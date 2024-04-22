HyperOS güncellemesi Xiaomi Mi 10 serisine geldi

Mi 10 serisi için HyperOS zamanı
Xiaomi, HyperOS güncellemesinin Nisan ayında geleceğini zaten doğrulamıştı. Firma söz verdiği gibi Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi 10 Ultra dahil olmak üzere serideki tüm cihazlara güncellemeyi sunmaya başladı. Ancak bu güncelleme beraberinde bir sorun da getiriyor. Mi 10 serisindeki tüm modeller HyperOS güncellemesini alacak ancak bu güncelleme Android 14 yerine Android 13 üzerinde çalışacak.
Dağıtımı başlayan HyperOS güncellemesi Mi 10 için 1.0.3.0.TJACNXM firmware sürümünü, Mi 11 Pro ve Ultra için ise 1.0.3.0.TJACNXM/1.0.2.0.TJJCNXM sürümünü taşıyor. Mi 10 için yaklaşık 4.1 GB boyutundaki güncelleme Mi 11 Pro ve Ultra için 4.2 GB büyüklüğünde olacak. Bu güncelleme ile birlikte cihazlara Mart ayı güvenlik yaması da ekleniyor.
Diğer HyperOS güncellemelerinde olduğu gibi, Mi 10 serisine gelen güncelleme de performans ve verimlilik yükseltmeleri vaat ediyor. Ayrıca yeni animasyonlar ve özelleştirme seçenekleri de geliyor. HyperOS güncellemesi şimdilik Türkiye’deki cihazlara gelmedi ancak ilerleyen günler veya haftalar içerisinde gelecektir. Güncellemeyi Cihaz Ayarları > Hakkında > Yazılım Güncelleme bölümünden kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)