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Yeni iPad için iPad HD ismi ve iOS 6.0 sürümü bazı kodlarda ortaya çıktı

7 yıl
5,6b
1
54
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPad için iPad HD ismi ve iOS 6.0 sürümü bazı kodlarda ortaya çıktı
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Apple'ın tanıtım gününe sayılı günler kala internette paylaşılan iddialar da hız kazanmaya başladı. Bu kez yeni iPad modelinde kullanılacak isimlendirme ve işletim sistemi ile ilgili iddialar gündeme geliyor.

Genelde iPad 3 olarak isimlendirme yapılması otoriteler tararından beklenen yeni iPad modelinin iPad HD olarak adlandırıldığı Gizmodo sitesi tarafından iddia edildi. Daha önce iPhone 4 modelinin prototipini 10 000 dolar karşılığında satın alarak bir anda gündeme oturan Gizmodo sitesi sonrasında aylarca sürecek tazminat davaları ile uğraşmak zorunda kalmıştı. Elde ettiği bilginin doğruluğunu onaylattığını belirten Gizmodo'nun kaynağı ise Griffin adlı kılıf üreticisinin ürün envanteri.
IntelliCase adlı popüler kılıflarını iPad modelleri için üreten Griffin firmasının bu kez iPad HD adlı bir ürün için aynı kılıfı numaralandırdığı liste envanterde görülüyor. Gizmodo ayrıca Belkin firmasındaki kaynaklarının da bu ismi doğruladığını belirtiyor.
Bilindiği gibi Apple zaman zaman yeni ürünü hakkındaki bazı bilgileri aksesuar üreticilerine sağlayabiliyor. Bu bakımdan isimlendirmenin gerçeğe yakın olması ihtimali var.

Diğer bir dayanak ise Tapatalk adlı uygulamanın, mobil platformlardaki sürümlerinden sunucularına ulaşan kullanıcıların istatistiğini tuttuğu grafik. Gizmodo'nun değiştirilmesine imkan olmadığını belirttiği bu grafikte iPad HD adlı bir cihaz görünüyor. Bu da mühendislerin yeni iPad modelini bir süredir teste tabi tuttuğunu gösteriyor.

Yeni iPad modelinin iOS 6.0 sürümü ile geleceğine dair kaynak ise Ars Technica sitesinin kendi sunucularına erişim sağlayan bir iPad cihazını tespit etmesi. Siteye 346 ziyaret gerçekleştiren bu iPad cihazında 2048 x 1536 çözünürlükte ekran olduğu tespit edilmiş. Ancak bu ziyaretlerin bir kısmı iOS 6.0 sürümü üzerinde çalışan Webkit işleme yazılımına işaret ediyor. Ziyaretin geldiği IP aralığı ise Apple'un Cupertino'daki merkezinden geliyor.

Ars Technica ekran çözünürlüğünün bu olay ile artık iyice kesinleştiğini belirtiyor. Ancak yeni iPad modelinin iOS 6 ile gelecek olması ihtimali oldukça düşük. Muhtemelen Apple mühedisleri iOS 6 sürümünü denemeye başladı ve zaman zaman internette izlerine rastlanıyor.

http://gizmodo.com/5889656 Yorum Yaz
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Evolution 7 yıl en beğenilen
Her Apple haberinin altında bi şikayet bi tatminsizlik.Beğenmeyen okumasın yada gitsin başka siteden takip etsin haberleri.Şu tartışmalar yüzünden haberle ilgili adam akıllı yorum yapılmıyor.
Her Apple haberinin altında bi şikayet bi tatminsizlik.Beğenmeyen okumasın yada gitsin başka siteden takip etsin haberleri.Şu tartışmalar yüzünden haberle ilgi...
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mebrar 7 yıl
Ona kalırsa İPhone 5 çıkıyordu
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TuffkiLLe 7 yıl myhotyro
myhotyro

Evolution

Her Apple haberinin altında bi şikayet bi tatminsizlik.Beğenmeyen okumasın yada gitsin başka siteden takip etsin haberleri.Şu tartışmalar yüzünden haberle ilgili adam akıllı yorum yapılmıyor.


"Her Apple dedikodusunun" diyecektin dilin sürçtü heralde.

hocam siz etmeyebilirsiniz ancak bir kesim insan bu tür şeyleri merak ediyorlar.. Sadece DH değil tüm siteler haberini yapıp merak edenlere fikirler vermeye çalışıyor..

