Volkswagen Polo'nun Avrupa'daki üretimi sona erdi

1984 yılından bu yana İspanya'daki Pamplona fabrikasında üretilen Polo, son yıllarda artan crossover çılgınlığına yenik düştü ve popülerliğini T-Roc gibi modellere kaptırdı. Alman üretici de Polo'yu iki farklı fabrikada üretmenin artık mantıklı olmadığına kanaat getirmiş olacak ki Avrupa'daki üretimi sonlandırdı.
Söz konusu fabrikada bir yandan T-Cross ve Taigo üretimi devam ederken bir yandan da elektrikli araç üretimi için hazırlık yapılacak. 2026 yılı itibarıyla burada biri Volkswagen diğeri de Skoda logolu iki küçük elektrikli araç üretimine başlanacak. Bu iki modelin de crossover olacağı konuşuluyor. ID2all ve Epiq olarak adlandırılması planlanan modellerin fiyatı 25 bin euro civarında olacak.
Volkswagen Polo şu anda ülkemizde dört farklı versiyon ve 1.202.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)