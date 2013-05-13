Yeni Lumia modeline ait video daha farklı bir kamera yapısını gözler önüne seriyor





Nokia'nın yarın Londra'da yapacağı etkinlikte kısa süre önce ABD'de lansmanını yaptığı Lumia 928 modelinin uluslararası versiyonu olacak Lumia 925 modelinin tanıtılması bekleniyordu. Ancak Nokia'nın İngiltere'de yayınladığı bir TV reklamı kafaları karıştırdı.





Lumia 928 modelinde polikarbonat kasa yapısı korunurken, arka tarafta kameranın yanında bir Xenon flaş bulunuyor. Nokia'nın yayınladığı reklamlarda ise tespitlere göre alüminyum bir kasa tasarımına vurgu varken, sadece çift LED flaş görülüyor. Ayrıca kamera sensörü de çok küçük bir miktarda dışa doğru çıkıntı yapmış.





Videodaki görüntülere bakıldığında Nokia'nın daha farklı bir model tanıtması ihtimali ortaya çıkıyor. Ayrıca firma Gözünüzün Görebildiğinden Çok Daha Fazlası şeklinde bir de slogan belirlemiş. Bu bakımdan 41MP çözünürlükte kameraya sahip bir Lumia modelinin tanıtılabileceğine dair iddialar yeniden alevlenmiş durumda.





Videoda başka teknik detaya inilmezken, yarın ki Londra lansmanı sonrasında Nokia'nın nasıl bir Lumia modeli pazara sunacağını görmüş olacağız.







http://www.theverge.com/2013/5/12/4324806/nokia-lumia-metal-body-camera-lens-teaser-video