Merak etmeyen arkadaşlar herkesi kendileri gibi görüp gelip burada ileri geri konuşuyorlar.. Yanlış yapıyorsunuz .. Forumdaki insanların hepsi aynı şekilde düşünüp aynı şekilde haraket etmek zorunda değil.. Eğer size hitap etmiyorsa bu tür haberler, girmekten vazgeçin başlığa? bakın girmeyin demiyorum, ki diyemem zaten haddim değildir.. Ancak niye ilgilenmediğiniz şeylere bu kadar vakit ayırıyorsunuz ?

İlgi alanınızda olan şeylere yönelin ? bırakın bu tür haberleri sabote etmeyi,, seven insanlarda yapılan haberlerden zevk almaya çalışsın..
myhotyroEvolutionHer Apple haberinin altında bi şikayet bi tatminsizlik.Beğenmeyen okumasın yada gitsin başk...
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tanreall 7 yıl
aziz77

şu appledan gına geldi


Okuma o zaman.

mesutreis

Yine Ekrem Çukurca yine Apple :)


Sen daha güzelini yap, senin haberlerini okuyalım.

Psycna

tek amaci konu baltalayarak insanlarin huzurunu kacirmak olan kisiler lutfen apple bolumunden, hatta mumkunse bu forum sitesinden uzak dursun. bu androidcilerin tek derdi gidip gelip apple bolumunde huzur kacirmak insanlara satasmak... apple kullanan kisilerin bu tur cocukca hareketlere girdigini gormedim hic. varsa yoksa onlar hep gereksiz islerle ugrasanlar. ama sonra hepsinin yorumlarinda ''apple kullananlar cahil, zuppe, android kullananlar yazilimci programci dahi insanlar''... sizden cok gereksiz ve bos islerle ugrasan insan yok su forumda.


Kompleksli insanlar yahu. Hayatında nasıl romlama yapılır duymamış-görmemiş, açık kaynaklı kod profesörü olurlar burada. Bizi ilgilendiren Apple haberlerinde bile huzursuzluk çıkarıyorlar. Okuma kardeşim, girme o zaman başlığa. Kulağınızdan içeri huniyle, Apple konusu sokmuyor kimse.
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myhotyro 7 yıl
Aplle eleştirilemez, Apple dedikoduları eleştirilemez, dedikodu sevenler eleştirilemez. Eleştirenlar yaftalanmalı, asılmalı, sürgün edilmeli, ... Herkes padişah kesildi memlekette.
Apple maaşla çalıştırsa sizin gibileri bulamaz. Siz üstüne para verip bunu yapıyorsunuz. Helal size. Bende Apple ürününe para veriyorum ama parasını ödediysem o bana bişe vermeli diye düşünüyorum. Sizlerse bir Applşe ürününüz olunca, Apple'a da şakşakçılarınada laf söyletmiyorsunuz. Aldığınız iPhone sizin avraddınız, namusunuz değil, sadece parasını ödediğiniz bir ürün.
Umudum Apple'un bir gün beyinde yapması. Yaparsa onuda iyi yapar. En çok da Apple fanatiği düşünce ve muhakeme özürlüler için lazım. Başkası yapsa zaten almazsınız.
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Lyrazed 7 yıl
Arkadaş android 5.0 sürümünün dedikodu haberleri altında da kabarsanıza böyle. Buraya gelip lak lak ediyorsunuz, sonra yok birşeyin fanı değilim falan fıstık. Madem bu kadar habere açsınız gidin oralarda görelim sizi. Bugün android 5.0 dedikodularının altında bir tane "yine mi androidin dedikodu haberi ya" gibisinden ortalığı bulandıran bir tip yok. Ondan sonra "yok android fan ı yaftası vuruluyor, yok efendim eleştiri yapmayalım, assınlar, kessinler" yahu niyetiniz belli. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek.
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E_Aydin35 7 yıl
Bu kılıf üreten firma doğru söyliyo olabilir niye bukadar yakın bir zamanda böyle bir yalan söylesinlerki? Doğrusu HD olursa bence çok klişe olur..
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zengier 7 yıl
Buraya gelip de bos bos yorum yapmayin diyenler sanki cok dolu yorumlar yapiyor. Allah askina; once benim ne yazacagima karar veremezsin diyip ardindan da beni bos mesajlarla rahatsiz edemezsin diyen bir insan kendi icinde celistiginin bile farkinda olamayan bir insani niye ciddiye alayim ben simdi? (bana degil ama bir baskasina yazmis arkadas, simdi kim olduguna bakamicagim, ama tek ornek degil, cok var bu arkadaslardan) Bu forumda rahatsiz oldugum durum Apple i elestiren herkesin Android fani , geri zekali guruhu olarak birkac mesaj sonra etiketlenmesi olayi. Fanatiklik kanimizda mi var anlamiyorum.

