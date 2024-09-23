Volkswagen Polo'nun Avrupa'daki üretimi sona erdi

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, kompakt modeli Polo'nun Avrupa'daki üretimini sonlandırdı. 40 yılı aşkın süredir İspanya'da 8 milyon adedin üzerinde üretilen Volkswagen Polo artık sadece Güney Afrika'da üretilecek. İspanya'daki fabrika ise iki küçük yeni elektrikli otomobilin üretimi için yeniden yapılandırılacak.

1984 yılından bu yana İspanya'daki Pamplona fabrikasında üretilen Polo, son yıllarda artan crossover çılgınlığına yenik düştü ve popülerliğini T-Roc gibi modellere kaptırdı. Alman üretici de Polo'yu iki farklı fabrikada üretmenin artık mantıklı olmadığına kanaat getirmiş olacak ki Avrupa'daki üretimi sonlandırdı.

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Söz konusu fabrikada bir yandan T-Cross ve Taigo üretimi devam ederken bir yandan da elektrikli araç üretimi için hazırlık yapılacak. 2026 yılı itibarıyla burada biri Volkswagen diğeri de Skoda logolu iki küçük elektrikli araç üretimine başlanacak. Bu iki modelin de crossover olacağı konuşuluyor. ID2all ve Epiq olarak adlandırılması planlanan modellerin fiyatı 25 bin euro civarında olacak.

Volkswagen Polo şu anda ülkemizde dört farklı versiyon ve 1.202.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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