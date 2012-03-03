Yeni iPad için iPad HD ismi ve iOS 6.0 sürümü bazı kodlarda ortaya çıktı

Apple'ın tanıtım gününe sayılı günler kala internette paylaşılan iddialar da hız kazanmaya başladı. Bu kez yeni iPad modelinde kullanılacak isimlendirme ve işletim sistemi ile ilgili iddialar gündeme geliyor.





Genelde iPad 3 olarak isimlendirme yapılması otoriteler tararından beklenen yeni iPad modelinin iPad HD olarak adlandırıldığı Gizmodo sitesi tarafından iddia edildi. Daha önce iPhone 4 modelinin prototipini 10 000 dolar karşılığında satın alarak bir anda gündeme oturan Gizmodo sitesi sonrasında aylarca sürecek tazminat davaları ile uğraşmak zorunda kalmıştı. Elde ettiği bilginin doğruluğunu onaylattığını belirten Gizmodo'nun kaynağı ise Griffin adlı kılıf üreticisinin ürün envanteri.

IntelliCase adlı popüler kılıflarını iPad modelleri için üreten Griffin firmasının bu kez iPad HD adlı bir ürün için aynı kılıfı numaralandırdığı liste envanterde görülüyor. Gizmodo ayrıca Belkin firmasındaki kaynaklarının da bu ismi doğruladığını belirtiyor.

Bilindiği gibi Apple zaman zaman yeni ürünü hakkındaki bazı bilgileri aksesuar üreticilerine sağlayabiliyor. Bu bakımdan isimlendirmenin gerçeğe yakın olması ihtimali var.





Diğer bir dayanak ise Tapatalk adlı uygulamanın, mobil platformlardaki sürümlerinden sunucularına ulaşan kullanıcıların istatistiğini tuttuğu grafik. Gizmodo'nun değiştirilmesine imkan olmadığını belirttiği bu grafikte iPad HD adlı bir cihaz görünüyor. Bu da mühendislerin yeni iPad modelini bir süredir teste tabi tuttuğunu gösteriyor.





Yeni iPad modelinin iOS 6.0 sürümü ile geleceğine dair kaynak ise Ars Technica sitesinin kendi sunucularına erişim sağlayan bir iPad cihazını tespit etmesi. Siteye 346 ziyaret gerçekleştiren bu iPad cihazında 2048 x 1536 çözünürlükte ekran olduğu tespit edilmiş. Ancak bu ziyaretlerin bir kısmı iOS 6.0 sürümü üzerinde çalışan Webkit işleme yazılımına işaret ediyor. Ziyaretin geldiği IP aralığı ise Apple'un Cupertino'daki merkezinden geliyor.





Ars Technica ekran çözünürlüğünün bu olay ile artık iyice kesinleştiğini belirtiyor. Ancak yeni iPad modelinin iOS 6 ile gelecek olması ihtimali oldukça düşük. Muhtemelen Apple mühedisleri iOS 6 sürümünü denemeye başladı ve zaman zaman internette izlerine rastlanıyor.

http://gizmodo.com/5889656