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Yeni bir Kickstarter projesi 30 saniyede şarj olan piller vaad ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir Kickstarter projesi 30 saniyede şarj olan piller vaad ediyor

Kullan at şeklindeki piller yerine şarj edilebilir pil kullanmak oldukça büyük avantaj ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı oluyor. Ancak şarj edilebilen pillerin bir dezavantajı var ki o da saatlerce şarj olması için beklemek. 

Kickstarter üzerinde gerekli bağışı toplayan bir proje, 30 saniye içerisinde tam olarak şarj edilebilen piller sunacağını vaad ediyor. Mucit Shawn West tarafından geliştirilen bu yeni piller AA, AAA, C ve D boyutundaki standart pillerin yerini almayı planlıyor. 

West, bu süreye erişebilmek adına enerjiyi tutabilmek için diğer pillerin kullandığı kimyasallar yerine lityum iyon kapasitörler kullanıyor. Lityum iyon kapasitörler normalde çok hızlı bir şekilde tükeniyor ve standart bir kullanıma imkan vermiyor. West ise bu dezavantajın üstesinden geldiğini belirtiyor. 

Yeni piller uzun süreler boyunca kullanılmasa bile ilk günkü gibi enerjiyi tutmaya devam ediyor. Böylece tekrar tekrar şarj etme ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Pilin hızlı dolması için uygun şarj adaptörünün kullanılması gerekiyor. 

Projede AA boyutundaki bir pil ve şarj aleti için 25$ bağış yapmak gerekiyor. Gerekli bağışı topladığı için de Ekim ayından itibaren destekçilere dağıtıma çıkacak. West bu teknolojiyi akıllı telefonlara da getirmenin planlarını yapıyor. 

Oldukça ses getiren bu projede pillerin gerçekten ne kadar hızlı dolabildiği merak konusu ve bir devrim yapıp yapamayacağı Ekim ayından sonra belli olacak.  

https://www.kickstarter.com/projects/shawnpwest/30-second-charging-rechargeable-battery Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tzlc76 5 yıl gokhans19
gokhans19
Şarjlı piller iyi güzel ama bizde çok pahalı. Kaliteli 2 şarjlı kalem pil ve şarj adaptörünün parasına 10 senelik pil ihtiyacını giderecek kadar alkalin pil alabiliyorsun. Dandirik çinko pillere bende karşıyım ama alkalin piller varken şarjlılar çok pahalıya geliyor.

Onlarca pil ile çevreye verdiğimiz zararı da düşünmek lazım sadece cebimizi değil
gokhans19Şarjlı piller iyi güzel ama bizde çok pahalı. Kaliteli 2 şarjlı kalem pil ve şarj adaptörünün parasına 10 senelik pil ihtiyacını gide...
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SkewCurrent 5 yıl en beğenilen
Kesinlikle oltalama amaçlı yapılmış. Küçük bir hesap yapacak olursak;

Pil 1150mAh(kapasitörle bu değere ulaşmak şu an imkansız);

1,150(mAh) * 1,5(VOLT) = 1,725(Watt/saat)

30 saniyede(saatin 120'de 1'i)şarj etmek için;

G(güç kaynağı) * 1/120(30 saniye)=1,725

Güç kaynağı = 207Watt!!!!

Şarj gerilimini bilmiyorum ama 1,5V alırsak;

1,15Ah * (3600/30) = 138Ah!!!!(Şarj akımı)

Başka sözüm yok hakim bey.
Kesinlikle oltalama amaçlı yapılmış. Küçük bir hesap yapacak olursak;Pil 1150mAh(kapasitörle bu değere ulaşmak şu an imkansız);1,150(mAh)...
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mekocan 5 yıl
böyle bişey olur mu olur ama piller 2 gün falan kullanılır
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Shuizegetsu 5 yıl
Yılan haber
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TShibumi 5 yıl
Yorumlar üzerine yorum.
yeni bir icat veya proje detayı burada haber olur ve ardından yorumlarımız başlar, bunlardan bazıları;
Özellikle çok bilmiş mühendis yorumcularımız hemen icat sahibinin hesaplarının yanlış olduğunu ispatlamaya çalışırlar.
Muhasebeci yorumcularımız işin maliyetinin aslında o kadar olmadığını, asıl karın nasıl yapılacağını, kiminle ortak olunması gerektiğini bile hesaplayabiliyorlar.
Bazı yorumcularımız da Samsung ve Apple ajanı gibiler, "bizim şirket yapmamışsa böyle bir teknoloji olamaz!" damgasını yapıştırır.
Diğer yorumlarda bu yorumları yorumlamakla geçtiği için habere konu olan içeriğin faydası unutulup gidiyor.
Sevgi ve saygılar.
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snomask 5 yıl TShibumi
çok bilmiş mühendis yorumcu dediğin arkadaşlar doğru söylüyorlar. asıl sen çok bilmişlik taslayıp insanlar hakkındaki yargılarından kurtul. burası forum. isteyen herkes istediği yorumu yapar.

