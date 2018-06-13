Yeni Volvo S60, özel bir performans paketiyle birlikte geliyor

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İsveçli üretici Volvo, daha önce pek çok sızıntıyla karşımıza çıkan yeni nesil Volvo S60 modelini önümüzdeki hafta Güney Karolina’da düzenleyeceği özel bir etkinlikte resmi olarak tanıtacak. Fakat son gelen haberlere göre dev üreticinin bir sürprizi daha var. Yeni nesil S60 modelinin en tepesinde Polestar Engineered adı verilen performans paketi bulunacak.

R Design paketinin de üzerinde yer alacak Polestar Engineered, 60 serisi otomobillerin yalnızca T8 Twin Engine versiyonlarında bulunacak. Volvo’nun T8 ünitesi turbo 2.0 litrelik içten yanmalı motor, batarya ve arka aks üzerine konumlandırılmış bir elektrikli motordan meydana geliyor.

Polestar Engineered paketinin bu ünite tarafından üretilen gücü 15 beygir, torku ise 30 Nm yükselteceği söyleniyor. Böylelikle toplamda 415 beygir güç ve 470 Nm tork açığa çıkacak. Ayrıca paket dahilinde yapılan yazılım güncellemesinin yakıt sarfiyatını da aşağı çekeceği iddia ediliyor.

Paketin simgesi altın rengi olacak

Volvo, kaputun altındaki performans artışının yanı sıra Polestar Engineered paketini diğer S60 versiyonlarından ayırt etmemizi sağlayacak başka özelliklerden de bahsetti. Bunlar arasında özel Polestar rozetleri, siyah krom egzoz çıkışları, özel alaşım jantlar, altın rengi Brembo fren kaliperleri, ve yine altın rengi emniyet kemerleri yer alıyor.

Polestar Engineered paketine sahip yeni Volvo S60’ın her iki aksında da Polestar yapımı multilink süspansiyonlar kullanılacak. Bunun yanı sıra araçta kullanılan kule gergisi ve ayarlanabilir amortisör tasarımı da Polestar 1 modelinden ödünç alınacak.

Yeni nesil Volvo S60’ta ilk çıkışını yapacak Polestar Engineered paketi daha sonra V60 estate ve XC60 SUV modellerinde de kullanılacak. Önümüzdeki yıla kadar göremeyeceğimiz bu türevler, sınırlı sayıda üretilerek global pazarda satışa sunulacak.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/230382/volvo-cars-and-polestar-launch-new-polestar-engineered-electrified-performance-offer