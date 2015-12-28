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Yeni Google Glass'ın "kurumsal" versiyonu görüntülendi

Google'ın ilk sürümüyle birçok tartışmanın ortasında kalan akıllı gözlüğü Glass, yeni sürümüyle çok daha geniş kitlelere yayılmayı hedefliyor. Yeni fotoğraflarsa cihazın kurumsal sürümü gösteriyor.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni Google Glass'ın
Google'ın ilk versiyonu büyük heyecan uyandıran ancak son kullanıcıya yönelik bir ürün haline gelemeyen akıllı gözlüğü Glass, daha önce alınan patentleri doğrular nitelikte bir tasarıma sahip yeni sürümüyle karşımıza çıktı.
İnternet devinin üzerinde çalıştığını uzun zaman önce duyduğumuz ikinci jenerasyon akıllı gözlüğü, ABD haberleşme komisyonu FCC sitesinde ilk defa "Enterprise Edition" olarak geçen kurumlara yönelik gerçek sürümüyle görücüye çıkıyor. Tasarımsal olarak ilk sürümden çok da farklı görünmeyen cihaz, en büyük farkı katlanabilir ön bölümü ile ortaya koyuyor.
İlk sürümde en çok istenen bu tasarım özelliğiyle çok daha rahat taşınabileceği öngörülen gözlük, aynı zamanda gelen bilgilere göre zorlu şartlara daha iyi dayanabiliyor ve su geçirmiyor. Enterprise Edition'un bazı Google patentlerine göre gözlük çerçevesine ihtiyaç duymadan çalışma ihtimali de bulunuyor ve bu noktada kulağı çevreleyen esnek bir tasarımın kullanılabileceği bilgileri geliyor.
Ekran ile kamera bölümünün ilk sürüm ile benzer şekilde tasarlandığı görülen Google Glass Enterprise Edition, ayı şekilde daha büyük bir cam prizma kullanıyor, daha güçlü Intel Atom işlemci ile geliyor ve yüksek kaliteli kablosuz video aktarımını kaldırabilmek için 5GHz WiFi desteğini bünyesinde barındırıyor.
Google Glass'ın yeni sürümlerini bildiğiniz üzere şuan Nest CEO'su Tony Fadell'in başında olduğu bir ekip geliştiriliyor ve hem tüketici hem de iş dünyasına yönelik farklı versiyonlar üzerinde çalışılıyor. Google Glass Enterprise Edition'un da "yüzlerce" kişi tarafından iş sahalarında test edildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Yeni Google Glass'ın
 

http://mashable.com/2015/12/28/google-glass-2-revealed/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#bbK.k.wTKkqV Yorum Yaz
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FRAPS_TR 3 yıl
Tutmaz
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Kefelon 3 yıl
Bence Google ortada tüketiciye sunulacak bir ürün yokken cihazı çıkıp tanıtarak hayatının hatasını yaptı. Haberlerine bile kimse dönüp bakmıyor. İlk zamanlarında ki heyecanı yok.
Lansmanı ilk izlediğimde gerekirse 4000-5000 TL olsun bunu almalıyım diye düşünüyordum ama şimdi 1000 TL üstü bir fiyatı hayatta vermem. Güncel akıllı saatler zaten Google Glass'dan çok daha işlevsel durumda şuan...
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zaferaa 3 yıl
Yinede kulağımın dibinde patlama ihtimali olan bir pil taşımak kulağıma hiç hoş gelmiyor
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kadirirdem 3 yıl
İlk surume gore bu daha başarılı duruyor ilerleme var...
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arel.gr 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

İlk surume gore bu daha başarılı duruyor ilerleme var...

eh bu halukarda pilot denetleme talep edersin artik.
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