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Yeni Tesla sahipleri için süperşarj ücretleri belli oldu

Tesla, önümüzdeki haftadan itibaren araç alacak sürücülerin süperşarj istasyonları için ödemesi gereken ücretleri paylaştı. Daha önce bir Tesla modeli almış sürücüler ise herhangi bir ücret ödemeyecek
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
22,1b
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33
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Yeni Tesla sahipleri için süperşarj ücretleri belli oldu
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Sürücülerine ömür boyu ücretsiz süperşarj hizmeti sunan Tesla, 2017 yılında bu uygulamadan vazgeçerek yeni bir fiyatlandırma politikasına gideceğini açıklamıştı. Ocak ayının ilk 2 haftası için ücretsiz süperşarj kampanyasını sürdüren şirket, 16 Ocak’tan itibaren yeni Tesla sahiplerinin süperşarj hizmeti için ödeyeceği miktarları belirledi.

Yeni uygulamaya göre önümüzdeki haftadan itibaren yeni bir Tesla alan kullanıcılardan yıllık 400 kWh enerji için herhangi bir ücret alınmayacak ancak 400 kWh aşılırsa sürücüler süperşarj istasyonlarında araçlarını şarj etmeye devam edebilmek için ekstra ödeme yapmak zorunda kalacak. Yaklaşık 1600 kilometre için yeterli olacak bu enerji yıl içinde tamamen kullanılmazsa ertesi yıla devredilemeyecek.

Tesla blogunun Sıkça Sorulan Sorular kısmında her ülke ve eyalet için 400 kWh’lık kredinin ardından ne kadar ödenmesi gerektiğine dair detaylı bilgi paylaşılmış durumda. Her eyalette ve ülkede sabitlenmiş olan fiyatlar mümkün olduğu sürece kWh üzerinden alınacak ancak bazı noktalarda şarj süresi üzerinden de ödeme alınacağı belirtiliyor. Birkaç örnek vermek gerekirse California’daki araç sahipleri kWh başına 0.20$ öderken New York’taki sürücüler 0.19$ ödeyecek. Blogda verilen mesafelere ilişkin örnekler ise şu şekilde: Los Angeles-New York yolculuğu(4500km) sürücülere 120$’a mal olurken Paris-Roma güzergahı(yaklaşık 1500km) için sürücüler 64$ ödeyecek.

Amaç Yoğunluğu Azaltmak

Tesla, şirketin bu yeni uygulamadaki amacının gelir artışı sağlamak değil sayıları her gün artan Tesla araçlarının şarj istasyonlarında oluşturduğu yoğunluğu bir nebze azaltmak olduğunun altını çizerken bu yeni ücretlerin benzer mesafelerde kullanılacak olan benzin fiyatlarına göre çok daha düşük olduğunu da garanti ediyor. Tesla daha önce de şarj istasyonlarındaki yoğunluğu azaltmak için şarj sonrasında istasyonda ayrılmayan her araç için dakika başına 0.40$ alacağını duyurmuştu.


https://www.tesla.com/support/supercharging?redirect=no Yorum Yaz
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eAkman 2 yıl en beğenilen
Avrupaya kmsi 16 Kr Amerikaya 10 Kr. İlginç ve pahalı geldi. Henüz bu kadar rahat oldukları halde bu fiyat hemde. İleride insanlar mecbur kalınca fiyatlar da ona göre şişerse görürüz devrimi.
Avrupaya kmsi 16 Kr Amerikaya 10 Kr. İlginç ve pahalı geldi. Henüz bu kadar rahat oldukları halde bu fiyat hemde. İleride insanlar mecbur kalınca fiyatlar da on...
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Macella 2 yıl J3englames
J3englames
Çok pahalı ben olsam tepki olarak aracı satardım


şuan kullananlar zaten bedava sarj ediyor bu neyin kafası
J3englamesÇok pahalı ben olsam tepki olarak aracı satardımşuan kullananlar zaten bedava sarj ediyor bu neyin kafas...
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zwartevis 2 yıl MyWorldLife
Balkondan sarkıtırız üçlüyü
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speed001 2 yıl
64 x 3,76 / 1500 = 16 kuruş yakıyormuş iyiymiş
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
Fiyata bak cay demle. En basinda ucretsiz yapman zaten hata. Sirf reklam politikasi olarak ucretsiz yapmak ilk basta ilgi cekmeye calismak surdurulebilir bir cozum olamaz. Simdi bu saatten sonra alacak adam kendini kaziklanmis gibi hissedecek. Eski tesla sahipleri 3 4 yil sonra nasil senin arabanin yenisini alacak simdi?

