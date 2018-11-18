Japonya 2019 yılında uçan araba prototipi üretecek

Esikden sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan araba teknolojisi artık çok uzakta değil. Japon hükümeti alınan bir kararla 2019 yılında uçan araba prototipi üretileceğini ve bunlarında resmi olarak 2020 yılında uçuşa başlayacaklarını açıkladı.

2030 yılında şehirlerde kullanılacak

Yapılan açıklamaya göre uçan arabalar ilk olarak kargo taşımacılığı ve kırsal alanlarda ulaşımda kullanılacak. Teknolojinin başarı durumuna göre de 2030 yılında şehirlerde kullanılmaya başlanması öngörülüyor. Hükümet bu süreçte de teknolojinin yasal prosedürlerinin oluşturulacağını belirtiyor.

https://japantoday.com/category/tech/japan-aims-to-create-prototype-flying-cars-in-2019-draft-road-map

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Japonya'nınsanayi bakanlığı, uçak imalatçıları ve havayolu şirketleri yetkililerinin katıldığı bir toplantıda önerildi. Yıl sonuna kadar dabekleniyor. Japon yetkililer uçan arabalarla tecrübe kazandıktan sonateknolojisine de geçiş yapacaklarını belirtiyorlar.