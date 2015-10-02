Yeni The X-Files dizisinden ilk uzun fragman yayınlandı

Amerikan televizyon kanalı FOX'ta 1993 - 2002 yılları arasında yayınlanan ve televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan The X-Files, 13 yıllık aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönmeye hazırlanıyor. 2002 yılındaki finalinin ardından yolculuğuna beyaz perdede devam eden The X-Files serisi, 2016 yılında yayınlanmaya başlayacak altı bölümlük yeni bir diziyle Scully ve Mulder'ın maceralarını anlatmayı sürdürecek.

Ünlü oyuncular David Duchovny ve Gillian Anderson'ın kendileriyle özdeşleşen Mulder ve Scully rolleriyle geri dönecekleri yeni X-Files, serinin yaratıcısı olan Chris Carter öncülüğünde geliştiriliyor. Altı bölümden oluşacak dizinin üç bölümünü Carter yazıp yönetirken, geriye kalan üç bölümü de serinin eski isimlerinden Glen Morgan, Darin Morgan ve James Wong yazıp yönetecek.



Mulder ve Scully yeni dizide de gizem dolu, paranormal olayları araştırmaya devam edecekler. Yeni dizide bir yandan münferit paranormal olaylar araştırılırken, bir yandan da serinin mitolojisini genişletecek bir hikaye anlatılacak. Dizinin konusu hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı olsa da, Mulder ve Scully'nin ilk bölümde bir uzaylılar tarafından kaçırılma vakasını inceleyecekleri biliniyor.

The X-Files'ın bu yeni versiyonu şimdilik altı bölümlük bir mini dizi olarak görülse de, dizinin gösterdiği performansa göre bu altı bölümün ötesine de devam edebileceği söyleniyor. Başrollerinde Duchovny ve Anderson'a Mitch Pileggi, Joel McHale, Robbie Amell, Lauren Ambrose, Annabeth Gish, Annet Mahendru, Rhys Darby, Kumail Nanjiani ve William B. Davis'in eşlik edeceği yeni The X-Files, ABD'deki yayınına 24 Ocak 2016'da başlayacak.



http://arstechnica.com/the-multiverse/2015/09/scully-and-mulder-are-back-to-work-in-new-x-files-trailer/