tablix.org/...
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laerrof 5 yıl TShibumi
TShibumi

Yorumlar üzerine yorum.
yeni bir icat veya proje detayı burada haber olur ve ardından yorumlarımız başlar, bunlardan bazıları;

Özellikle çok bilmiş mühendis yorumcularımız hemen icat sahibinin hesaplarının yanlış olduğunu ispatlamaya çalışırlar.

Muhasebeci yorumcularımız işin maliyetinin aslında o kadar olmadığını, asıl karın nasıl yapılacağını, kiminle ortak olunması gerektiğini bile hesaplayabiliyorlar.

Bazı yorumcularımız da Samsung ve Apple ajanı gibiler, "bizim şirket yapmamışsa böyle bir teknoloji olamaz!" damgasını yapıştırır.

Diğer yorumlarda bu yorumları yorumlamakla geçtiği için habere konu olan içeriğin faydası unutulup gidiyor.

Sevgi ve saygılar.

Bazı çok bilmiş trollerde kendi hesapları altında eleştirlmekten korktuklarından mı? Yoksa sırf trollük yapıp ortalığı velveleye verip "Banlansam da sorun olmaz" hesabıyla mı? Yeni hesap açıp oradan yorum yazıyorlar.
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aidata06 5 yıl
tamam hızlı doluyor ama kaç dakikada-saatde-günde bitiyor? Telefona ve çevreye verdiği zararlar neler?
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arel.gr 5 yıl
samsung,MIT gibi para darligi olmayan kurumlardan yillardir bu pil uzerine yazilanlari okuruz ve benzer haberin yenisi cikana kadar unutulur.
mucit Shawn henuz 32 yasinda yalnizmi, ekiplemi calisir bilmem.
eger kickstarter biriken parayi toplu sekilde ilgililere veriyorsa ekim gecesinin bir sabahi banker misali kaybolabilirler olasiligina daha cok ihtimal veriyorumda
temennim basariya ulasmalari yonunde tabiki
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Gece772 5 yıl
şarjlı piller çabuk bozuluyor
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alito 5 yıl
Önemli olan ne kadar dayandığı. Normal şarjlı piller kadar dayanmıyorsa bir numarası olmaz.
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Umutcan 5 yıl
Bana teoride kullanım süresi ve kapasitesi normal bataryalar kadar dayanamayacak gibi geliyor ama bakalım piyasaya sürülünce nedir ne değildir görürüz.
Normal bir batarya kadar kapasiteye sahip olur ve 30sn de şarj olabilirse bu devrim olur ve akıllı saatler gibi yeni cihazların önünü açar.
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SkewCurrent 5 yıl en beğenilen
Kesinlikle oltalama amaçlı yapılmış. Küçük bir hesap yapacak olursak;

Pil 1150mAh(kapasitörle bu değere ulaşmak şu an imkansız);

1,150(mAh) * 1,5(VOLT) = 1,725(Watt/saat)

30 saniyede(saatin 120'de 1'i)şarj etmek için;

G(güç kaynağı) * 1/120(30 saniye)=1,725

Güç kaynağı = 207Watt!!!!

Şarj gerilimini bilmiyorum ama 1,5V alırsak;

1,15Ah * (3600/30) = 138Ah!!!!(Şarj akımı)

Başka sözüm yok hakim bey.
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interwap 5 yıl
1. Kapasitörden bahsediyor. Yani 1 saniye bile çok fazla.
2. Kapasite nedir?
Kapasitör olduğu ve çabuk şarj olduğu için sürekli şarj etmekle mi uğraşacağız?
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serkanozg 5 yıl
eevblog.com/...
BURAYA GÖRE 30 SNDE BU İŞ İMKANSIZ YA TAM PİL DOLMUYOR YADA BU PROJE SAHİBİ CİDDİ BİR HESAP HATASI YAPIYOR
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