Bu forumda gordugum olay sudur; Apple hakkinda yalan yanlis, dedikodu yazmak serbest, ancak Appla i kendince elestirmek yassah, yaparsan android fani, kendini bilmez ukala. kendini cok akilli zanneden bir gerizekalisindir, kim oldugun, ne is yaptigin, ne yazdigin onemli yoktur.

Baska bircok mesajda dile getirdim, burasi magazin sitesi degil, haber sitesi. dedikodular ise haber niteligi tasimayan yazilardir, hadi bir nebze onlar da tartilip yazilsin diyecegiz, ancak 2 kural olmali bu durumda. dedikodularin gercekciligi iyi incelenmeli, ve bunlarin sadece birer ihtimal oldugu iyice vurgulanmalidir. Iphone 4s cikmadan once Iphone 5 de hologram varmis, projektor varmis, su varmis, bu varmis diye bana hevesle anlatan insanlar gordum ya . bu mudur habercilik ? 2. ise buraya yazilan dedikodulardan daha cok gercek, bilgilendirici teknolji haberi olmasidir ki, ilkini bilmiyorum, ama ikinci maddeye uyulmuyor kesinlikle. (bu maddeler bencedir, site boyle islememektedir)
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haymatloshan 7 yıl
Bgr'nin sitesinde bir ipad 3 konsepti gösteriliyordu,çerçevesiz olarak çok estetik duruyordu.3 gün kaldı tanıtılsa da muammadan kurtulsak.
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ZZ RAT 7 yıl
burasi ipad bolumu degil mi?
ipad ve dedikodulari disinda ne konusulacak ki.
tanitimina 3 gunden az kalmisken, bu kadar dedikodunun olmasi ve
bu cihazi bekleyenlerin sabirsizlikla dedikodulara kulak kabartmasi gayet normal.
eeee, dert ne o zaman.
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myhotyro 7 yıl
Psycna
yine fuzuli sacma sapan android fanlarinin yorumlari dolmus. o kadar degersiz ve gereksiz yorumlar yazmislar ki artik sinirden delirmek uzereler. apple haberi gorduler mi hepsinin cinleri tepesine cikiyor. birkac doz çip tr okuyun gecer.

Apple dedikodusu peşinde koşmak kadar hem zamanı hem kendisi boş olan insanların eleştirilmesimidir Android fanlığı.
Ben Apple ürünlerini eleştirmiyorum. Hatta kullanıyorum. iPhone 4 de kullandım, Galaxy SII de. Karşılaştırırsam Android çalıştıren ürünlerin iOS çalıştıranlara yetişmesi için 40 fırım ekmek yemeleri gerekir derim. Apple dan bir kişi bile konuşmuyor, iş ortaklarında bir kişi konuşmuyor, ama iPhone 4S çıktıktan bir gün geçmeden boş insanların çok meraklı olduğu saçma dedikodular arasında değerli haberleri bulamıyoruz malesef.
Geniş kapsamlı teknoloji haberlerinin takip edilebileceği ülkemizde malesef tek yer donanımhaber. Ama malesef boş işlerin, dedikoduların peşinde koşan takipçileride eksik olmuyor. Sayelerinde haberlden kat be kat fazla dedikodu var ve aralarında heberleri seçmekde güçlük çekiyotuz.
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DH Misafiri 7 yıl
bence iphone 4s deki gibi numara atlatacak kadar bi geğişiklik olmadığı için böyle bir isim verebilirler yani bence kasası vs. bir çok şeyi aynı kalacak ve çözünürlük full hd olacak
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gdrby 7 yıl
ben de bu tarz bir isimle geleceğini tahmin ediyorum. iphone4-4s gibi ipad2'nin upgradei bi model tanıtılacak muhtemelen, haliyle 3 denmeyebilir.

