Huawei P70 serisinden tam bilgiler paylaşıldı: İşte beklenenler

Huawei P70 serisi için tam bilgiler paylaşıldı
Aktarıldığı kadarıyla Huawei P70 ve P70 Pro, ön yüzünde dört taraftan kavisli OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin minimal çerçeveler, daha duyarlı dokunma hassasiyeti ve renklerle destekleneceği belirtiliyor. Üstelik Samsung veya LG yerine, BOE, COST, Visionox ve Tianma gibi Çinli üreticilerin imzasını taşıyacak.
Kaçıranlar için geçtiğimiz Ocak ayında vitrine çıkan Omnivision OV50H, değişken diyafram, 1/1,3 inç optik format, 1,2 mikron piksel boyutu, gelişmiş düşük ışık performansı ve 50MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca birden fazla HDR modu, yüksek kare hızları, 8K video kaydı sunuyor. Son olarak akıllı telefonlar, çift stereo hoparlör, 5.000mAh pil kapasitesi ve Kirin 9000S (standart model) platformundan güç alacak.
Huawei P70 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak akıllı telefonların Mart ve Nisan aylarında tanıtılacağı söyleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.