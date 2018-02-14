Yeni Hyundai Santa Fe'nin Güvenli Çıkış Asistanı'nı görev sırasında izleyin

Kapıların açılmasına izin vermiyor
Yayınlanan reklam videosunda yolu kontrol etmeden arabanın kapısını açıp dışarı çıkmaya çalışan çocuğun bu girişimi Güvenli Çıkış Asistanı tarafından engelleniyor. Çünkü bu özellik açılmak istenen kapının arka tarafından başka bir aracın yaklaşmakta olduğunu algılıyor ve tehlike geçene kadar kapıları kilitli tutuyor. Böylece olası bir kazanın da önüne geçmiş oluyor.
Hyundai’nin belirttiğine göre yeni nesil Santa Fe modelinde Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi de bulunuyor. Örneğin park ettiğiniz yerden geri çıkarken devreye giren bu sistem, arkanızdan başka bir aracın geçtiğini algıladığında sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde otomatik fren yaparak olası bir çarpışmayı önlüyor.
Yeni nesil Santa Fe modelinde küçük kardeşi Kona’dan esinlenen çift far tasarımı ve ön ızgara gibi detaylar karşımıza çıkıyor. Kabin tarafında ise geliştirilmiş bir bilgi-eğlence sistemi ile dijital gösterge panelinin bulunması bekleniyor. Motor tarafındaki teknik verilerin pek çoğu ise şuana kadar açıklanmış değil.
Yeni nesil Hyundai Santa Fe Mart ayında kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak. Araç hakkındaki tüm detaylar bu esnada ortaya çıkacak. İşte aracın Güvenli Çıkış Asistanı özelliğini çalışır biçimde gösteren reklam videosu:
http://www.motortrend.com/news/see-the-new-hyundai-santa-fes-safety-exit-assist-feature-in-action/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hele ki geçen bir duruşma vardı, adam uyuşturucudan içeride, yarı açık cezaevinden kaçmış öz çocuğu ihbar ettiği için girmiş tekrar, adamda çocuk sayısı 15. Evde 15 çocuk olunca çocuklardan birinin evden kaybolup adamın birinin kenevir tarlasına göz kulak olduğundan da bilgisi bulunmadığı iddiasındaydı, belki bilmezsiniz de bu ülkede akıl almaz yaşamlar da var.