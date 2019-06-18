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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Florida eyaleti otonom araçların sürücüsüz test edilmesine izin verdi

Otonom araçların test edilmesi için her ülkede farklı kurallar geçerli. ABD’nin Florida eyaleti de bugün aldığı kararla birlikte otonom araç testlerindeki sürücü şartını kaldırdığını açıkladı.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Florida eyaleti otonom araçların sürücüsüz test edilmesine izin verdi
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Otonom araç teknolojileri geliştirmek birçok firmanın ana odaklarından biri halinde. Hatta firmalar kamuya açık alanlarda araçların testleri yapmaya başladı. Tabii ki bu testler için ülkelerden izinler alınması gerekiyor. Bazı ülkeler hiçbir şekilde sürücüsüz araç testine izin vermezken, bazıları ise başında güvenlik amacıyla bir sürücü bulunması şartıyla firmaların testlerini yapmasına izin veriyor. ABD’nin Florida eyaleti, otonom araç testlerinde güvenlik amacıyla araçta sürücü bulunması şartını kaldırdı.

Tamamıyla sürücüsüz testler

Daha öncesinde farklı ABD eyaletlerinin bu izni verdiğini görmüştük. Aralarına Florida da katıldı diyebiliriz. 1 Temmuz tarihinden itibaren Florida’da tamamıyla sürücüsüz araçlar yollara çıkacak. Birçok firmanın otonom araç testlerine uzun zamandır devam etmesine rağmen kaza oranının oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlanan tek büyük kaza Uber’in otonom aracı tarafından gerçekleşmişti.

Ayrıca Bkz. "Uyku takip sensörleri uykusuzluğu tetikleyebilir"

Tabii ki yine de teknolojinin kontrolsüz testlere hazırlıklı olup olmadığı hala soru işareti yaratıyor. Ancak firmalar gerekli önlemleri almadan test yapmayacaktır. Ayrıca bazı eyaletlerde bu izin neredeyse bir yıldır mevcut ancak herhangi bir kaza haberi gelmedi. Otonom teknolojilerin kendilerini daha hızlı geliştirmesi için sürücüsüz denenmeleri oldukça önemli.


https://www.ubergizmo.com/2019/06/florida-allow-self-driving-tests-without-backup-drivers/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 4 gün en beğenilen SEO-Uzmanı
Gün geçtikçe ve teknolji ilerledikçe kalifiye olmayan mesleklerin yerini otonomlasmis sistemler geçecek. İşçi, şoför, çiftçi gibi meslekleri hep bu sistemler yapacak. Sözüm herkese: İşsiz kalmak istemiyorsanız, kendinizi gelisitrin elinizdeki imkânları sonuna kadar sömürün. Tek olun, sizin yerinizi doldurabilecek kimse olmasın piysada.
Gün geçtikçe ve teknolji ilerledikçe kalifiye olmayan mesleklerin yerini otonomlasmis sistemler geçecek. İşçi, şoför, çiftçi gibi meslekleri hep bu sistemler ya...
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DH Misafiri 4 gün
Bir işi robot yapabiliyorsa o işi insanın yapması eziyettir.
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SEO-Uzmanı 4 gün
haber başlığı yanlış olmuş
doğrusu ; "bir eyalette ( ilde ; ilçede ) daha şoförler işsiz kalacak !!!"
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Rachsuchtig 4 gün SEO-Uzmanı
Gün geçtikçe ve teknolji ilerledikçe kalifiye olmayan mesleklerin yerini otonomlasmis sistemler geçecek. İşçi, şoför, çiftçi gibi meslekleri hep bu sistemler yapacak. Sözüm herkese: İşsiz kalmak istemiyorsanız, kendinizi gelisitrin elinizdeki imkânları sonuna kadar sömürün. Tek olun, sizin yerinizi doldurabilecek kimse olmasın piysada.
1 Yanıt Yanıtla +5
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AirSupport 4 gün SEO-Uzmanı
Matbaa geldiğinde de senin gibi düşünen zihniyet yüzünden baya bir geç geldi bu topraklara. Yıllar değişiyor kafa aynı
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6 etiket daha otonom araç sürücüsüz otomobil florida Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Emre Karadağ
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