diğer yandan ipad'in şimdi tanıtılmasıyla yeni iphone'un da temmuz-ağustos gibi tanıtılacağını düşünenler var ben de ona katılmıyorum.

iphone4s apple'ın beklentilerinin çok üstünde sattı, satmaya da devam ediyor. hatta ipad satışlarını azalttığına dair bişeyler okumuştum. bu kadar satan bir telefonunun bir üst modelini daha yılı bile dolmadan çıkarmazlar bence.

tabi belki de ben yanılıyorumdur, bu kararları verirken rakiplerinin ne yaptığını da takip ediyorlardır. yakın zamanda tanıtılacak galaxy s3 pazara girdiğinde apple'ın da hamle yapması gerekecek zira galaxy s2'nin bile 4s'ten iyi olduğunu düşünenler var.

belki onlar bile kesin karar vermemişlerdir henüz pazarın nabzını yoklayıp karar vereceklerdir.


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smart1978 7 yıl
Çok pahalı olacak...
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myhotyro 7 yıl
myhotyro
TuffkiLLe
myhotyro
Evolution Her Apple haberinin altında bi şikayet bi tatminsizlik.Beğenmeyen okumasın yada gitsin başka siteden takip etsin haberleri.Şu tartışmalar yüzünden haberle ilgili adam akıllı yorum yapılmıyor.
Her Apple dedikodusunun diyecektin dilin sürçtü heralde.
hocam siz etmeyebilirsiniz ancak bir kesim insan bu tür şeyleri merak ediyorlar.. Sadece DH değil tüm siteler haberini yapıp merak edenlere fikirler vermeye çalışıyor.. Merak etmeyen arkadaşlar herkesi kendileri gibi görüp gelip burada ileri geri konuşuyorlar.. Yanlış yapıyorsunuz .. Forumdaki insanların hepsi aynı şekilde düşünüp aynı şekilde haraket etmek zorunda değil.. Eğer size hitap etmiyorsa bu tür haberler, girmekten vazgeçin başlığa? bakın girmeyin demiyorum, ki diyemem zaten haddim değildir.. Ancak niye ilgilenmediğiniz şeylere bu kadar vakit ayırıyorsunuz ? İlgi alanınızda olan şeylere yönelin ? bırakın bu tür haberleri sabote etmeyi,, seven insanlarda yapılan haberlerden zevk almaya çalışsın..
Sizin düşüncenizede saygı duyuyorum fakat şöyle bir gerçek var ki Appleda mühendis osursa donanımhaber de çıkıyor. Apple başı çekiyor ama bu yaklaşım sadece Applea özgüde değil. Canon 5D Mark III, Nikon D800 anons ediliyor bir gün, iki gün, üç gün sonra yayınlıyorlar.Çok değil iki ay önce bir haber çıktı Apple Şubat-Mart gibi iPad3, Eylül-Ekim gibi iPad 4 çıkartabilir diye. Şimdi gülermisin ağlarmısın. Böyle saçmalıkları, yalan yanlış şeyleri seven var, isteyen var derseniz o zaman bu beni aşar, Aziz Nesin gelse diyecek laf bulamaz bunu sevenlere, isteyenlere.

Bide şu var Apple dediğiniz firmanın ürün sayısı topu topu 8 i geçmez. Haberlerin daha doğrusu dedikoduların tümüne yakını iPhone ve iPad üzerine. iPhone ve iPad'in de yenilenme süresi 12 aydan kısa değil. Ama değil her ayi her gün en az bir iPhone yada iPad dedikodusu. 100 dedikodunun da 99 u yalan, yanlış çıkıyor. DonanımHaber.com gibi bir sitenin itibarına bu yakışıyor mu?
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TuffkiLLe 7 yıl myhotyro
myhotyro

