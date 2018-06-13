Byton, elektrikli ve sürücüsüz konsepti K-Byte sedanı görücüye çıkardı

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CES 2018’de tam elektrikli SUV konseptini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Byton, bu sayede dev şirketlerden aldığı yatırımlarla yoluna devam ediyor. Şirket, Nisan ayında bazı ipuçlarıyla karşımıza çıkardığı ikinci tam elektrikli ve sürücüsüz konsepti K-Byte Concept sedanın da resmi olarak tanıtımını gerçekleştirdi. İşte karşınızda K-Byte Concept:

Sedan araca verilen K-Byte ismi, şirketin yeni isimlendirme politikasından ileri geliyor. Bu doğrultuda CES 2018’de tanıtılan elektrikli SUV konseptine de M-Byte adı verilmiş. K-Byte sedana dönecek olursak, zaten tasarım olarak da çok benzediği SUV kardeşiyle aynı platform üzerine kurulu olarak karşımıza çıkıyor. Üzerinde yer alan parçalardan da anlayabileceğiniz üzere bu konsept, otonom sürüşe hazır olarak tasarlanmış.

Seviye 4 otonom sürüşe hazır

Byton K-Byte sedan konsepti, üzerinde yer alan LİDAR sistemleriyle seviye 4 otonom sürüş yeteneğine sahip olmayı hedefliyor. Bu sayede araç, özel durumlar haricinde insan müdahalesi olmadan kendi kendini sürebilecek. K-Byte’ın üzerinde ve yanında yer alan lidarlar, aracın çevresinin panoramik görüntüsünü kaydediyor. İnsanların onları fark edebilmesi için aydınlanabilen bu sistemler, park etme gibi durumlarda aracın içerisine çekilebiliyor.

Byton’ın görücüye çıkardığı ikinci konsept olan K-Byte hakkındaki bilgiler oldukça sınırlı. Aracın güç aktarma organları hakkında bilgi vermeyen şirket, şimdilik sadece tasarım, teknoloji ve otonom sürüş sistemlerine odaklanmış durumda. K-Byte sedanın 2021 yılından itibaren satışa sunulması bekleniyor. Şirketin ilk hedefi, Nisan 2019 itibariyle üç elektrikli araç prototipini yollarda test etmek.

https://www.byton.com/k-byte-concept