Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Hyundai Santa Fe'nin Güvenli Çıkış Asistanı'nı görev sırasında izleyin

2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda resmi olarak tanıtılması beklenen yeni nesil Hyundai Santa Fe'nin Güvenli Çıkış Asistanı özelliğini çalışırken gösteren bir reklam videosu yayınlandı.
1 yıl
4,3b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni Hyundai Santa Fe'nin Güvenli Çıkış Asistanı'nı görev sırasında izleyin
Tam Boyutta Gör
 

Yeni nesil Santa Fe’nin 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmesine az bir süre kaldı. Ancak resmi olarak tanıtılmasından önce görüntüleri ve bazı özellikleri ortaya çıkan yeni SUV şimdi de Güvenli Çıkış Asistanı özelliğinin nasıl çalıştığını gösteren bir video ile karşımızda.

Kapıların açılmasına izin vermiyor 

Yayınlanan reklam videosunda yolu kontrol etmeden arabanın kapısını açıp dışarı çıkmaya çalışan çocuğun bu girişimi Güvenli Çıkış Asistanı tarafından engelleniyor. Çünkü bu özellik açılmak istenen kapının arka tarafından başka bir aracın yaklaşmakta olduğunu algılıyor ve tehlike geçene kadar kapıları kilitli tutuyor. Böylece olası bir kazanın da önüne geçmiş oluyor.

Hyundai’nin belirttiğine göre yeni nesil Santa Fe modelinde Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi de bulunuyor. Örneğin park ettiğiniz yerden geri çıkarken devreye giren bu sistem, arkanızdan başka bir aracın geçtiğini algıladığında sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde otomatik fren yaparak olası bir çarpışmayı önlüyor.

Yeni nesil Santa Fe modelinde küçük kardeşi Kona’dan esinlenen çift far tasarımı ve ön ızgara gibi detaylar karşımıza çıkıyor. Kabin tarafında ise geliştirilmiş bir bilgi-eğlence sistemi ile dijital gösterge panelinin bulunması bekleniyor. Motor tarafındaki teknik verilerin pek çoğu ise şuana kadar açıklanmış değil.

Yeni nesil Hyundai Santa Fe Mart ayında kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak. Araç hakkındaki tüm detaylar bu esnada ortaya çıkacak. İşte aracın Güvenli Çıkış Asistanı özelliğini çalışır biçimde gösteren reklam videosu:


http://www.motortrend.com/news/see-the-new-hyundai-santa-fes-safety-exit-assist-feature-in-action/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Adieu 1 yıl en beğenilen drserk
Siz Zürih’in hangi mahallesinde yaşıyorsunuz onu bilemem ama benim yaşadığım Türkiye’nin bir şehrinde insanlar çocukla yolun ortasında yürüyor ve biz araçla yanından geçerken bir zahmet çoçuğun elinden tutma gayretinde bile bulunmuyor.

Hele ki geçen bir duruşma vardı, adam uyuşturucudan içeride, yarı açık cezaevinden kaçmış öz çocuğu ihbar ettiği için girmiş tekrar, adamda çocuk sayısı 15. Evde 15 çocuk olunca çocuklardan birinin evden kaybolup adamın birinin kenevir tarlasına göz kulak olduğundan da bilgisi bulunmadığı iddiasındaydı, belki bilmezsiniz de bu ülkede akıl almaz yaşamlar da var.
Siz Zürih’in hangi mahallesinde yaşıyorsunuz onu bilemem ama benim yaşadığım Türkiye’nin bir şehrinde insanlar çocukla yolun ortasında yürüyor ve biz araçla ya...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 1 yıl
O çocuk niye o taraftan iniyor. Diğer tarafı kullansın. Ayrıca niye o şekilde baba işkence çektiriyor yavrusuna.
Neyse şaka bir yana gerçekten çocuk çok iyi oynamış yahu ve güzel düşünülen noktalar var. Yine de bu sistemlerin gelişmesi kadar sürücülerin de hala uyanık olmasında fayda var. Yani yolun kenarına çekilmiş bir aracı görüp de hızını biraz daha kontrol edilebilir kısımda tutmalı diğer araç imkan dahilinde. Bir parça da iç kısmı gözlemlemeli aslında. Yani çocuğun inişine dair farkındalık da önemli diğer sürücü için. Tabii film olursa camlarda sıkıntı bu konu da neyse :)
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carsever 1 yıl St Batuhan
Maalesef ülkemizde otoyollarda emniyet seritlerinin dahi guvenligi yok. Arabanin icinde durmak basli basina bir risk.
Sen emniyet seridine arizadan dolayi park ediyorsun. Arkanda son surat bir atac gelip senin hayatina son veriyor.
Bizim ulkemizde hicbir guvenlik sistemi ise yaramiyor ne yazikki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 1 yıl St Batuhan
Dostum Türkiye de orta şeritte bile o kapı açılıyor (hatta hareket halinde) sen başka bir ülkede misin acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carsever 1 yıl
Ayrica bircok aracta 30 km altinda devreden cikan Adaptif Hiz Sabitleyici, yine Hyundaide araci tam durudurup yine devam ettirebiliyor.
Tam durdurmayan adaptif hiz sabitleyiciden korkarim.acikcasi. Ayagim gazda ve frende degilken pat diye devreden cikacaksa tehlike yaratir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dukkha 1 yıl
Bu i30 da smart paketle birlikte gelmekte. Ve şuan hiç bir c sınfında bulunmamaktadır

