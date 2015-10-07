Yeni HP Spectre X2, Surface Pro benzerliğiyle dikkat çekiyor

HP, Microsoft'un dün 4. versiyonunu tanıttığı Surface Pro'ya benzerliğiyle dikkat çeken yeni hibrit bilgisayarı Spectre X2'yi duyurdu.

Modern bir çizgide karşımıza çıkan yeni HP Spectre X2, ekran ile klavye bölümünün birbirinden ayrılmasıyla hem tablet hem de dizüstü bilgisayar formunda kullanılabiliyor. Bünyesinde 12-inç boyutunda oldukça büyük çerçeveye sahip bir dokunmatik ekran yer alan bilgisayar, 839 (Tablet) ve 1.2 kg (Dizüstü) gramlık ağırlık değerleriyle her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor. Beraberinde dünyaca ünlü Wacom tarafından üretilmiş "basınç hassasiyetine" sahip bir stylus kalem gelen X2, böylece verimliliği arttırma noktasında tüketicilere yardımcı olabiliyor.

Tablet formunda 8mm, dizüstü bilgisayar formunda ise 13.1mm kalınlığı bulunan HP Spectre X2, gücünü Intel'ın 6. jenerasyon Core M3, M5 ya da M7 işlemcilerinden alıyor. Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel seviyesinde olan bilgisayar, 4GB ile 8GB RAM ve 128GB, 256GB ya da 512GB SSD kombinasyonlarıyla tercih edilebiliyor. Tam boyutlu HDMI ve mini DisplayPort 1.2 portlarını taşıyan ürün, USB Type-C bağlantısı ile micro SD kart okuma özelliklerine de sahip.

8MP çözünürlükte arka, 5MP çözünürlükte ise iki adet ön kamerası bulunan HP Spectre X2, Intel'in RealSense teknolojisi ile derinliğe sahip kayıtlar gerçekleştirebiliyor ve Windows 10 işletim sisteminin yüz tanıma sistemiyle yüksek bir güvenlik seviyesi ortaya koyabiliyor.

Hibrit HP Spectre X2'nin fiyatı 800$'dan başlıyor.

http://www.engadget.com/2015/10/07/hp-spectre-x2/