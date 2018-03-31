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Yeni Renault Captur, hibrit motorla gelebilir

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen yeni Renault Captur'un motor seçenekleri arasına plug-in hybrit ünitenin de dahil edilmesi bekleniyor. Dizel seçeneği de varlığını sürdürecek.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Renault Captur, hibrit motorla gelebilir
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Otomobil üreticileri, yasaklar nedeniyle dizel motorlu araç üretmekten vazgeçerken, yavaş yavaş hibrit motorlu versiyonları yelpazesine dahil ediyor. Son gelen haberlere göre, Renault’un ikinci nesil Captur modelinde de plug-in hybrid ünite kullanılacak.

Fransız L’argus sitesinin haberine göre, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması muhtemel olan ikinci nesil Renault Captur crossover'ın motor seçenekleri arasına hibrit de dahil edilebilir. Bunun yanı sıra, Fransız şirketin 1.3 litre TCe motoru baz alan üç silindirli 1.0 litre motor kullanacağı da gelen haberler arasında.

Renault dizel yasaklarından korkmuyor 

Özellikle Avrupa’daki yasaklar nedeniyle üreticiler birer birer dizel motorları yelpazesinden çıkarıyor. Ancak Renault’un bu yasaklarla ilgili bir endişesi yok. Fransız üretici, yeni nesil araçlarını dizel motor seçeneğiyle sunmaya devam edecek. Dolayısıyla, güncel Captur’un mirasçısında da 1.5 litre dCi seçeneği varlığını koruyacak.

Gelecek Renault Clio ve Nissan Juke modelleriyle birlikte yeni CMF-B platformu üzerine inşa edilecek 2020 model Captur, genişleyen aks mesafesi sayesinde daha ferah bir yaşam alanı ve bagaj kapasitesine sahip olacak.

Yeni nesil Renault Captur’un daha gelişmiş bir bilgi-eğlence sistemine sahip olarak satışa sunulacağı da gelen bilgiler arasında. Nissan Juke ile birlikte tanıtılması muhtemel olan yeni Captur’un seviye 2 otonom yeteneği kazanacağı da söyleniyor. Ancak, doğrulanmış bir bilgi olmadığı için bunun sadece bir söylentiden ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor.

İkinci nesil Renault Captur modelinin 2020 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağı düşünülüyor.


https://www.carscoops.com/2018/03/second-gen-renault-captur-expected-next-year-phev-option/ Yorum Yaz
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alpikom 1 yıl en beğenilen elcas
elcas
DCİ kalkarsa reno biter zaten.

