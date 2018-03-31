Yeni Renault Captur, hibrit motorla gelebilir

Tam Boyutta Gör

Otomobil üreticileri, yasaklar nedeniyle dizel motorlu araç üretmekten vazgeçerken, yavaş yavaş hibrit motorlu versiyonları yelpazesine dahil ediyor. Son gelen haberlere göre, Renault’un ikinci nesil Captur modelinde de plug-in hybrid ünite kullanılacak.

Fransız L’argus sitesinin haberine göre, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması muhtemel olan ikinci nesil Renault Captur crossover'ın motor seçenekleri arasına hibrit de dahil edilebilir. Bunun yanı sıra, Fransız şirketin 1.3 litre TCe motoru baz alan üç silindirli 1.0 litre motor kullanacağı da gelen haberler arasında.

Renault dizel yasaklarından korkmuyor

Özellikle Avrupa’daki yasaklar nedeniyle üreticiler birer birer dizel motorları yelpazesinden çıkarıyor. Ancak Renault’un bu yasaklarla ilgili bir endişesi yok. Fransız üretici, yeni nesil araçlarını dizel motor seçeneğiyle sunmaya devam edecek. Dolayısıyla, güncel Captur’un mirasçısında da 1.5 litre dCi seçeneği varlığını koruyacak.

Gelecek Renault Clio ve Nissan Juke modelleriyle birlikte yeni CMF-B platformu üzerine inşa edilecek 2020 model Captur, genişleyen aks mesafesi sayesinde daha ferah bir yaşam alanı ve bagaj kapasitesine sahip olacak.

Yeni nesil Renault Captur’un daha gelişmiş bir bilgi-eğlence sistemine sahip olarak satışa sunulacağı da gelen bilgiler arasında. Nissan Juke ile birlikte tanıtılması muhtemel olan yeni Captur’un seviye 2 otonom yeteneği kazanacağı da söyleniyor. Ancak, doğrulanmış bir bilgi olmadığı için bunun sadece bir söylentiden ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor.

İkinci nesil Renault Captur modelinin 2020 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağı düşünülüyor.

https://www.carscoops.com/2018/03/second-gen-renault-captur-expected-next-year-phev-option/