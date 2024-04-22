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    Anlık Bildirim

    HyperOS güncellemesi Xiaomi Mi 10 serisine geldi

    Xiaomi, 2020 yılında piyasaya çıkan ve dört yıllık olan Xiaomi Mi 10 serisine beklenen HyperOS güncellemesi güncellemesini vermeye başladı. Ancak bu güncelleme Android 13 tabanlı olacak.
    HyperOS güncellemesi Xiaomi Mi 10 serisine geldi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi en yeni HyperOS arayüzünü eski akıllı telefonlarına getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mi 11 serisinin HyperOS güncellemesini almaya başladığı gündeme gelirken şimdi sırada 2020 yılında piyasaya çıkan ve dört yıllık olan Xiaomi Mi 10 serisi var. Xiaomi, Mi 10 serisinin HyperOS güncellemesi alacağını doğrularken yeni yazılım kademeli olarak dağıtılacak.

    Mi 10 serisi için HyperOS zamanı

    Xiaomi, HyperOS güncellemesinin Nisan ayında geleceğini zaten doğrulamıştı. Firma söz verdiği gibi Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi 10 Ultra dahil olmak üzere serideki tüm cihazlara güncellemeyi sunmaya başladı. Ancak bu güncelleme beraberinde bir sorun da getiriyor. Mi 10 serisindeki tüm modeller HyperOS güncellemesini alacak ancak bu güncelleme Android 14 yerine Android 13 üzerinde çalışacak.  

    Dağıtımı başlayan HyperOS güncellemesi Mi 10 için 1.0.3.0.TJACNXM firmware sürümünü, Mi 11 Pro ve Ultra için ise 1.0.3.0.TJACNXM/1.0.2.0.TJJCNXM sürümünü taşıyor. Mi 10 için yaklaşık 4.1 GB boyutundaki güncelleme Mi 11 Pro ve Ultra için 4.2 GB büyüklüğünde olacak. Bu güncelleme ile birlikte cihazlara Mart ayı güvenlik yaması da ekleniyor.

    Diğer HyperOS güncellemelerinde olduğu gibi, Mi 10 serisine gelen güncelleme de performans ve verimlilik yükseltmeleri vaat ediyor. Ayrıca yeni animasyonlar ve özelleştirme seçenekleri de geliyor. HyperOS güncellemesi şimdilik Türkiye’deki cihazlara gelmedi ancak ilerleyen günler veya haftalar içerisinde gelecektir. Güncellemeyi Cihaz Ayarları > Hakkında > Yazılım Güncelleme bölümünden kontrol edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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