Yeni Volvo S60, özel bir performans paketiyle birlikte geliyor

R Design paketinin de üzerinde yer alacak Polestar Engineered, 60 serisi otomobillerin yalnızca T8 Twin Engine versiyonlarında bulunacak. Volvo’nun T8 ünitesi turbo 2.0 litrelik içten yanmalı motor, batarya ve arka aks üzerine konumlandırılmış bir elektrikli motordan meydana geliyor.
Polestar Engineered paketinin bu ünite tarafından üretilen gücü 15 beygir, torku ise 30 Nm yükselteceği söyleniyor. Böylelikle toplamda 415 beygir güç ve 470 Nm tork açığa çıkacak. Ayrıca paket dahilinde yapılan yazılım güncellemesinin yakıt sarfiyatını da aşağı çekeceği iddia ediliyor.
Paketin simgesi altın rengi olacak
Volvo, kaputun altındaki performans artışının yanı sıra Polestar Engineered paketini diğer S60 versiyonlarından ayırt etmemizi sağlayacak başka özelliklerden de bahsetti. Bunlar arasında özel Polestar rozetleri, siyah krom egzoz çıkışları, özel alaşım jantlar, altın rengi Brembo fren kaliperleri, ve yine altın rengi emniyet kemerleri yer alıyor.
Polestar Engineered paketine sahip yeni Volvo S60’ın her iki aksında da Polestar yapımı multilink süspansiyonlar kullanılacak. Bunun yanı sıra araçta kullanılan kule gergisi ve ayarlanabilir amortisör tasarımı da Polestar 1 modelinden ödünç alınacak.
Yeni nesil Volvo S60’ta ilk çıkışını yapacak Polestar Engineered paketi daha sonra V60 estate ve XC60 SUV modellerinde de kullanılacak. Önümüzdeki yıla kadar göremeyeceğimiz bu türevler, sınırlı sayıda üretilerek global pazarda satışa sunulacak.
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/230382/volvo-cars-and-polestar-launch-new-polestar-engineered-electrified-performance-offer Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu modele gelince icindeki yazilimi alir biri hackler 3.parti olarak illegal satilir oldu sana polstar bu modellere takmamak lazim.
Turkiyede 50.000 €luk bu arac hayal bile degil bos verin anca bankada bok gibi mevduati olan alir