Apple "çift dokunuş" eleştirilerine reklamla cevap verdi

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Apple resmi YouTube kanalında Apple Watch'un dikkat çekici özelliklerinden birini anlatan eğlenceli bir reklam filmi yayınladı. Söz konusu video akıllı saatin en çok eleştirilen fonksiyonlarından biri olan "çift dokunuş" özelliğine odaklanıyor.

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Apple bunu ilk tanıttığında bazı kullanıcılar bu kadar basit bir özelliğin neden önceki Watch modellerinde de mevcut olmadığını sorgularken, bazıları da yeni bir şey olmadığını ve "Erişilebilirlik" menüsünde zaten var olduğunu belirtti.

Günlük hayatta hiçbir işe yaramıyor eleştirisi

Ancak asıl şikayet, bu özelliğin günlük hayatta kullanışsız olduğu yönündeydi. Apple bu eleştirilere ironik bir reklam filmiyle cevap verdi. Yayınlanan reklamda, dev bir sazan balığını tutan balıkçının iki eli de dolu olduğu için fotoğraf çekmekte zorlandığı görülüyor.

Ancak daha sonra bu durumun üstesinden gelmeyi başarıyor. Çift dokunuş hareketi ile iPhone'un kamerasından fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştiriyor. Apple bu reklam filminde yeni çift dokunuş özelliğinin ilk bakışta basit görünse de günlük hayatta oldukça faydalı olabileceğini göstermek istemiş.

Çift dokunuş Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde mevcut. Bu özellik sayesinde baş ve işaret parmağınızı iki kez birbirine dokundurarak tek elle çeşitli işlevleri tetikleyebiliyorsunuz. Ancak kullanıcılar bunun reklamda gösterildiği kadar hızlı ve pratik çalışmadığını, hatta çoğu kez kazara devreye girdiğini söylüyor.

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