reno hiçbir zaman bitmez işembeyi kübradan sallamayın.motor konusunda hiç bir dönem kimseyi üzmemiştir bu işinde üstadlarındandır motor konusunda konuşuyorum.
elcasDCİ kalkarsa reno biter zaten.reno hiçbir zaman bitmez işembeyi kübradan sallamayın.motor konusunda hiç bir dönem kimseyi...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Renault Sport 1 yıl elcas
Dci kalksa bile hiçbir şey olmaz. Renault elektrik ve hybride yeterli yatırımı yapıyor.
Ayrica benzinli Tce motorlarida gayet iyi.
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1 Avatar
bulentcandan 1 yıl
Hibrit deyince ilk akla gelen Toyota'dır. Toyota neden dizel hibrit yapmadı?
Mesela Peugeot, dizel hibrit ünite yaptı ama üretimine devam etmedi.
Bunların nedenini iyi irdelemek lazım.
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sericik 1 yıl
Önce şu arka frenleri disk fren yapsınlar sonra hybrid motor seçeceği eklesinler
kampana frenler dacia ve captur un kalitesini daha uzaktan belli ediyor
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denizbay1 1 yıl
O arka görünümdeki o korkunçluk, o gözleri kör edici çirkinlik, o çirkinlik ötesi arka görünüm... Aman Allah'ım bu ne hakikatten ya?
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esmerbuyucu 1 yıl
Yıl 2020 Renault; "Dizel seçeneği de varlığını sürdürecek."
Edit: Hala yorumlarda pil teknolojisinin 2018 şartlarında kalacağını düşünen, gelişeceğini aklına getiremeyen var ciddi ciddi
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khytr89 1 yıl
Ek olarak mercedes e300 cdi bluetech hybrid modeliyle deniz geçişi hariç tek depoyla afrikadan ingiltereye yol kat edilmiş durumda.
Ayrica aciklayici olmalari lazim. Benim arabam dizel ve 100km de ortalamasi 3.7 litre + benim arabanin benzinlisi 100km de 9 litre yakiyor yani 2 katindan fazla. Km basina dustugu emisyon degeri goz onune alinmali. Hybrid ile dizel birlesirse ve b c segmentine inerse harika seyler ortaya cikacaktir mercedesinde yaptigi gibi.
Ama tabii cevre kimsenin umrunda degil. Elektirikli arabaya binen guya cevreci adam o kimyasal bataryanin geri donusumunu , onu gectim dolumuyla ilgili ne kadar nukleer santral acildigini, ekolojik dunyayi katleten ruzgar enerjisi tribunu yapildigini nerden bilecek ki
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Guest-F2673E0F4 1 yıl khytr89
Ahan buldum yine rüzgar türbinleri zararlı diyenleri sizin gibiler gidip tavsanlaro öldürüp ruzgar türbinlerinin önüne atıyorlar yurt dışında madem tatli canlilarin ekolojik dengesini düşünüyorsun fuel oil veya doğal gaz elektrik santralleri kuralım dahada zehirlenelim ha ayrica bunları besleyecek kaynaklarıda taş kirma yontemiyle çıkaralım yer alti suları kirlensin ha ayrica yetmedi bu tas kirma yada Normal petrol çıkarma yöntemini o güzel nükleer santral, fuel oil ve doğal gaz elektrik uretim tesisleriyle elektrik verelim. Ha evet zararı var rüzgar türbinlerinin fakat acaba su saydığım petrol yada doğalgaz çıkarma yontemleri ve bunları besleyecegin elektrik kaynagi ile daha cok zarar veriyorsun bu canlılara ayrica tanker kazalarini eklemedim ve yıllık petrol ve doğalgaz cikarmak icin gereken elektrik miktarinin elektrikli arabalari milyarlarca km yol katetmesini sağladığındanda bahsetmedim. Elektrikli arabada en cok yakan dediğimiz Tesla Model S 100 km de 2 litre benzin kadar enerji harciyor en verimli dediğimiz Model 3 ise 1.30 lt benzin kadar enerji harciyor bunuda belirtmek isterim petrol lobisinin para basarak yazdırdığı haberlerde füzyon enerjisi Helyum sayesinde etrafı kirletiyor deseler inanacak duruma gelmişsiniz yazık...
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elcas 1 yıl
DCİ kalkarsa reno biter zaten.
3 Yanıt Yanıtla
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Renault Sport 1 yıl elcas
Dci kalksa bile hiçbir şey olmaz. Renault elektrik ve hybride yeterli yatırımı yapıyor.
Ayrica benzinli Tce motorlarida gayet iyi.
Yanıtla +4
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alpikom 1 yıl elcas
elcas
DCİ kalkarsa reno biter zaten.

reno hiçbir zaman bitmez işembeyi kübradan sallamayın.motor konusunda hiç bir dönem kimseyi üzmemiştir bu işinde üstadlarındandır motor konusunda konuşuyorum.
1 Yanıt Yanıtla +5
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TITAN291 1 yıl elcas
elcas
DCİ kalkarsa reno biter zaten.

DCİ üretir. Avrupa yerine bize ve diğer 3. dünya ülkelerine ihraç yapar.
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khytr89 1 yıl
capturu seviyorum çizgileri güzel bir araç ve kaliteli hissiyatı da var ama şuna niye 1.0 ya da 1.3 dizel turbo hybrid koymuyorlar anlamış değilim.
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predator93 1 yıl khytr89
khytr89
capturu seviyorum çizgileri güzel bir araç ve kaliteli hissiyatı da var ama şuna niye 1.0 ya da 1.3 dizel turbo hybrid koymuyorlar anlamış değilim.

kardeş sen olayı yalnış anlamışsın. dizel fazla NOx salınım yaptığı için avrupada dizel yasaklanıyor sen dizel+hibrit diyorsun. istediği kadar euro 6 olsun mazotun kirleticiliği fazla.
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zeratul87 1 yıl
Kadjara göre sönük bir model
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spinattimyalnizliga 1 yıl zeratul87
zeratul87
Kadjara göre sönük bir model

Haliyle...
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