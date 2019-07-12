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Yeni bir yerli kripto para projesi hayata geçiyor

Bilira projesi her bir birim için 1TL rezerve edeceğini belirtiyor. Böylece dolaşımdaki her Bilira biriminin 1TL karşılığı olacak. Bununla birlikte ne kadar dengeli olacağı bilinmiyor.
4 sa.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde birbiri ardına başarısızlığa uğrayan veya kayıplara karışan yerli para projeleri olmasına rağmen halen yeni girişimler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez de Bilira adı verilen stabil bir kripto para projesi gündeme geldi.

Bilira nedir?

Bilira aynı USDT örneğinde olduğu gibi her Bilira karşılığında anlaşmalı bankalardaki hesaplara 1TL rezerve edilmesini amaçlıyor. Böylece dolaşımdaki her Bilira’nın mutlaka gerçek dünyada bir karşılığı oluyor.

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Henüz faaliyete başlamadığı için Bilira hangi borsalarda listelenecek veya anlaşmalı bankalara hangileri olacak bir bilgi yok. Türk Lirasının son dönemdeki kırılganlığı dikkate alındığında aslında USDT kadar da stabil olmadığını söylemek gerek.

Diğer taraftan Nexo para projesine son verilirken ekibin yetkilileri kanunlarımızın kripto para projelerine imkân tanımadığını açıklamıştı. Bu bakımdan Bilira projesi bu sorunu nasıl aşacak merak ediliyor.

 

https://www.bilira.co/tr/tr Yorum Yaz
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Blasterreal 41 dk.
tosuncoin
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Mesutzgvn 1 sa.
Sikke coin den sonra yeni sikkeleme tekniği Bilira :)
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hamzasoph 2 sa.
Satış fiyatı açısından, ÖTV, MTV açısından vatandaş için birşey farkedeceğini sanmıyorum. Vw için avantajlı bir durum, ucuz iş gücü var Türkiye'de, döviz açısından avantajlı vw için. Ucuza üretip Türkiye'den satar daha fazla kazanır. Ama vatandaşın hayrına birşey olacağını sanmıyorum, şimdiye kadar vatandaşın hayrına birşey olmadı çünkü
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zdniz 3 sa.
Yolucak keriz derdine düştüler yine demekki
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sadrag 3 sa.
Adam gibi.. üstüne basa basa yazmak lazım; ADAM GİBİ bir projesi olmayan hiç bir coin girişimine güvenmeyin. Hepsinin amacı net; "nasıl görürürüm?" Bu da muhtemelen "ulan tether in benzerini yaptılar mı? Yok.. E ne duruyoz, yürüyün!" şeklinde hayata geçti..
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Escapetolife 3 sa.
Herkesten bi lira alsak 80 milyon eder az para değil diye hesaplayıp bu işe giriştiler sanırım. Karşılığı olsa bile, güven vermek için TL simgesinin çakmasını yapmaları o güveni ortadan kaldırdı benim gözümde.
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fuckulteli 4 sa.
Bu yerli kripto para işine girenler; yazılım, bilişim sektörü içinden az biraz ekonomiye ilgisi olan girişimciler mi acaba yoksa geçmişte biraz parası olup internet kafe açan, şimdilerde çiğ köfteci açan girişimciler mi? Ya da doğrudan çiftlik kuran girişimciler mi?
Yerlilik konusunun suyu çıktı. Ortada ürün yok, (belki de hazır) kripto algoritması kullanarak sistemi kurup milletin ilgi göstermesine bel bağlıyorlar. Milletin para kazanma hırsına yatırım yapan üretmeyen girişimciler.
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artenis 4 sa.
Dombıra olmalıydı yada 15temmuz coin.
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Feyzuli 4 sa.
Tosun bunu beğendi.
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