myhotyro

TuffkiLLe
myhotyro
Evolution Her Apple haberinin altında bi şikayet bi tatminsizlik.Beğenmeyen okumasın yada gitsin başka siteden takip etsin haberleri.Şu tartışmalar yüzünden haberle ilgili adam akıllı yorum yapılmıyor.
Her Apple dedikodusunun diyecektin dilin sürçtü heralde.
hocam siz etmeyebilirsiniz ancak bir kesim insan bu tür şeyleri merak ediyorlar.. Sadece DH değil tüm siteler haberini yapıp merak edenlere fikirler vermeye çalışıyor.. Merak etmeyen arkadaşlar herkesi kendileri gibi görüp gelip burada ileri geri konuşuyorlar.. Yanlış yapıyorsunuz .. Forumdaki insanların hepsi aynı şekilde düşünüp aynı şekilde haraket etmek zorunda değil.. Eğer size hitap etmiyorsa bu tür haberler, girmekten vazgeçin başlığa? bakın girmeyin demiyorum, ki diyemem zaten haddim değildir.. Ancak niye ilgilenmediğiniz şeylere bu kadar vakit ayırıyorsunuz ? İlgi alanınızda olan şeylere yönelin ? bırakın bu tür haberleri sabote etmeyi,, seven insanlarda yapılan haberlerden zevk almaya çalışsın..
Sizin düşüncenizede saygı duyuyorum fakat şöyle bir gerçek var ki Appleda mühendis osursa donanımhaber de çıkıyor. Apple başı çekiyor ama bu yaklaşım sadece Applea özgüde değil. Canon 5D Mark III, Nikon D800 anons ediliyor bir gün, iki gün, üç gün sonra yayınlıyorlar.Çok değil iki ay önce bir haber çıktı Apple Şubat-Mart gibi iPad3, Eylül-Ekim gibi iPad 4 çıkartabilir diye. Şimdi gülermisin ağlarmısın. Böyle saçmalıkları, yalan yanlış şeyleri seven var, isteyen var derseniz o zaman bu beni aşar, Aziz Nesin gelse diyecek laf bulamaz bunu sevenlere, isteyenlere.


Bide şu var Apple dediğiniz firmanın ürün sayısı topu topu 8 i geçmez. Haberlerin daha doğrusu dedikoduların tümüne yakını iPhone ve iPad üzerine. iPhone ve iPad'in de yenilenme süresi 12 aydan kısa değil. Ama değil her ayi her gün en az bir iPhone yada iPad dedikodusu. 100 dedikodunun da 99 u yalan, yanlış çıkıyor. DonanımHaber.com gibi bir sitenin itibarına bu yakışıyor mu?

hocam evet dediğiniz gibi Apple'ın az sayıda ürünü var.. elbette 8 çeşit modeli yok onu düzeltmek lazım ( iPad 1, iPad 2, bunların wifi ve 3g modelleri, iPhone 2g, 3g, 3gs, 4, 4S, iMac, Macbook pro, macbook air vs. vs. daha uzatılır) ancak dediğiniz gibi haber sayısı model sayısı ile ters orantılı oluyor..

bu sadece DH'de değil diğer sitelerde de böyle.. Niye diye sorarsanz eğer, çünkü insanlar bunu talep ediyor.. yine önceki mesajımda dediğim gibi, siz etmeyebilirsniz, ben etmeyebilirim, ancak siteler ticari kurumlardır,, üye sayısı onlar için para demektir.. reklamlarına ne kadar çok insan bakarsa o kadr çok para kazanırlar..

E burası da bi blog değil, ticari bir forum sonuçta.. İnsanların çoğunluğunun istekleri hangi yöndeyse , o taraftan haberlere ağırlık veriyorlar.. çünkü bu şekilde daha fazla üye çekip, ellerindeki üye potansiyelini de koruyabiliyorlar..

Bir örnek te vereyim size hemen, her yıl bazı tasarım firmaları Apple ürünleri hakkında konsept tasarımlar çıkarırlar.. youtube da concept design iPad 3 diye aratın karşınıza belki onlarca farklı şekilde iPad 3 çıkacaktır.. bunun sebebi insanların iPad'e olan ilgisidir.. niye diğer markalara da bu konsept tasarımlar bu kadar çok yapılmıyor ? çünkü sizin dediğiniz gibi Apple yılda birkaç farklı ürün çıkartıyor.. Diğer firmalardan farkı ve çok merak edilmesinin sebebi budur..

