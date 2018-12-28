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Yeni Land Rover Defender Amerika'da da satılacak

Land Rover tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 yılında tanıtılacak yeni Defender bir sonraki yıl ABD ve Kanada'da da satışa sunulacak. Aracın Kuzey Amerika'daki testleri ocak ayında başlıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Land Rover Defender Amerika'da da satılacak
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Üretimine 2016 yılında son verilen ikonik arazi aracı Land Rover Defender, yenilenen yüzü ve teknolojileriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geliştirme süreci devam eden yeni Defender’ı dünyanın dört bir yanında test eden Land Rover, ocak ayından itibaren Kuzey Amerika’daki testlere de başlayacaklarını duyurdu. İngiliz üretici ayrıca yeni Defender’ın 2020 yılında ABD ve Kanada’da satışa sunulacağını belirtti.

İlk gelişim araçlarının ve prototiplerin aralık ayının başında Kuzey Amerika’ya ulaştığını belirten Land Rover, arazi ve yüzey çeşitliliğinin bol olması nedeniyle yeni Defender’ı burada test etmeyi çok istediklerini dile getirdi. İngiliz üretici, yeni Defender’ı gelmiş geçmiş en yetenekli Land Rover arazi aracı yapmak için oldukça zorlu testler uyguladıklarını söyledi. Söz konusu testlerin -40 ile 48 derece sıcaklıklarda ve 3962 metreye kadar yükseklikte yapıldığı belirtildi.

Yeni jenerasyonun getirdiği özellikler 

İngiliz üreticinin yeni Defender hakkındaki detaylar konusunda ağzı fazlasıyla sıkı. Ancak 3 ve 5 kapı formunda üretilecek aracın Discovery ile aynı platformu paylaşması bekleniyor. Tasarım konusunda ikonik Defender’dan da izler taşıyacak modelde son teknoloji sürüş asistanları ve bağlanabilirlik özellikleri mevcut olacak. Ayrıca bağımsız süspansiyona geçiş gibi önemli detaylar söz konusu. Elektrikli ve hibrit teknolojilerin popüler olduğu günümüzde en azından PHEV bir Defender da bekleyebiliriz.

Şimdilik karşımıza kamuflajlı prototipleriyle çıkan yeni Land Rover Defender’ın örtüsü 2019’da kalkacak. Bakalım 2016 yılında ikonik modelin üretimine son vererek hayranlarını üzen İngiliz üretici yeni jenerasyon ile aynı ruhu yakalayabilecek mi.


https://media.landrover.com/en-us/news/2018/12/seasons-greetings-announcement-land-rover-all-new-land-rover-defender-will-be-sale-us Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay
Gönlümün efendisi geri geliyor..
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The Hollow 4 ay
Rapçilerde sık sık görürüz gibi geliyor..
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SigSauer6 4 ay
ooo KIYMETLİMİS.
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