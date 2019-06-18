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Yeni Porsche 718 Boxster Spyder ve 718 Cayman GT4 tanıtıldı

Yeni Porsche 718 Boxster Spyder ve 718 Cayman GT4'ün kaputu altında Carerra 911 motorları baz alınarak geliştirilen yeni altı silindirli atmosferik motor mevcut. İşte yeni modellere dair tüm detaylar:
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Porsche 718 Boxster Spyder ve 718 Cayman GT4 tanıtıldı
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Geçtiğimiz hafta paylaşılan teaser görsellerinin ardından yeni Porsche 718 Boxster Spyder ve 718 Cayman GT4 resmi olarak tanıtıldı. 718 ailesinin zirvesine yerleşmek için tasarlanan modeller yeni geliştirilen 4.0 litre boxer motordan güç alıyor.

Yeni Porsche 718 Boxster Spyder ve 718 Cayman GT4 modellerine güç veren altı silindirli atmosferik ünite 420 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla eşlenen ünite her iki modelin de 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlamasına imkan veriyor. Araçların maksimum hızları ise 718 Boxster Spyder için 301 km/s, 718 Cayman GT4 için de 304 km/s olarak açıklandı.

Verimlilik odaklı özellikler

Yeni Porsche 718 Boxster Spyder ve 718 Cayman GT4’teki altı silindirli ünite her ne kadar performans odaklı olsa da verimlilik konusunu da elden bırakmıyor. Söz konusu motor, yakıt tüketimini düşürmek adına Adaptif Silindir Kontrol Sistemi ile eşlenmiş durumda. Bu sistem, her iki silindirden birindeki enjeksiyon işlemini geçici olarak durdurabiliyor. Ünitede ayrıca değişken bir hava girişi ve Porsche’nin yüksek devirli bir motorda ilk kez kullandığı söylenen piezo enjektörler bulunuyor.

Yeni Porsche 718 Cayman GT4’ün arkasında sabit bir spoyler ve fonksiyonel difüzör bulunuyor. Bu sayede araç, standart modele kıyasla %50 daha fazla yere basma kuvveti uyguluyor. Yeni Porsche 718 Boxster Spyder’da ise 120 km/s hızdan sonra açılan otomatik spoyler bulunuyor. Aynı şasi üzerine kurulu olan modeller yere 30 mm daha yakın ve Porsche Aktif Süspansiyon Yönetim Sistemi’ne sahip. Bunun yanı sıra Porsche Denge Yönetim Sistemi ve Porsche Tork Yönlendirme Sistemi de özellikler arasında.

Yeni Porsche 718 Boxster Spyder ve 718 Cayman GT4’te alüminyum monoblok sabit kaliperlere sahip yüksek performanslı fren sistemi kullanılıyor. Müşteriler dilerse Porsche’nin seramik kompozit frenlerini opsiyon listesinden satın alabiliyor. Modellerin ABD’deki satış fiyatları sırasıyla 96 bin 300 dolar ve 99 bin 200 dolardan başlıyor.


https://newsroom.porsche.com/en/2019/products/porsche-718-spyder-cayman-gt4-naturally-aspired-engine-mid-engine.html Yorum Yaz
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Mmertkk 4 gün
O araba burada 100 bin dolar olsaydı dolar 10 lira olurdu

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xml-arif 4 gün
keşke burdada 100k dolar olsa...
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Fiat S.p.A. 5 gün
Çöp rezil leş

Şaka lan şaka on numara

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haberelectro 5 gün
Sektöre tokat indiriyo porsche bu arabalarla. Spor araba budur.
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erdm6 5 gün
Atmosferik 6 silindir 420 bg güzel kombin
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