Otoparktan çıkarken dalgın ya da aceleniz var çapraz yoldan araç geliyorsa gitmiyor araç.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 1 yıl Dukkha
o zaten geçen sene duyurulmuştu. Bundan farklı bir durum. Çapraz algı sistemi bahsettiğiniz. Sizin göremediğiniz kör ve çapraz alanda araç geliyorsa hareket etmiyor park çıkışlarında falan. Avm lerde baya işe yarayacak bir durum.
Bu ise kapı kilitleri açık olsa bile arkadan araç geliyorsa kapıyı açmanızı engelliyor. Kaldı ki bu yine sürücünün insiyatifine bağlı aslında. Çocuk kilidi aktif değilse o kapıyı açıp inebiliyor yani dikkat ettiyseniz. Adam çocuk kapıyı açmadan önce çocuk kilidini açıyor, araç kontrolü sağlayıp kapıyı kapalı tutuyor. Sonra kilidi tekrar pasif yapıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x2yk 1 yıl
Güzel güzel.. Hyundai 'yi küçük görenlere gelsin onların sadece bildiği bir tok kapı sesi var..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sametsamett 1 yıl
Hyundaiiiiiiii 👍
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyber-shot 1 yıl
Audi'de de benzer bir sistem var. Kapı açarken eğer araç varsa kapı ledleri kırmızı yanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 1 yıl
Bu tür özellikler geenlede araç tanıtımı yapan arkadaşların testlerine maruz kalınca geçerliliği ortaya çıkıyor.
Mesela çoğu araçta frene basmasınız bile kendi frenleme sistemini denendiğinde sınıfta kalıyor. Ya çarpıyor ya ezip geçiyor çok nadir öncesinde duruyor.
Bu özellikler kağıt üzerinde yada janjanlı videolarda güzel duruyorda uygulamada nasıl asıl soru bu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carsever 1 yıl 1ses1
1ses1
Bu tür özellikler geenlede araç tanıtımı yapan arkadaşların testlerine maruz kalınca geçerliliği ortaya çıkıyor.
Mesela çoğu araçta frene basmasınız bile kendi frenleme sistemini denendiğinde sınıfta kalıyor. Ya çarpıyor ya ezip geçiyor çok nadir öncesinde duruyor.
Bu özellikler kağıt üzerinde yada janjanlı videolarda güzel duruyorda uygulamada nasıl asıl soru bu.

HYUNDAIde bu tarz sistemler cok iyi calisiyor

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 1 yıl
Bu tip özellikleri tüm donanımlarda standart olarak sunmadıktan sonra hiç bir anlamı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 1 yıl
o yaştaki çocuk tek başına yola inecek..baba önde bekleyecek...oturduğu yer sürücü arkası olacak..senaryo olasılığı az ama ihtimaller dahilinde..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adieu 1 yıl drserk
Siz Zürih’in hangi mahallesinde yaşıyorsunuz onu bilemem ama benim yaşadığım Türkiye’nin bir şehrinde insanlar çocukla yolun ortasında yürüyor ve biz araçla yanından geçerken bir zahmet çoçuğun elinden tutma gayretinde bile bulunmuyor.

