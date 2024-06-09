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    Anlık Bildirim

    Apple "çift dokunuş" eleştirilerine reklamla cevap verdi

    Apple yeni akıllı saatlerinde bulunan çift dokunuş özelliğiyle ilgili bir reklam filmi yayınladı. Şirket, kullanışsız olmakla eleştirilen özelliğin aslında ne kadar işe yarayabileceğini gösteriyor.

    Apple 'çift dokunuş' eleştirilerine reklamla cevap verdi Tam Boyutta Gör

    Apple resmi YouTube kanalında Apple Watch'un dikkat çekici özelliklerinden birini anlatan eğlenceli bir reklam filmi yayınladı. Söz konusu video akıllı saatin en çok eleştirilen fonksiyonlarından biri olan "çift dokunuş" özelliğine odaklanıyor.

    Apple bunu ilk tanıttığında bazı kullanıcılar bu kadar basit bir özelliğin neden önceki Watch modellerinde de mevcut olmadığını sorgularken, bazıları da yeni bir şey olmadığını ve "Erişilebilirlik" menüsünde zaten var olduğunu belirtti.

    Günlük hayatta hiçbir işe yaramıyor eleştirisi

    Ancak asıl şikayet, bu özelliğin günlük hayatta kullanışsız olduğu yönündeydi. Apple bu eleştirilere ironik bir reklam filmiyle cevap verdi. Yayınlanan reklamda, dev bir sazan balığını tutan balıkçının iki eli de dolu olduğu için fotoğraf çekmekte zorlandığı görülüyor.

    Ancak daha sonra bu durumun üstesinden gelmeyi başarıyor. Çift dokunuş hareketi ile iPhone'un kamerasından fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştiriyor. Apple bu reklam filminde yeni çift dokunuş özelliğinin ilk bakışta basit görünse de günlük hayatta oldukça faydalı olabileceğini göstermek istemiş.

    Çift dokunuş Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde mevcut. Bu özellik sayesinde baş ve işaret parmağınızı iki kez birbirine dokundurarak tek elle çeşitli işlevleri tetikleyebiliyorsunuz. Ancak kullanıcılar bunun reklamda gösterildiği kadar hızlı ve pratik çalışmadığını, hatta çoğu kez kazara devreye girdiğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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