Japonya 2019 yılında uçan araba prototipi üretecek

Teknoloji Editörü
Esikden sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan araba teknolojisi artık çok uzakta değil. Japon hükümeti alınan bir kararla 2019 yılında uçan araba prototipi üretileceğini ve bunlarında resmi olarak 2020 yılında uçuşa başlayacaklarını açıkladı.
2030 yılında şehirlerde kullanılacak
Yapılan açıklamaya göre uçan arabalar ilk olarak kargo taşımacılığı ve kırsal alanlarda ulaşımda kullanılacak. Teknolojinin başarı durumuna göre de 2030 yılında şehirlerde kullanılmaya başlanması öngörülüyor. Hükümet bu süreçte de teknolojinin yasal prosedürlerinin oluşturulacağını belirtiyor.Japonya'nın bu planı sanayi bakanlığı, uçak imalatçıları ve havayolu şirketleri yetkililerinin katıldığı bir toplantıda önerildi. Yıl sonuna kadar da resmiyet kazanması bekleniyor. Japon yetkililer uçan arabalarla tecrübe kazandıktan sona otonom uçuş teknolojisine de geçiş yapacaklarını belirtiyorlar.
https://japantoday.com/category/tech/japan-aims-to-create-prototype-flying-cars-in-2019-draft-road-map Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam otobüste havada duruyor şahitleri bile var. Videosunu link atar biri belki. Hehe.
Eeeyyyy japonya uçan araba ne ya....
Milli ve yerli uçan insanlarımızın değerini bile bilmiyoruz. Çok üzücü bir durum.
Elbette bundan 30-40 yıl sonra teknolojinin gelişmesiyle uçan taşıt sayısı artacak ama araç kullanmanın verdiği keyfi vereceğini hiç zannetmiyorum.
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