Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni The X-Files dizisinden ilk uzun fragman yayınlandı

3 yıl
2,8b
1
25
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni The X-Files dizisinden ilk uzun fragman yayınlandı

Amerikan televizyon kanalı FOX'ta 1993 - 2002 yılları arasında yayınlanan ve televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan The X-Files, 13 yıllık aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönmeye hazırlanıyor. 2002 yılındaki finalinin ardından yolculuğuna beyaz perdede devam eden The X-Files serisi, 2016 yılında yayınlanmaya başlayacak altı bölümlük yeni bir diziyle Scully ve Mulder'ın maceralarını anlatmayı sürdürecek.
 Ünlü oyuncular David Duchovny ve Gillian Anderson'ın kendileriyle özdeşleşen Mulder ve Scully rolleriyle geri dönecekleri yeni X-Files, serinin yaratıcısı olan Chris Carter öncülüğünde geliştiriliyor. Altı bölümden oluşacak dizinin üç bölümünü Carter yazıp yönetirken, geriye kalan üç bölümü de serinin eski isimlerinden Glen Morgan, Darin Morgan ve James Wong yazıp yönetecek.
 
Yeni The X-Files dizisinden ilk uzun fragman yayınlandı
 Mulder ve Scully yeni dizide de gizem dolu, paranormal olayları araştırmaya devam edecekler. Yeni dizide bir yandan münferit paranormal olaylar araştırılırken, bir yandan da serinin mitolojisini genişletecek bir hikaye anlatılacak. Dizinin konusu hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı olsa da, Mulder ve Scully'nin ilk bölümde bir uzaylılar tarafından kaçırılma vakasını inceleyecekleri biliniyor.
 The X-Files'ın bu yeni versiyonu şimdilik altı bölümlük bir mini dizi olarak görülse de, dizinin gösterdiği performansa göre bu altı bölümün ötesine de devam edebileceği söyleniyor. Başrollerinde Duchovny ve Anderson'a Mitch Pileggi, Joel McHale, Robbie Amell, Lauren Ambrose, Annabeth Gish, Annet Mahendru, Rhys Darby, Kumail Nanjiani ve William B. Davis'in eşlik edeceği yeni The X-Files, ABD'deki yayınına 24 Ocak 2016'da başlayacak.

http://arstechnica.com/the-multiverse/2015/09/scully-and-mulder-are-back-to-work-in-new-x-files-trailer/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mcebi001 3 yıl en beğenilen
Işıkları kapatıp gece gece izlerdim .....ne diziydi bee
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
skbMoony 3 yıl
Önceki sezonları izlemeden, yeni bölümleri izlesem anlar mıyım ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rindaman 3 yıl
x files s4 ep2 home.. me biçim bölümdü be..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yduman 3 yıl
sevindirik oldum bir an...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digichaos 3 yıl
İzlenir be bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
eski tadını vermez bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OznBzt 3 yıl
izlenebilecek en iyi dizi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlueShift 3 yıl
Beyler sadece iki bolum izledim cok guzel dizi fakat izlemeye firsat bulamadim sizce yeniden once eskiyi izlemem gerekir mi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 3 yıl
dizi eski versiyonunda sanırım mulder'in uzaylılar tarafından kaçırılması ile bitmişti , yanlıi hatırlıyor da olabilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 3 yıl






Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 3 yıl
Hey gidi günler hey, gece uyumaz TGRT'de X Files beklerdim... Gerçek orada bir yerlerde :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lionel Fusco 3 yıl
Efsane geri dönüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 3 yıl
Bilimci karı scully
Ufocu adam mulder

TGRT de zamanında az bağımlılık yapmamıştı. Güzel diziydi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scutaro 3 yıl
Eskisini takip ederdim, David Duchovny ve Gillian Anderson oynadığı için izlerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 3 yıl
Eskiden TGRT'de yayınlanırdı. Tırsa tırsa izlerdim geceleri... Çocukluk işte.
Geçenlerde mkvod'da HD olarak denk gelince birinci sezondan birkaç bölüm izledim. Devam ederim belki.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2837 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, the x-files ve
3 etiket daha fox diziler televizyon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iPhone 6S Plus inceleme videosu 3 yıl HTC Sanal Gerçeklik Kaskı Vive'ı denedik "HTC Vive inceleme" 3 yıl Dijital Perde : 2 Ekim'de vizyona girecek olan filmler 3 yıl iPhone 6s Plus kutudan çıkıyor "özel video" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim