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Yeni Volvo S60, özel bir performans paketiyle birlikte geliyor

Volvo ve Polestar markaları Polestar Engineered adında yeni bir performans paketi oluşturdu. Özel parçaların bir araya gelmesiyle oluşan bu paket ilk olarak yeni Volvo S60'ta kullanılacak.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Volvo S60, özel bir performans paketiyle birlikte geliyor
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İsveçli üretici Volvo, daha önce pek çok sızıntıyla karşımıza çıkan yeni nesil Volvo S60 modelini önümüzdeki hafta Güney Karolina’da düzenleyeceği özel bir etkinlikte resmi olarak tanıtacak. Fakat son gelen haberlere göre dev üreticinin bir sürprizi daha var. Yeni nesil S60 modelinin en tepesinde Polestar Engineered adı verilen performans paketi bulunacak.

R Design paketinin de üzerinde yer alacak Polestar Engineered, 60 serisi otomobillerin yalnızca T8 Twin Engine versiyonlarında bulunacak. Volvo’nun T8 ünitesi turbo 2.0 litrelik içten yanmalı motor, batarya ve arka aks üzerine konumlandırılmış bir elektrikli motordan meydana geliyor.

Polestar Engineered paketinin bu ünite tarafından üretilen gücü 15 beygir, torku ise 30 Nm yükselteceği söyleniyor. Böylelikle toplamda 415 beygir güç ve 470 Nm tork açığa çıkacak. Ayrıca paket dahilinde yapılan yazılım güncellemesinin yakıt sarfiyatını da aşağı çekeceği iddia ediliyor.

Paketin simgesi altın rengi olacak 

Volvo, kaputun altındaki performans artışının yanı sıra Polestar Engineered paketini diğer S60 versiyonlarından ayırt etmemizi sağlayacak başka özelliklerden de bahsetti. Bunlar arasında özel Polestar rozetleri, siyah krom egzoz çıkışları, özel alaşım jantlar, altın rengi Brembo fren kaliperleri, ve yine altın rengi emniyet kemerleri yer alıyor.

Polestar Engineered paketine sahip yeni Volvo S60’ın her iki aksında da Polestar yapımı multilink süspansiyonlar kullanılacak. Bunun yanı sıra araçta kullanılan kule gergisi ve ayarlanabilir amortisör tasarımı da Polestar 1 modelinden ödünç alınacak.

Yeni nesil Volvo S60’ta ilk çıkışını yapacak Polestar Engineered paketi daha sonra V60 estate ve XC60 SUV modellerinde de kullanılacak. Önümüzdeki yıla kadar göremeyeceğimiz bu türevler, sınırlı sayıda üretilerek global pazarda satışa sunulacak.


https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/230382/volvo-cars-and-polestar-launch-new-polestar-engineered-electrified-performance-offer Yorum Yaz
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ddsmurat 10 ay en beğenilen
Eski modellerde yenilerde volvo mercedese her yerde saplar s90 i gectim ama s80 alinir olabilecek en iyi konforlu araba ben oyle bisey gormedim
Bu modele gelince icindeki yazilimi alir biri hackler 3.parti olarak illegal satilir oldu sana polstar bu modellere takmamak lazim.
Turkiyede 50.000 €luk bu arac hayal bile degil bos verin anca bankada bok gibi mevduati olan alir
Eski modellerde yenilerde volvo mercedese her yerde saplar s90 i gectim ama s80 alinir olabilecek en iyi konforlu araba ben oyle bisey gormedimBu modele ge...
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V4LKyR 11 ay
Bu pakete sahip bir V60 Estate çok isterdim... Eski V70, şimdiki V60 efsane bir araç.
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mustafaksac 11 ay
Az çok fiyatları tahmin edebiliyorum, yine sadece katologlardan bakıp iç çekeceğiz..
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Erwin-Rommel 10 ay
Çok kral araba be...
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DrMobile 10 ay
Eski kasayı 2017 aralıkta 122 ye alıyorduk. Yeni kasa 300 den başlar. Allak bullak oldu piyasa...
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ddsmurat 10 ay en beğenilen
Eski modellerde yenilerde volvo mercedese her yerde saplar s90 i gectim ama s80 alinir olabilecek en iyi konforlu araba ben oyle bisey gormedim
Bu modele gelince icindeki yazilimi alir biri hackler 3.parti olarak illegal satilir oldu sana polstar bu modellere takmamak lazim.
Turkiyede 50.000 €luk bu arac hayal bile degil bos verin anca bankada bok gibi mevduati olan alir
Yanıtla +8
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zingfth 11 ay
T8 Polestar amerika fiyatı 55.000$. Bizdeki fiyat daha ötv işin ine girdimi 400.000i gözden çıkarın :)
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TSY 10 ay zingfth
400 bin çok iyimser rakam
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mustafaksac 11 ay
Az çok fiyatları tahmin edebiliyorum, yine sadece katologlardan bakıp iç çekeceğiz..
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V4LKyR 11 ay
Bu pakete sahip bir V60 Estate çok isterdim... Eski V70, şimdiki V60 efsane bir araç.
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captaingurkan 11 ay
Eskimişti yüzü iyice.
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