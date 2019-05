Yeni Tesla sahipleri için süperşarj ücretleri belli oldu

Tam Boyutta Gör

Sürücülerine ömür boyu ücretsiz süperşarj hizmeti sunan Tesla, 2017 yılında bu uygulamadan vazgeçerek yeni bir fiyatlandırma politikasına gideceğini açıklamıştı. Ocak ayının ilk 2 haftası için ücretsiz süperşarj kampanyasını sürdüren şirket, 16 Ocak’tan itibaren yeni Tesla sahiplerinin süperşarj hizmeti için ödeyeceği miktarları belirledi.

Yeni uygulamaya göre önümüzdeki haftadan itibaren yeni bir Tesla alan kullanıcılardan yıllık 400 kWh enerji için herhangi bir ücret alınmayacak ancak 400 kWh aşılırsa sürücüler süperşarj istasyonlarında araçlarını şarj etmeye devam edebilmek için ekstra ödeme yapmak zorunda kalacak. Yaklaşık 1600 kilometre için yeterli olacak bu enerji yıl içinde tamamen kullanılmazsa ertesi yıla devredilemeyecek.

Tesla blogunun Sıkça Sorulan Sorular kısmında her ülke ve eyalet için 400 kWh’lık kredinin ardından ne kadar ödenmesi gerektiğine dair detaylı bilgi paylaşılmış durumda. Her eyalette ve ülkede sabitlenmiş olan fiyatlar mümkün olduğu sürece kWh üzerinden alınacak ancak bazı noktalarda şarj süresi üzerinden de ödeme alınacağı belirtiliyor. Birkaç örnek vermek gerekirse California’daki araç sahipleri kWh başına 0.20$ öderken New York’taki sürücüler 0.19$ ödeyecek. Blogda verilen mesafelere ilişkin örnekler ise şu şekilde: Los Angeles-New York yolculuğu(4500km) sürücülere 120$’a mal olurken Paris-Roma güzergahı(yaklaşık 1500km) için sürücüler 64$ ödeyecek.

Amaç Yoğunluğu Azaltmak

Tesla, şirketin bu yeni uygulamadaki amacının gelir artışı sağlamak değil sayıları her gün artan Tesla araçlarının şarj istasyonlarında oluşturduğu yoğunluğu bir nebze azaltmak olduğunun altını çizerken bu yeni ücretlerin benzer mesafelerde kullanılacak olan benzin fiyatlarına göre çok daha düşük olduğunu da garanti ediyor. Tesla daha önce de şarj istasyonlarındaki yoğunluğu azaltmak için şarj sonrasında istasyonda ayrılmayan her araç için dakika başına 0.40$ alacağını duyurmuştu.

https://www.tesla.com/support/supercharging?redirect=no