Tam Boyutta Gör Xiaomi en yeni HyperOS arayüzünü eski akıllı telefonlarına getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mi 11 serisinin HyperOS güncellemesini almaya başladığı gündeme gelirken şimdi sırada 2020 yılında piyasaya çıkan ve dört yıllık olan Xiaomi Mi 10 serisi var. Xiaomi, Mi 10 serisinin HyperOS güncellemesi alacağını doğrularken yeni yazılım kademeli olarak dağıtılacak.

Mi 10 serisi için HyperOS zamanı

Xiaomi, HyperOS güncellemesinin Nisan ayında geleceğini zaten doğrulamıştı. Firma söz verdiği gibi Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi 10 Ultra dahil olmak üzere serideki tüm cihazlara güncellemeyi sunmaya başladı. Ancak bu güncelleme beraberinde bir sorun da getiriyor. Mi 10 serisindeki tüm modeller HyperOS güncellemesini alacak ancak bu güncelleme Android 14 yerine Android 13 üzerinde çalışacak.

Dağıtımı başlayan HyperOS güncellemesi Mi 10 için 1.0.3.0.TJACNXM firmware sürümünü, Mi 11 Pro ve Ultra için ise 1.0.3.0.TJACNXM/1.0.2.0.TJJCNXM sürümünü taşıyor. Mi 10 için yaklaşık 4.1 GB boyutundaki güncelleme Mi 11 Pro ve Ultra için 4.2 GB büyüklüğünde olacak. Bu güncelleme ile birlikte cihazlara Mart ayı güvenlik yaması da ekleniyor.

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Diğer HyperOS güncellemelerinde olduğu gibi, Mi 10 serisine gelen güncelleme de performans ve verimlilik yükseltmeleri vaat ediyor. Ayrıca yeni animasyonlar ve özelleştirme seçenekleri de geliyor. HyperOS güncellemesi şimdilik Türkiye’deki cihazlara gelmedi ancak ilerleyen günler veya haftalar içerisinde gelecektir. Güncellemeyi Cihaz Ayarları > Hakkında > Yazılım Güncelleme bölümünden kontrol edebilirsiniz.

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HyperOS güncellemesi Xiaomi Mi 10 serisine geldi