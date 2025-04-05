Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

Tam Boyutta Gör

Porsche’nin merakla beklenen elektrikli SUV’u Cayenne EV, yılın sonuna doğru sahneye çıkıyor. Markanın şimdiye kadarki en büyük elektrikli modeli olacak Cayenne, bu kez tamamen elektrikli bir versiyonla geliyor. ABD’de test edilirken görüntülenen araç, coupe formuyla daha sportif bir çizgiye kavuşmuş durumda.

Yeni Cayenne EV, geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli Macan gibi Audi Q6 e-Tron’un da altyapısını oluşturan PPE platformunu kullanıyor. Ancak Porsche, bu platformu Cayenne için kapsamlı şekilde güncelliyor. Macan EV’nin yaklaşık 495 kilometrelik menziline bakılırsa, Cayenne’in de benzer bir performans sunması bekleniyor.

Tasarım tarafında büyük sürprizler yok. Porsche genetiğini koruyan model, daha eğimli bir tavan çizgisi ve keskin hatlarıyla dikkat çekiyor. Ön bölümdeki kapalı ızgara yapısı ve yenilenen aydınlatma grubu ise modelin elektrikli olduğunu vurgulayan detaylardan sadece birkaçı.

Sony Xperia 1 VII görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı! 1 gün önce eklendi

Porsche, içten yanmalı ve hibrit motorlu Cayenne modellerini kısa süre önce güncellemişti. Ancak CEO Oliver Blume’un açıklamalarına göre, tamamen elektrikli versiyon sınıfında yeni standartlar belirleyecek. Modelin, 2026 etiketiyle 2025’in sonlarına doğru tanıtılması planlanıyor.

Öte yandan marka, 2027’de “K1” kod adlı, daha büyük ve lüks bir elektrikli SUV üzerinde de çalışıyor. Elektrikli ürün gamını genişletme konusunda kararlı olan Porsche, performans ve şıklığı bir araya getiren yeni nesil SUV’larıyla rekabette öne çıkmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli Porsche Cayenne’in tasarımı ortaya çıktı