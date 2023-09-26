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    Çinli lüks SUV 30 dakika boyunca suda yüzebiliyor

    BYD'nin premium markası YangWang, U8 adını verdiği, dört elektrik motoruna ve 2.0 litre benzinli motora sahip SUV modelinin maharetlerini sergiledi.               
    Çinli lüks SUV 30 dakika boyunca suda yüzebiliyor
    Çinli otomotiv üreticileri, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sahne ışığını kaybetmek istemeyen markalar, özellikle premium segmente yönelik otomobillerinde tüm hünerlerini sergilemeye başladı.

    BYD'nin yeni premium markası YangWang, geçtiğimiz hafta U8 EREV (uzatılmış menzil) isimli büyük SUV modelini Çin'de piyasaya sürdü. Her bir tekerleğinde elektrik motoru bulunan araç, bu sayede kullanıcısına toplam 880 kW (1197 HP) gibi etkileyici bir güç sunuyor.

    Ancak YangWang U8'in dikkat çekici iki özelliği daha var: tank dönüşü ve acil durumlarda suyun üzerinde kalarak suda ilerleyebilme yeteneği. SUV modellerde tank dönüşü özelliğine az çok aşinayız. Daha önce Rivian ve Mercedes tarafından duyurulan bu özellik, tekerleklerde bulunan dört tane bağımsız elektrik motorunun farklı yöne dönmesiyle mümkün hale geliyor.

    Bunun dışında U8, arazi odaklı pek çok model gibi belli bir derinliğe kadar sudan geçme yeteneğine sahip. SUV modelin standart versiyonu 1 metre derinliğe kadar sudan geçebilirken Offroad Master Edition versiyonu şnorkel sayesinde 1,4 metreye kadar olan daha derin sulardan geçebiliyor.

    Bir elektrikli otomobil neden şnorkele ihtiyaç duyar diye soracak olursanız, bunun sebebi EREV takısında gizli. Söz konusu modelde menzil uzatıcı ya da jeneratör görevi gören 2.0 litre turbo benzinli motor bulunuyor. Bu motor, elektrik motorlarına güç veren yaklaşık 50 kWsa'lik lityum demir fosfat bataryayı şarj etmek için kullanılıyor. 75 litrelik yakıt tankı ve bataryalar tam dolu olduğunda U8 EREV tam 1000 km menzile ulaşıyor.

    Suda 3 km/s hızla ilerleyebiliyor

    Çinli lüks SUV 30 dakika boyunca suda yüzebiliyor Tam Boyutta Gör
    U8'in asıl özelliği ise herhangi bir afet durumunda yukarıda belirtilen değerlerden daha derin bir suya girmek zorunda kaldığınızda ortaya çıkıyor. Bu durumda U8, kendini ve içerideki yolcuları korumak için Yat Modu'nu aktif ediyor. Bu mod, yerleşik sensörleri kullanarak süspansiyonu otomatik olarak yükseltiyor, benzinli motoru devre dışı bırakıyor, havalandırma sistemini yeniden sirkülasyon moduna geçiriyor, tüm pencereleri kapatıyor ve sunroofu açarak yolculara bir kaçış yolu sunuyor.

    YangWang, U8'in bu modda yaklaşık 30 dakikaya kadar suyun üzerinde kalabileceğini ve sadece tekerleklerini döndürerek 3 km/s hızla ilerleyebileceğini belirtiyor. Her ne kadar bu özellik kulağa gereksiz gibi gelse de herhangi bir afet durumunda hayat kurtarıcı olabilir.

    YangWang U8'in teslimatları Ekim ayında başlayacak. Otomobilin başlangıç fiyatı 1.089.000 Yuan (4 milyon TL).

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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