Huawei P70 serisinden tam bilgiler paylaşıldı: İşte beklenenler

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Huawei, Huawei P60 serisinde sunulan fotoğrafçılık deneyimi ve Kirin 9000s platformu ile ses getirmeyi başarmıştı. Öyle ki akıllı telefonlar, beklenmedik bir ilgiyle karşılandı. Günümüzde ise tüm gözler Huawei P70, P70 Pro ve P70 Pro Art modellerinde çevrilmiş durumda. Son olarak da akıllı telefonlar bazı önemli özellikleri belli oldu.

Huawei P70 serisi için tam bilgiler paylaşıldı

Aktarıldığı kadarıyla Huawei P70 ve P70 Pro, ön yüzünde dört taraftan kavisli OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin minimal çerçeveler, daha duyarlı dokunma hassasiyeti ve renklerle destekleneceği belirtiliyor. Üstelik Samsung veya LG yerine, BOE, COST, Visionox ve Tianma gibi Çinli üreticilerin imzasını taşıyacak.

Tam Boyutta Gör Bir başka değişiklik de Huawei P70 serisinin kamera sisteminde. Kaçıranlar için daha önce Huawei'nin hem Sony IMX989'u hem de Omnivision OV50H sensörlerini test ettiği aktarılmıştı. Son raporlar ise, ikincisi yönünde karar verildiğini söylüyor. Bunun yanında iki adet yardımcı sensöre ve XMAGE teknolojisine yer verilecek.

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Kaçıranlar için geçtiğimiz Ocak ayında vitrine çıkan Omnivision OV50H, değişken diyafram, 1/1,3 inç optik format, 1,2 mikron piksel boyutu, gelişmiş düşük ışık performansı ve 50MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca birden fazla HDR modu, yüksek kare hızları, 8K video kaydı sunuyor. Son olarak akıllı telefonlar, çift stereo hoparlör, 5.000mAh pil kapasitesi ve Kirin 9000S (standart model) platformundan güç alacak.

Huawei P70 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak akıllı telefonların Mart ve Nisan aylarında tanıtılacağı söyleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Huawei P70 serisi tam bilgiler paylaşıldı: İşte beklenenler