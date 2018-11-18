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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japonya 2019 yılında uçan araba prototipi üretecek

Japon hükümeti çizdiği bir yol haritasına göre 2020 yılında uçan araba teknolojisini kullanıma sokmayı planlıyor. Ülke 2019 yılında prototip üretimine başlayacağını açıkladı.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Esikden sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan araba teknolojisi artık çok uzakta değil. Japon hükümeti alınan bir kararla 2019 yılında uçan araba prototipi üretileceğini ve bunlarında resmi olarak 2020 yılında uçuşa başlayacaklarını açıkladı.

2030 yılında şehirlerde kullanılacak

Yapılan açıklamaya göre uçan arabalar ilk olarak kargo taşımacılığı ve kırsal alanlarda ulaşımda kullanılacak. Teknolojinin başarı durumuna göre de 2030 yılında şehirlerde kullanılmaya başlanması öngörülüyor. Hükümet bu süreçte de teknolojinin yasal prosedürlerinin oluşturulacağını belirtiyor.
Japonya'nın bu planı sanayi bakanlığı, uçak imalatçıları ve havayolu şirketleri yetkililerinin katıldığı bir toplantıda önerildi. Yıl sonuna kadar da resmiyet kazanması bekleniyor. Japon yetkililer uçan arabalarla tecrübe kazandıktan sona otonom uçuş teknolojisine de geçiş yapacaklarını belirtiyorlar.

https://japantoday.com/category/tech/japan-aims-to-create-prototype-flying-cars-in-2019-draft-road-map Yorum Yaz
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Colouse 6 ay en beğenilen
Bizimkiler hala yerde gidenini yapacak :D
2 Yanıt Yanıtla +22
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Escapetolife 6 ay
Dr. Emmett Brown 2015 yerine 2035'e gitmeliydi.
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OverClocK1ng 6 ay
DeLorian isterük..
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ceo-tr 6 ay
2030 da yolların hakimi biz Türkler olacağız :) Herkes uçacak çünkü :))
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DH Misafiri 6 ay
Filmeleri boşverin, gerçekler daha güzel. Uçan arabalara az kaldı. Çağ değişiyor. Yavaş yavaş uzay çağına geçiyoruz. Bakalım daha ne nimetler saklıyor Yaratıcı gelecekte insanoğluna.
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Cute Hentai 6 ay
Yahu bizde de uçan adam diye biri vardı. Japonlar falan neyin peşine düşmüş. Ayıptır.
Adam otobüste havada duruyor şahitleri bile var. Videosunu link atar biri belki. Hehe.
Eeeyyyy japonya uçan araba ne ya....
Milli ve yerli uçan insanlarımızın değerini bile bilmiyoruz. Çok üzücü bir durum.
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McLaren64 6 ay
Araba dediğin yerde gider. Havada gidene Araba yahut otomobil denmez.
Elbette bundan 30-40 yıl sonra teknolojinin gelişmesiyle uçan taşıt sayısı artacak ama araç kullanmanın verdiği keyfi vereceğini hiç zannetmiyorum.
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orhan239 6 ay
Uçan araba mı yerde giden arabanın verdiği keyfi veremeyecek..
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Commodore_64_ 6 ay
Japonyadaki donanımhaber forumunda motoru yerlimi ve seçim yatırımı yorumları yapılmış..
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redferrari 6 ay
Drone yaparak uçan otomobil yaptım demekte baya iyi kafa,, Rabbim yardım etsin,, aklımıza mukayyet ol,,
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Gr8Kebabini 6 ay
Milli uçan arabamız göklerde.
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Tlg3 6 ay
Atmosferik olursa turkiyede de tutar 😀 hemen tüp taktiririz
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Eşşekli Süvari 6 ay Tlg3
@Tlg3 dohc motorluymuş bide :D
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ALİ DİESEL 6 ay
Japonlar mı fabrika çıkışı tüplü atmosferik olursa alan olur Türkiyede
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Ohol Oula 6 ay
Uçan araba göklerde.
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Japonya, uçan araba ve
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