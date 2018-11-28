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5G abonelikleri 2024 yılında 1.5 milyar olacak

5G altyapılarına geçiş ile birlikte büyük bir furya başlayacak. Mobil aboneliklerden Nesnelerin İnterneti aboneliklerine kadar hızlı bir benimsenme yaşanması bekleniyor.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Operatörlerin ve altyapı firmalarının halka açık ilk 5G testlerine başlamalarına sayılı günler kaldı. Yeni bir dönemin kapısını açacak 5G standardı ayrıca en hızlı benimsenen teknoloji olma ünvanını da eline geçirecek.

Büyük sıçrama

Ericsson tarafından yapılan araştırmalara göre 2024 yılında 5G ağları global nüfusun yüzde 40’ını kapsıyor olacak. Aynı dönemde abone sayısı 1.5 milyar seviyesine, Nesnelerin İnterneti bağlantıları ise 4.1 milyar seviyesine çıkacak.

5G benimsenme hızında ABD ve Çin’in liderliği söz konusu. 2024 yılında mobil aboneliklerin yüzde 55’i ABD’de yer alacak. Yüzde 43’ü ise Kuzey Doğu Asya’da bulunacak. Avrupa kıtasında ise mobil aboneliklerin yüzde 30’unu Batı Avrupa oluşturacak.

Ayrıca Bkz. "SSD fiyatları GB başına 10 cente kadar indi"

Çin ayrıca Nesnelerin İnterneti açısından da önemli bir yere sahip olacak. 4.1 milyar nesne bağlantısının en az 2.7 milyarının Kuzey Doğu Asya’da yer alacağı ifade ediliyor.

Veri trafiği açısından da 5G dönemi patlamalara sahne olacak. Bu yılın üçüncü çeyreğinde mobil veri trafiği yüzde 79 arttı ve 2013 yılından bu yana en büyük artış olarak görüldü. Kuzey Amerika’da cihaz başına aylık 8.6GB, Kuzey Doğu Asya’da ise 7.3GB tüketim yapıldı.

2018-2024 arasındaki dönemde ise mobil veri trafiğinin 5 kat artması bekleniyor. 5G ağlarının bu dönemde veri trafiğinde yüzde 25 civarında bir pay alması bekleniyor.

5G teknolojileri yüksek hızlara ulaşmasının yanı sıra Gb başına olan maliyeti de düşürecek. Böylece internete erişim daha kolay hale gelecek. Ayrıca farklı altyapıların bu ağlara dahil olmasıyla çok geniş bir kullanım alanı ortaya çıkacak.

 

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Guest-907EA767C 5 ay en beğenilen
kota zulmü
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Like a Sir 5 ay
6G abonelikleri 2051 de 4.5 milyar olacak.
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DH Misafiri 5 ay
Ruhun Fakir :)
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Guest-907EA767C 5 ay en beğenilen
kota zulmü
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Gr8Kebabini 5 ay
Acaba bunlardan kaçı düşük kotalarla zulüm görecek.
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Lord Melkor 5 ay
1.5 milyar olacak gibi bir başlık hiçbir şey ifade etmiyor. Başlığa 1.5 milyar abonesi olacak yazsaydınız habere girmezdim. Bu neyin tık kasması
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