Florida eyaleti otonom araçların sürücüsüz test edilmesine izin verdi

Tamamıyla sürücüsüz testler
Daha öncesinde farklı ABD eyaletlerinin bu izni verdiğini görmüştük. Aralarına Florida da katıldı diyebiliriz. 1 Temmuz tarihinden itibaren Florida’da tamamıyla sürücüsüz araçlar yollara çıkacak. Birçok firmanın otonom araç testlerine uzun zamandır devam etmesine rağmen kaza oranının oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlanan tek büyük kaza Uber’in otonom aracı tarafından gerçekleşmişti.Ayrıca Bkz. "Uyku takip sensörleri uykusuzluğu tetikleyebilir"
Tabii ki yine de teknolojinin kontrolsüz testlere hazırlıklı olup olmadığı hala soru işareti yaratıyor. Ancak firmalar gerekli önlemleri almadan test yapmayacaktır. Ayrıca bazı eyaletlerde bu izin neredeyse bir yıldır mevcut ancak herhangi bir kaza haberi gelmedi. Otonom teknolojilerin kendilerini daha hızlı geliştirmesi için sürücüsüz denenmeleri oldukça önemli.
https://www.ubergizmo.com/2019/06/florida-allow-self-driving-tests-without-backup-drivers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
doğrusu ; "bir eyalette ( ilde ; ilçede ) daha şoförler işsiz kalacak !!!"
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