Hele ki geçen bir duruşma vardı, adam uyuşturucudan içeride, yarı açık cezaevinden kaçmış öz çocuğu ihbar ettiği için girmiş tekrar, adamda çocuk sayısı 15. Evde 15 çocuk olunca çocuklardan birinin evden kaybolup adamın birinin kenevir tarlasına göz kulak olduğundan da bilgisi bulunmadığı iddiasındaydı, belki bilmezsiniz de bu ülkede akıl almaz yaşamlar da var.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanımneder 1 yıl
Bizim ülke için de ön camdan levye uzatanını yaparlarsa taksiciler HYUNDAİ’ci olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4349 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Hyundai, hyundai suv ve
7 etiket daha hyundai santa fe 2018 santa fe güvenli çıkış asistanı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Trafik sigortasında yeni model yolda 1 yıl Samsung'dan yeni logo tescili: Akıllı gözlük mü geliyor? 1 yıl KGI: 6.1inç boyutlu iPhone 699-799 dolar fiyata sahip olacak 1 yıl Nokia 7 Plus ve Nokia 1 en net görselleri sızdırıldı 1 yıl MTV’de yeni ölçüt: Motor gücü 1 yıl Apple News uygulaması haber platformları için büyük bir avantaj sağlıyor 1 yıl Akıllı Ecocapsule içerisinde iki kişi uzun süre yaşayabiliyor 1 yıl AMD Ryzen GE serisi geliyor 1 yıl Ripple, Suudi Arabistan Merkez Bankası'yla iş birliği yapacak 1 yıl Renault, sadece elektrikli araçların satılacağı bir mağaza açıyor 1 yıl Soyağacı sorgulama hizmeti yeniden kullanıma açıldı 1 yıl Almanya ''ücretsiz toplu taşıma'' seçeneğini değerlendiriyor 1 yıl Qualcomm 2 Gbps'ye kadar indirme hızı sunan dünyanın ilk LTE modemini duyurdu 1 yıl BMW, 10 yıllık lityum ve kobalt tedariğini güvence altına almak istiyor 1 yıl ABD istihbarat şefi: Huawei'in telefonlarını satın almayın [Huawei vs. CIA] 1 yıl 2019 Mercedes C Serisi yarı otonom yeteneği kazandı 1 yıl Best Buy’a sahte yorum yazdıran Huawei açıklama yayınladı 1 yıl Galaxy S9'un kamera yetenekleri resmi teaser videolarında ortaya çıktı 1 yıl HTC'nin akıllı telefon bölümünün başkanı Chialin Chang istifa etti 1 yıl Xiaomi Redmi Note 5 serisi artık resmi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni Hyundai Santa Fe'nin Güvenli Çıkış Asistanı'nı görev sırasında izleyin Sonraki Intel iki Cannonlake-U işlemcisini ve Core i3-8130U’yu listeledi 1 yıl Pininfarina imzalı iki model Vietnam'da üretilecek 1 yıl Tim Cook şirket sırrı diyerek hissedarların Apple Park'ı gezmesine izin vermedi 1 yıl Samsung, Galaxy S8 için Android Oreo güncellemesini durdurdu 1 yıl Para transfer devi Western Union, Ripple'ı test ediyor 1 yıl "İkinci parti S-400 sisteminin bazı parçalarını Türk firmaları üretecek" 1 yıl Facebook haber kaynağına “liste” özelliği geliyor 1 yıl Dünyanın en ince televizyonu Xiaomi Mi LED TV 4 satışta! 1 yıl Elon Musk'ın "uzaydan internet" planları bu hafta başlıyor 1 yıl Xiaomi Mi Pro HD incelemesi "Quad DAC'lı LG V30+ ile bambaşka bir müzik keyfi" 1 yıl Ripple CEO'sundan kripto para uyarısı: Çoğunun değeri sıfırlanacak 1 yıl Google, Akıllı Yanıtlar özelliğini tüm sohbet uygulamalarına getirmek istiyor 1 yıl Booking.com geri dönüşün sinyalini Linkedin'den verdi 1 yıl İngiltere terör propagandasını yüksek doğrulukta tespit eden yapay zekâ geliştirdi 1 yıl Foxconn ve RED daha ucuz 8K kameralar için iş birliği yapıyor 1 yıl Bixby projesinin arkasındaki isim Google’a transfer oldu 1 yıl Huawei MateX mi geliyor? 1 yıl Alto's Odyssey 22 Şubat'ta çıkıyor 1 yıl Avrupalı regülatörlerden kripto para uyarısı: Kaybetmeyi göze alamıyorsanız yatırım yapmayın! 1 yıl Redmi Note 5 serisi karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim