Volkswagen emisyon skandalı nedeniyle geri aldığı 300 bin aracı koyacak yer bulamıyor

Volkswagen, 2015 yılında ortaya çıkan dizel emisyon skandalı nedeniyle yüz binlerce otomobili geri satın almak zorunda kaldı. Peki şimdiye kadar 7.4 milyar dolar harcanan bu otomobiller nerede? Görünüşe bakılırsa Alman otomobil üreticisi, geri almak zorunda kaldığı yüz binlerce aracın uygun şekilde depolanması konusunda büyük çaba sarf ediyor.

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Binlerce araç Kaliforniya'nın Victorville şehrinin yakınlarında bulunan, emekliye ayrılmış uçakların depolandığı çölde istiflenmiş durumda. Volkswagen tarafından geri alınan araçlar ya onarılıp sahibine iade edilecek, ya yeniden satılacak ya da imha edilecek. Şirket Aralık ayında 28 bin aracı imha ettiğini ve 13 binini ise yeniden sattığını söyledi.

Toplamda 500 bin araç geri alınacak

ABD’de yaklaşık 350 bin araç Alman otomobil üreticisi tarafından geri alınmış durumda. Fotoğraftaki devasa alan, Volkswagen'in ABD genelinde yaklaşık 300 bin araca ev sahipliği yapan 37 depolama alanından sadece bir tanesi. Kullanılan diğer depolama alanları arasında Detroit'te terk edilmiş bir futbol stadyumu ve Minnesota'daki eski bir kağıt fabrikası da yer alıyor.

Alman şirketin emisyon hilesinden etkilenen araçları depolamak için daha fazla alana ihtiyacı var. Gelecek yıla kadar sürecek program kapsamında yaklaşık yarım milyon aracın geri alınması planlanıyor. Emisyon değerleri manipüle edilen 2 litre motor hacmine sahip araçların geri alımına 2019'un sonuna kadar devam edilecek.

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/03/29/597991227/why-300-000-volkswagens-are-being-stored-in-these-massive-auto-boneyards