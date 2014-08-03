Yeni bir Kickstarter projesi 30 saniyede şarj olan piller vaad ediyor





Kullan at şeklindeki piller yerine şarj edilebilir pil kullanmak oldukça büyük avantaj ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı oluyor. Ancak şarj edilebilen pillerin bir dezavantajı var ki o da saatlerce şarj olması için beklemek.





Kickstarter üzerinde gerekli bağışı toplayan bir proje, 30 saniye içerisinde tam olarak şarj edilebilen piller sunacağını vaad ediyor. Mucit Shawn West tarafından geliştirilen bu yeni piller AA, AAA, C ve D boyutundaki standart pillerin yerini almayı planlıyor.





West, bu süreye erişebilmek adına enerjiyi tutabilmek için diğer pillerin kullandığı kimyasallar yerine lityum iyon kapasitörler kullanıyor. Lityum iyon kapasitörler normalde çok hızlı bir şekilde tükeniyor ve standart bir kullanıma imkan vermiyor. West ise bu dezavantajın üstesinden geldiğini belirtiyor.





Yeni piller uzun süreler boyunca kullanılmasa bile ilk günkü gibi enerjiyi tutmaya devam ediyor. Böylece tekrar tekrar şarj etme ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Pilin hızlı dolması için uygun şarj adaptörünün kullanılması gerekiyor.





Projede AA boyutundaki bir pil ve şarj aleti için 25$ bağış yapmak gerekiyor. Gerekli bağışı topladığı için de Ekim ayından itibaren destekçilere dağıtıma çıkacak. West bu teknolojiyi akıllı telefonlara da getirmenin planlarını yapıyor.





Oldukça ses getiren bu projede pillerin gerçekten ne kadar hızlı dolabildiği merak konusu ve bir devrim yapıp yapamayacağı Ekim ayından sonra belli olacak.

https://www.kickstarter.com/projects/shawnpwest/30-second-charging-rechargeable-battery