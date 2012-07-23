Yeni Xiaomi modelinin 4 çekirdekli olacağı iddia ediliyor

Geçtiğimiz yıl Çin'in en güçlü yerli üretimi olarak lanse edilen Xiaomi Phone, bu yıl daha da güçlenmiş bir şekilde gelebilir.





Xiaomifans sitesinin Foxconn'daki kaynaklarından elde ettiği bilgi ve görsellere göre, MI-2 adını alması beklenen yeni nesil Xiaomi modeli muhtemelen Qualcomm'un 4 çekirdekli Snapdragon S4 Plus işlemcisini kullanacak ve 720p ekrana sahip olacak. Bir önceki modelde 1.5GHz hızında çalışan Snapdragon MSM8260 işlemcisi ve 4 inçlik 480 x 854 çözünürlükte ekran bulunuyordu. Modelin Android 4.1 veya Windows Phone 8 ile geleceği tahmin ediliyor.





Arka kamera, çift LED flaş, batarya ve SIM karta erişim imkanı tanıyan dikey açılan arka kapak tasarımı şimdilik elde edilen bilgiler. Çin pazarında Huawei Ascend D Quad ve ZTE Era ile mücadele edecek modelin fiyatının 313$ civarında olacağı belirtiliyor. Benzer rakipleri ise 400$ civarında seyrediyor ve model fiyat açısından oldukça rekabetçi olacak. Telefonun piyasaya çıkışı ise gelecek ay sonlarını bulacak.









http://micgadget.com/28317/second-gen-xiaomi-phone-leak-720p-screen-with-quad-core-chip-for-only-300/