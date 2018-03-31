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Volkswagen emisyon skandalı nedeniyle geri aldığı 300 bin aracı koyacak yer bulamıyor

Volkswagen, dizel skandalı sonrasında geri almak zorunda kaldığı 300.000 otomobili depolama konusunda sıkıntı yaşıyor. Şirket birçok aracı uçak mezarlığı olarak bilinen Kaliforniya çölüne istifledi.
1 yıl
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73
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volkswagen, 2015 yılında ortaya çıkan dizel emisyon skandalı nedeniyle yüz binlerce otomobili geri satın almak zorunda kaldı. Peki şimdiye kadar 7.4 milyar dolar harcanan bu otomobiller nerede? Görünüşe bakılırsa Alman otomobil üreticisi, geri almak zorunda kaldığı yüz binlerce aracın uygun şekilde depolanması konusunda büyük çaba sarf ediyor.
Ayrıca Bkz. "Ford, trafik sorununu çözmek için Blockchain ve kripto paralardan faydalanabilir"
Binlerce araç Kaliforniya'nın Victorville şehrinin yakınlarında bulunan, emekliye ayrılmış uçakların depolandığı çölde istiflenmiş durumda. Volkswagen tarafından geri alınan araçlar ya onarılıp sahibine iade edilecek, ya yeniden satılacak ya da imha edilecek. Şirket Aralık ayında 28 bin aracı imha ettiğini ve 13 binini ise yeniden sattığını söyledi.

Toplamda 500 bin araç geri alınacak

ABD’de yaklaşık 350 bin araç Alman otomobil üreticisi tarafından geri alınmış durumda. Fotoğraftaki devasa alan, Volkswagen'in ABD genelinde yaklaşık 300 bin araca ev sahipliği yapan 37 depolama alanından sadece bir tanesi. Kullanılan diğer depolama alanları arasında Detroit'te terk edilmiş bir futbol stadyumu ve Minnesota'daki eski bir kağıt fabrikası da yer alıyor.
Alman şirketin emisyon hilesinden etkilenen araçları depolamak için daha fazla alana ihtiyacı var. Gelecek yıla kadar sürecek program kapsamında yaklaşık yarım milyon aracın geri alınması planlanıyor. Emisyon değerleri manipüle edilen 2 litre motor hacmine sahip araçların geri alımına 2019'un sonuna kadar devam edilecek.

