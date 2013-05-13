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Yeni Lumia modeline ait video daha farklı bir kamera yapısını gözler önüne seriyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Lumia modeline ait video daha farklı bir kamera yapısını gözler önüne seriyor

Nokia'nın yarın Londra'da yapacağı etkinlikte kısa süre önce ABD'de lansmanını yaptığı Lumia 928 modelinin uluslararası versiyonu olacak Lumia 925 modelinin tanıtılması bekleniyordu. Ancak Nokia'nın İngiltere'de yayınladığı bir TV reklamı kafaları karıştırdı.

Lumia 928 modelinde polikarbonat kasa yapısı korunurken, arka tarafta kameranın yanında bir Xenon flaş bulunuyor. Nokia'nın yayınladığı reklamlarda ise tespitlere göre alüminyum bir kasa tasarımına vurgu varken, sadece çift LED flaş görülüyor. Ayrıca kamera sensörü de çok küçük bir miktarda dışa doğru çıkıntı yapmış. 

Videodaki görüntülere bakıldığında Nokia'nın daha farklı bir model tanıtması ihtimali ortaya çıkıyor. Ayrıca firma Gözünüzün Görebildiğinden Çok Daha Fazlası şeklinde bir de slogan belirlemiş. Bu bakımdan 41MP çözünürlükte kameraya sahip bir Lumia modelinin tanıtılabileceğine dair iddialar yeniden alevlenmiş durumda. 

Videoda başka teknik detaya inilmezken, yarın ki Londra lansmanı sonrasında Nokia'nın nasıl bir Lumia modeli pazara sunacağını görmüş olacağız.



http://www.theverge.com/2013/5/12/4324806/nokia-lumia-metal-body-camera-lens-teaser-video Yorum Yaz
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depeche35 6 yıl en beğenilen
İnşallah muhteşem bir ürün çıkarır da almak için uğraşırız. Rekabet bizlere yarar.Bazıları batsın Nokia diyor ama bu bizim zararımıza.
Bakınız: " İNTEL"
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inexo 6 yıl
sonunda anladı rengarenk telefonun tutmayacagini
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Dexstz 6 yıl
Bekliyoruz.
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flexii_87 6 yıl
Bende acikcasi soyle tahminde bulunmak istiyorum

41 megapiksel yerine 20megapiksellik bi sensor koyup, pureview modunda cok kaliteli 5megapiksellik fotolar elde etmememiz saglayabilirler

led flas olayina gelince, acikcasi L920 dede 2tane led var ve baya guclu patlatip ayydinlatmasi cok iyi, kullananlar bilirler

asil demek istedigim, kamerada diyafram aciligini artirablirler, mesela f1.4 diyaframli bi sensor olursa gece cekimlerini dusunemiyorum ;))

fakat iste f1.4 diyafram gunduz farkli objelerde sorun cikartabilir, bu yuzde 3farkli degisken diyafram koysalar

mesela f1.4, f2.8 ve gunduz cekimleri icinde f4 falan cidden com iyi olurrr

zaten suan proshot programi ile pozlama ayarini 4saniyeden 1/8000 saniyeye kadar arttirabiliyoruz

umarim diyafram olayinada el atarlar ;)
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OlvidaMe 6 yıl
Ben Bu Videoda ki Telefonun41 Mp lik Lumia Olacağını Sanmıyorum Çünkü Çift Led Flas Var. 41 Mp Lens Koyup Xenon Flash Koymaması Bana Göre Pek Mantıklı Bir Yaklaşım Olmaz. Bakalım En İyisi Bekleyip Göreceğiz.
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SystemApps 6 yıl
samsung galaksi s3 o tasarımla milyonlar sattıysa bu cihaz çok rahat satar :)
gelese de görsek artık.41mp lumiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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flexii_87 6 yıl
lansman yarın türkiye saati ile kaçtaa? bende heycanla bekliyorum
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umut_baris 6 yıl
Nokia nın wp uygulamaları hoşuma gitti. Beats audio gibi ses kalitesi iyi olan bir firma ile birlikte ürün geliştirseler tercih edebilirdim.
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HumbiGumbi 6 yıl
borukuzen
MerhabaNokia microsoft ekosistemine yaptığı yatırımların bir kısmını android platformuna da yaparsa ciddi satış rakamlarına ulaşabilir.Bu sayede rekabet de kızışır ve kullanıcılar daha uygun fiyata ürünler alabilir.Lansman sonrasını merakla bekliyoruz.

nokia rekabet etmek istemiyor büyük oynuyor. ticaret risktir eğer wp tutarsa nokia apple gibi bir telefon üreticisi ünvanına kavuşacak(tekrardan) ve çok büyük kar onları bekler tutmazsa da sürünürler.
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LilTunechi 6 yıl
bakalim rekabet iyidir saldir nokia
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MustfEge.T 6 yıl
tasarimini begenmedim
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ZenithSoole 6 yıl
O tasarımı Nokia dan beklemem 720/920/928 bu kadar güzelken böyle bir şey olmaz gibi
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TeamAnimus 6 yıl
Sizdirilan resimlere bakarsak tasarim o kadar hoş değil gibi, ama yine de tanitimi beklemek lazim, belki göze daha hoş gösterebilirler.

theverge.com/...
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Hobar 6 yıl
Bence en iyi telefon kamerasını nokia yapıyor. telefon kamerasını bir adım ileri götüren n90, n8, pureview gibi modeller hep nokiadan geldi.
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