Otopark incelemesinde ortalama kilometrede 250 watt yakiyordu galiba.Kilometrede 5 cent sarj ucreti yani.

Abd de 1 litre benzin 70 cent yaziyor internette. E segmenti 200-300 beygir benzinli bir sedan 100 kmde 20 litre yaksa km de 0.2 litre yapar. Kilometrede yaklasik 14 cent yapar. Arada neredeyse 3 kat fark varda satin alirkende en az 20 30 bin dolar pahsali muadillerine gore. Sarj suresi batarya omrude ayri bir unsur.
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mbs02 2 yıl
Ne yaptın tesla 1500 km 64 dolar bizdeki dolar kuru ile yandık desenize.
Yok birde araç yoğunluğu olmasın diyeymis Erbakan hocanın dediği gibi "Hadi oradan"
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kadirirdem 2 yıl
Tekel'sin diye o kadar da olmaz Tesla ayıptır...
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mevsimsiz_kar45 2 yıl
benim kafamın bastığı bu işe mazda yön verecek. küçük bir vankel motor jeneratör görevinde olacak. bu jeneratörle normal elektrikli motoru hareket ettirecek. bu pistonlu motorla değilde rotary motorla olacak iş. sadece elektrikli araba kullanımı 2050 yi bile geçebilir.
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fth-bsky 2 yıl
Uzun yol için hesaplanmış ücretler herkes farkında mı acaba yani acil durumlar için. Adamların müstakil evler için güneş panelleri var hatta en son fazla elektriği şebekeye satıyorlardı. Siz hala supercharger istasyonları pahalı mı oluyormuş onu hesaplayın. Adamlar evin çatısından elektrik üretip onuda sanayiye satıp para kazanıyor!!
Birde petrol zaten şu anki durumda alternatifsiz değil mi niye sadece elektriksiz araçlar olunca durum kötü olacakmış gibi geliyor gidin almanya'nın hedeflerine bakın yada gelişmiş ülkelerin anlarsınız durumu. elektrikli araçlar bırakın 50 yılı, 10 yıl içersinde piyasayı ele geçirecek. Kimse petrol üreten ülkelere bağımlı kalmak istemiyor özellikle güneş gibi sınırsız bir enerji kaynağı varken.
Bizim gibi ülkelere lüks şimdilik vergi avantajı varken biraz mantıklı ama yayılsın devletim basar aracın 2 katı kadar vergiyi yine alır o parayı bizden. Üstüne verdi mi elektriğe zammı petrolden daha çok işine gelir.
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L.o.T.u.S 2 yıl
Superşarj uzun yol acil şarj için geliştirilmiş.Yani ona sadece uzun yolda muhtaç kalırsın.Ama şehir içi zaten kendi imkanlarınla şarj edersin
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loutrec_ 2 yıl
Bir gün herkes elektriğe muhtaç olacak ve o zaman benzinden daha pahalı tüketecek elektrikli araçlar. Devletler artık benzin ve Motorine yasak getirecek. Petrol Otomotiv'e hizmet etmeyecek. Piyasada sadece elektrikli araçlar olacak. İşte burada o araçları üreten şirketlerin kârı arttırma telaşı tutacak. Eeee insanoğlu doyumsuzdur. Hep daha fazlası der.
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Sirkadyen 2 yıl
Supercharger sistemi uzun yol seyahatleri için geliştirilmiş bir uygulama, bunu unutuyorsunuz.
@MyWorldLife Arabanın altı komple batarya, nasıl söküp nereye çıkarıyorsun
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Nevfel 2 yıl
Aracını evde şarj eden maliyeti düşürür tamam. Şehiriçi kullanımda maliyetiniz düşük olacak. Mesafe uzayıp şatj istasyonuna muhtaç olunca petrol fiyatına yakın rakamları dayayacaklar.
Herkes eleştiriyor ama bizim araç projesinde benzinle de şarj olabilen bir modelin olması bence çok iyi olacak.
Petrol türü yakıtların tamamen kullanımdan kalkması 50 yıl daha zor bence. Kullanımının bitmesi Bu kadar yakın olsa ortadoğuda bu kadar kan dökermi elin gavuru?
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