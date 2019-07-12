Yeni bir yerli kripto para projesi hayata geçiyor

Son dönemde birbiri ardına başarısızlığa uğrayan veya kayıplara karışan yerli para projeleri olmasına rağmen halen yeni girişimler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez de Bilira adı verilen stabil bir kripto para projesi gündeme geldi.

Bilira nedir?

Bilira aynı USDT örneğinde olduğu gibi her Bilira karşılığında anlaşmalı bankalardaki hesaplara 1TL rezerve edilmesini amaçlıyor. Böylece dolaşımdaki her Bilira’nın mutlaka gerçek dünyada bir karşılığı oluyor.

Ayrıca Bkz.

"Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası"

Henüz faaliyete başlamadığı için Bilira hangi borsalarda listelenecek veya anlaşmalı bankalara hangileri olacak bir bilgi yok. Türk Lirasının son dönemdeki kırılganlığı dikkate alındığında aslında USDT kadar da stabil olmadığını söylemek gerek.

Diğer taraftan Nexo para projesine son verilirken ekibin yetkilileri kanunlarımızın kripto para projelerine imkân tanımadığını açıklamıştı. Bu bakımdan Bilira projesi bu sorunu nasıl aşacak merak ediliyor.