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/03/29/597991227/why-300-000-volkswagens-are-being-stored-in-these-massive-auto-boneyards Yorum Yaz
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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
Buraya göndersinler , yari fiyatina verseler almak için millet birbirini ezer
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Wonky 1 yıl
3. Dunya ulkelerine gemilerle postalanip piyasabini %10-15 altina satilsa peynir ekmek gibi gider. Bosa yatiriyolar araclari
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interwap 1 yıl
Bu araçlar bizde de satıldı. 1 adet araca herhangi bir işlem yapıldı mı?
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ozturk29 1 yıl
wv simdiye eritmisti bu araclarinida demekki abd cikmasina izin vermiyo ulkeden araclarin
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ali000 1 yıl
Amerikanın oyunu kendi ülkesinde bile satışları azaldığından bilmem ne şehrinde kendi markası olan otomobil fabrikasını kapatmış
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C.CEMİL 1 yıl
içlerinden en kötü olanı seçip bana göndersinler :)
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huso 1 yıl
VW haksızdır haklıdır bilemem.Ama Dizele karsı takınılan bu tavır cok hos degil ve Fransa da tepkiler yukseliyor diye bir haber okudum.
Sen 215.000 Passatın cıkardıgı gazı 1 gemi cıkarırken,Dunya kadar is makinası,Agır arac,Tır,Kamyon,Kamyonet,Otobus varken sadece Dizele bu savası acmayı ben dogru ve adil bulmuyorum.
Elektrikli arac da Benzinlinin en az %50 si kadar cevreyi kirletiyor demisti Fiat, Pili yaptın hadi uretimini falan gectik o pil basta 200Km gitti sonra 150 dustu sonra 100 e dustu at yerine yenisini koy bu bataryalar vs ne olacak?Hicbir zaman ya da yakın zamanda bana Benzinli aracın konforunu sunamayacak.Bulunabilirlik,depolama rahatlıgı vs ben daga cıkacam depoma koyarım 20 litre Benzin,Mazot icabında eklerim.
Ayrıca LPG yonlendiriyorsun.Dunya kadar kaza haberi goruyoruz araclar patlıyor Aileler yok oluyor.Ucak gibi karakutu da yok acaba arac Benzin yada Dizel olsa bu insanlar kurtulabilir miydi diye?Canım gazı kesiyor.2000 liralık mekanizma pratikte kesiyor teoride kesiyor mu?Koy mankenleri vur bariyere ya da arkadan yandan vursun biri gorelim pratikte patlıyor mu patlamıyor mu?Ustelik arkada kocaman tuple gezenler o riski digerlerine de dagıtıyor.
Ben Dizele takınılan agresif,sert,dusmanca tavra sonuna kadar karsıyım.VW olarak getir o aracları TR ye Polo 40 Jetta,Golf 50 Passat 70.000 TL de bir Golf de biz alırız.Arkamda 2000-10000TL arasındaki maliyetle kocaman tuple korku icinde gezecegime mis gibi Dizelle gezerim.
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meshutx 1 yıl BlancpaiN
Amaç tamamen siyaset ise neden Avrupada da araçlarda düzeltme yapmak zorunda bırakıldılar ?
ABD'de hileyi ortaya çıkaran kurum hareket halindeki test ile dyno'daki test arasında 6-7 kat fark olmasını zaten normal karşılıyoruz diyor. BMW bu civarlarda seyrediyor.
ABD'de NOx limiti 0.04 g/km.
VW Jetta NOx emisyonu dyno'da 0.022 g/km, hareket halinde limitten 15-35 kat daha fazla.
VW Passat NOx emisyonu dyno'da 0.016 g/km, hareket halinde limitten 5-20 kat daha fazla.
Ömrü boyunca diye bir hesap yapacak olursak ortalamada her kilometrede birisi 25 kat diğeri 12.5 kat daha fazla kirletiyor çevreyi.
Peki aynı hileyi yapmadan araç satmaya çalışan diğer firmalar yapamaz mıydı bu hileyi örneğin Toyota ? VW araçlarını temiz dizel diye reklam yaparak satmaya çalıştı, Toyota da aynı hileyi yapıp VW'den daha temiz dizel diye satmaya çalışsa ve yakalansa bu kez de onlara mı siyasi oyun oynanmış olacaktı ?
Grafikteki A aracı Jetta, B Passat, C BMW.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Daha fazla bilgi için : citylab.com/...
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BlancpaiN 1 yıl meshutx
Hocam ben VW'yi savunmuyorum, banane hatta batarsa batsın umrumda değil.
Sadece şunu söylüyorum, bir aracın imha edilmesi demek o aracı üretmek için oluşan karbon ayak izinin tamamen çöpe atılması demek.
Yani o aracı üretirken zaten bir kere doğayı kirletmişsin, o arabayı imha edersen tekrar bir kez daha üretim için tonlarca karbon ayak izi oluşturacaksın. O arabayı VW geri aldı ancak o arabanın sahibi tekrardan bir araba alacak, o alımı çok daha erken yapacağı için çevreyi daha çok kirletecek.
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BlancpaiN 1 yıl
Ya dertleri emisyon olamaz, tamamen siyasi.
Siyasi çünkü binlerce aracın imha edilmesi, geri dönüştürülmesi sırasında ömrünü tamamlamamış ürünü geri dönüştürmekten dolayı doğaya salınacak zehirli atıkların o araçların ömürleri boyunca üreteceği normların üzerindeki emisyon değer farkından daha fazla olacağı aşikar.
Yani o araba ömrü boyunca normalden fazla üreteceği emisyon 10 birim ise
O araç daha ömrünü tamamlamadan imha edildiği ve işlenmiş katma değerli parçaların üretim sürecinin başına dönmesi demek 20 birimden fazladır.
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JQKER 1 yıl
çok saçma. ne demek yer bulamıyoruz? geri dönüştürün ... alın örnek bmw

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AO 1 yıl
Biz almaya hazırız. 5 milyon Suriyeli almışız 20-30 bin araba hafif kalır bize.
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maligezgin 1 yıl
Toplamda 500 bin araç geri alınacak ama türkiyedeki araçlarda sorun yok

bizdeki vosvosçular ne yapıyorlar acaba?
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trust06 1 yıl
Koyacak yer bulamıyor diye tasası düşmüş bazılarına :)
Bırak yarı fiyatına 4 te bir indirimle bile burada satılsa forum ahalisi sıraya girer..
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