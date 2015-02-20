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Yeni Pebble akıllı saati ile ilgili bilgiler gelmeye başladı

4 yıl
1,8b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Pebble akıllı saati ile ilgili bilgiler gelmeye başladı

Kickstarter üzerinde ilk kez rekor bağış seviyesine ulaşan ve piyasaya çıktıktan sonra da bir milyon satış barajını geçmeyi başaran Pebble akıllı saatinin geliştiricileri haftaya yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.
E-mürekkep ekranı ve uzun kullanım süreleri ile beğeni toplayan Pebble, haftaya Salı günü bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre ekran, yazılım ve batarya konusunda iyileştirilmiş bir model karşımızda olacak.
Pebble renksiz e-mürekkep ekranında akıllı telefondan gelen bildirimleri gösterirken, bataryası ile 5-7 gün kullanım süresi sunuyordu. Ancak ekranı dokunmatik olmadığı için düğmeler yoluyla kontrol sağlanıyordu.
Yeni modelde Pebble'nin renkli e-mürekkep bir ekran kullanacağı belirtiliyor. Yine ekranda dokunmatik özelliği yer almayacak. Ayrıca işletim sistemi olarak WebOS platformunu geliştiren ekibin de katkısıyla daha interaktif bir yazılım geliştirileceği söyleniyor. Bu yazılım sayesinde Pebble'nin kullanım süresi de artış gösterecek.
Diğer bir beklenen yenilik ise mikrofon entegrasyonu ile olacak. Bu sayede Pebble'nin sesli komutları algılayabileceği belirtiliyor. Pebble'nin kesin olarak ne tür gelişmeler sunacağını ise haftaya göebileceğiz.



http://www.technobuffalo.com/2015/02/19/pebble-thinner-design-rumor/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Dokunmatiğe gerek yok saatte, böyle devam



Batarya süreniz çok güzel, buna da böyle devam



Mikrofon koymayın.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Renkli e ink ekran kullanılacaksa harika ama maliyetli bir teknoloji saatin fiyatı fırlayacaktır
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HeArTbAnG 4 yıl
neyleyeyim ben pebble'ı burada çok pahalı iken yada hiç yokken...
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