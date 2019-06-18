Florida eyaleti otonom araçların sürücüsüz test edilmesine izin verdi

Otonom araç teknolojileri geliştirmek birçok firmanın ana odaklarından biri halinde. Hatta firmalar kamuya açık alanlarda araçların testleri yapmaya başladı. Tabii ki bu testler için ülkelerden izinler alınması gerekiyor. Bazı ülkeler hiçbir şekilde sürücüsüz araç testine izin vermezken, bazıları ise başında güvenlik amacıyla bir sürücü bulunması şartıyla firmaların testlerini yapmasına izin veriyor. ABD’nin Florida eyaleti, otonom araç testlerinde güvenlik amacıyla araçta sürücü bulunması şartını kaldırdı.

Tamamıyla sürücüsüz testler

Daha öncesinde farklı ABD eyaletlerinin bu izni verdiğini görmüştük. Aralarına Florida da katıldı diyebiliriz. 1 Temmuz tarihinden itibaren Florida’da tamamıyla sürücüsüz araçlar yollara çıkacak. Birçok firmanın otonom araç testlerine uzun zamandır devam etmesine rağmen kaza oranının oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlanan tek büyük kaza Uber’in otonom aracı tarafından gerçekleşmişti.

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Tabii ki yine de teknolojinin kontrolsüz testlere hazırlıklı olup olmadığı hala soru işareti yaratıyor. Ancak firmalar gerekli önlemleri almadan test yapmayacaktır. Ayrıca bazı eyaletlerde bu izin neredeyse bir yıldır mevcut ancak herhangi bir kaza haberi gelmedi. Otonom teknolojilerin kendilerini daha hızlı geliştirmesi için sürücüsüz denenmeleri oldukça önemli.

https://www.ubergizmo.com/2019/06/florida-allow-self-driving-tests-without-backup-drivers/