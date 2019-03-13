Yeni geliştirilen kan testi Alzheimer'ı erken evrede teşhis edebilecek

Günümüzde Alzheimer hala tedavi edilemiyor ve geçmiş dönemdeki tedavi bulma girişimleri de başarısızlıkla sonuçlanmış durumda. IBM Research kurumundan gelen açıklamaya göre yeni bir proje devrimsel bir buluş niteliğinde.

IBM'den bir araştırma grubu basit bir kan testiyle hastalıkla ilişkilendirilen, Alzheimer hastalığı için marker olan ve amiloid-beta olarak adlandırılan peptit grubunun kanda tespiti için yeni bir makineden yararlandı. Yeni yöntem ise bireylerin Alzheimer şüphesiyle yapılan beyin taramalarından ve Alzheimer semptomları ortaya çıkmadan önce; bireyin Alzheimer riskini tespit edebiliyor.

Amiloid-beta birikimi Alzheimer'dan yıllar önce başlıyor

2017 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre kişilerin omurilik sıvılarındaki amiloid-beta birikimi hastalık ilk belirtilerini vermeden birkaç dekat (on yıl) önce başlıyor. Hafif derecede bilişsel bozukluk yaşayan ve omurilik sıvısında anormal peptit birikimi olan kişilerin diğer kişilere göre nörolojik hastalıklara yakalanma riski 2.5 kat daha fazla olmakta. Ne yazık ki, omurilik sıvısının elde edilmesi ise invaziv, pahalı ve erken teşhis prosedürleri için uygulanabilir değil. Bu yüzden araştırmacılar kandaki proteinleri tanımlayıp bu tanımlardan omurilikte biriken marker konsantrasyonunu tahmin edebilen yeni bir makine üzerinde çalıştı.

Yeni test yüzde 77 oranında doğru sonuç veriyor

Şirketin açıklamalarına göre teknoloji bu amaç için ilk kez kullanılıyor ve yeni makinenin nörodejeneratif hastalıkları tanıma ve öğrenme süreci devam ediyor. Omurilikten alınan sıvı şu an için en net tanı yönetimi olsa da, IBM'nin açıklamalarına göre yeni kan testi Alzheimer riskini yüzde 77'ye varan bir doğrulukta ön görüyor. Yeni yöntem henüz test sürecinin başında olmasına rağmen bilim insanlarına göre gelecekte yeni tedavi yöntemlerinin oluşmasına epey katkı sağlayacak ve hastalığı erken evrelerde tespit etme olanağı sayesinde hastalık tam gelişmeden yavaşlatılabilecek.

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Yeni geliştirilen yöntemler sayesinde Alzheimer erken evrede teşhiş edilebilecek ve hastalığın prognozu olumlu sonuçlar verebilecek gibi duruyor.

https://www.engadget.com/2019/03/10/ibm-ai-blood-test-early-alzheimers-detection/