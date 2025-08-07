Giriş
    Volkswagen, 24 yılın ardından Touareg'i sonlandırıyor

    Volkswagen, 24 yıldır piyasada olan lüks SUV modeli  Touareg'i sonlandırmayı hazırlanıyor. Şirket ayrıca, elektrikli ID.5 modelinin de fişini çekecek.          

    Volkswagen, 24 yılın ardından Touareg'i sonlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen önemli değişikliklere gidiyor ve model yelpazesini daraltmaya hazırlanıyor. Şirket, en eski SUV modellerinden birini emekliye ayırırken, bir elektrikli modelini de üretimden kaldıracak.

    Volkswagen, Touareg ve elektrikli ID.5 modellerini sonlandırıyor

    24 yıldan uzun süredir satışta olan Volkswagen Touareg'in üretimi yakında sona erecek. İlk olarak 2002 yılında piyasaya çıkan lüks SUV, Porsche Cayenne ile ortak geliştirildi ve benzer tasarım öğeleri ile güç aktarım organlarını paylaşıyordu.

    Şirket içerisinden kaynaklar, Volkswagen'in Touareg üretiminin 2026 yılında sonlanacağını doğruladı. Golf ve Tiguan gibi bazı popüler modellerinin aksine, Touareg için doğrudan bir halef planlanmıyor. Ancak bu, Volkswagen’in sonlandıracağı tek model değil. Şirket, elektrikli coupe-SUV modeli olan ID.5'i de ürün gamından çıkarıyor.

    Volkswagen, 24 yılın ardından Touareg'i sonlandırıyor Tam Boyutta Gör
    2021 yılında ID.4’ün daha sportif ve coupe tarzı bir versiyonu olarak piyasaya sürülen ID.5, beklentileri karşılayamadı. ID.4’ün daha fazla ilgi görmesi nedeniyle, Volkswagen bu modeli 2027 itibarıyla üretimden kaldıracak.

    Uygun fiyatlı elektrikli modeller yolda

    Volkswagen, odağını daha erişilebilir ve kitlelere hitap eden elektrikli araçlara çeviriyor. 2026’da gelmesi beklenen ID.2 (muhtemelen ID.Polo ismiyle gelecek) ve onu takip edecek SUV versiyonu bu stratejinin bir parçası. 2027 yılında ise ID.1'in üretim versiyonu piyasaya sürülecek.

    Şirket aynı zamanda Touran’ın yerine geçecek olan elektrikli bir MPV de planlıyor. “Mini Buzz” adı verilen bu model henüz kesinleşmedi ancak şirket içinde değerlendirilen fikirlerden biri. Bununla birlikte, şirket CEO’suna yakın kaynaklar, Skoda’nın benzer bir araç geliştirme planı nedeniyle bu modelin şu an öncelik taşımadığını belirtiyor. 

    Her ne kadar 2025’in ilk yarısında Almanya’da en çok satan 10 elektrikli araçtan 8'i Volkswagen’e ait olsa da, şirket küresel ölçekte rekabette zorlanıyor. Şirket, yeni giriş seviyesi elektrikli araçları ile bu gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyor.

