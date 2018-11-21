Yeni Spectacles gözlükler daha pahalı olacak

Snapchat uygulamasının geliştiricisi Snap Inc.’nin ilk nesli başarısız olmasına rağmen Spectacles gözlükleri üzerindeki ısrarlı yatırımı devam ediyor. Yakın zamanda ikinci nesil Spectacles gözlüklerini piyasaya süren Snap Inc. üçüncü nesil için de çalışmalara başladı.

Spectacles 3 özellikleri ve fiyatı

Spectacles gözlükleri akıllı gözlük sınıfında olsa da yetenekleri oldukça sınırlı. Üst kısmında bir kamera olan gözlüğün ilk iki neslinde çok kısa videolar kaydederek Snapchat üzerinde paylaşmak veya canlı yayın yapmak mümkündü. Gözlük sadece akıllı telefonlara bağlanarak paylaşım işlevlerini yerine getirebiliyordu.

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Firmaya yakın kaynaklar yeni nesil gözlüklerin önemli değişiklikler ile geleceğini belirtiyor. İlk olarak üst kısımda artık iki adet kamera yer alacağı ifade ediliyor. 30 saniyelik kısa videoların yanı sıra yine canlı yayın imkânı da mevcut.

Diğer bir yenilik HD video kaydederken zengin gerçeklik özelliklerinin doğrudan eklenebilmesi. Ayrıca 3D fotoğraf efektlerinin de destekleneceği kaydediliyor. Son olarak gözlüğün gövdesi plastik yerine alüminyum alaşımdan imal edilecek.

Bu değişiklikler elbette maliyete önemli derecede etki ediyor. 130$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkan ikinci nesil gözlüklerin aksine Spectacles 3 için 350$ civarında bir seviye konuşuluyor. Bu büyük fiyat artışı gözlüğün hitap ettiği kitleyi oldukça kısıtlayacaktır. Gözlüğün muhtemel çıkış tarihi olarak 2019 başları gösteriliyor.