inş. anlatabilmişimdir niye bu kadar çok Apple haberi veya sizin deyişinizle dedikodunun çıktığını.. Ben şahsi olarak merak etmiyorum neyin ne olacağını.. çünkü biliyorum ki Apple 7 mart günü ne açıklayacaksa, bunu önceden tahmin edip haberini yapmak bir hayli zor.. o yüzden haberi okuyup geçiyorum.. belki de güncel dedikodulardan habersiz kalmak istemiyorumdur, bilemiyorum.. ancak burada önemli olan bu haberleri seven insanları salak yerine koyup haberin altına saçma sapan yorumlar atmamaktır..
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myhotyro 7 yıl
TuffkiLLe
myhotyro
Evolution Her Apple haberinin altında bi şikayet bi tatminsizlik.Beğenmeyen okumasın yada gitsin başka siteden takip etsin haberleri.Şu tartışmalar yüzünden haberle ilgili adam akıllı yorum yapılmıyor.
Her Apple dedikodusunun diyecektin dilin sürçtü heralde.
hocam siz etmeyebilirsiniz ancak bir kesim insan bu tür şeyleri merak ediyorlar.. Sadece DH değil tüm siteler haberini yapıp merak edenlere fikirler vermeye çalışıyor.. Merak etmeyen arkadaşlar herkesi kendileri gibi görüp gelip burada ileri geri konuşuyorlar.. Yanlış yapıyorsunuz .. Forumdaki insanların hepsi aynı şekilde düşünüp aynı şekilde haraket etmek zorunda değil.. Eğer size hitap etmiyorsa bu tür haberler, girmekten vazgeçin başlığa? bakın girmeyin demiyorum, ki diyemem zaten haddim değildir.. Ancak niye ilgilenmediğiniz şeylere bu kadar vakit ayırıyorsunuz ? İlgi alanınızda olan şeylere yönelin ? bırakın bu tür haberleri sabote etmeyi,, seven insanlarda yapılan haberlerden zevk almaya çalışsın..

Sizin düşüncenizede saygı duyuyorum fakat şöyle bir gerçek var ki Apple'da mühendis osursa donanımhaber de çıkıyor. Apple başı çekiyor ama bu yaklaşım sadece Apple'a özgüde değil. Canon 5D Mark III, Nikon D800 anons ediliyor bir gün, iki gün, üç gün sonra yayınlıyorlar.
Çok değil iki ay önce bir haber çıktı "Apple Şubat-Mart gibi iPad3, Eylül-Ekim gibi iPad 4 çıkartabilir" diye. Şimdi gülermisin ağlarmısın. Böyle saçmalıkları, yalan yanlış şeyleri seven var, isteyen var derseniz o zaman bu beni aşar, Aziz Nesin gelse diyecek laf bulamaz bunu sevenlere, isteyenlere.
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mogosan 7 yıl
@myhotyro
Zaten bunlar haber niteliği taşımıyor.Anlamsız ,ömrü sadece bu yazı yayınlandıktan sonra çıkacak yeni dedikoduya kadar süren magazinsel yazılardan ibaret.Ve işin acı tarafı türkiyede evlilik programlarını seven kesim nasıl varsa bunları seven bir kesimde var.
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TuffkiLLe 7 yıl myhotyro
myhotyro

TuffkiLLe

myhotyro
Evolution Her Apple haberinin altında bi şikayet bi tatminsizlik.Beğenmeyen okumasın yada gitsin başka siteden takip etsin haberleri.Şu tartışmalar yüzünden haberle ilgili adam akıllı yorum yapılmıyor.
Her Apple dedikodusunun diyecektin dilin sürçtü heralde.
hocam siz etmeyebilirsiniz ancak bir kesim insan bu tür şeyleri merak ediyorlar.. Sadece DH değil tüm siteler haberini yapıp merak edenlere fikirler vermeye çalışıyor.. Merak etmeyen arkadaşlar herkesi kendileri gibi görüp gelip burada ileri geri konuşuyorlar.. Yanlış yapıyorsunuz .. Forumdaki insanların hepsi aynı şekilde düşünüp aynı şekilde haraket etmek zorunda değil.. Eğer size hitap etmiyorsa bu tür haberler, girmekten vazgeçin başlığa? bakın girmeyin demiyorum, ki diyemem zaten haddim değildir.. Ancak niye ilgilenmediğiniz şeylere bu kadar vakit ayırıyorsunuz ? İlgi alanınızda olan şeylere yönelin ? bırakın bu tür haberleri sabote etmeyi,, seven insanlarda yapılan haberlerden zevk almaya çalışsın..


Sizin düşüncenizede saygı duyuyorum fakat şöyle bir gerçek var ki Apple'da mühendis osursa donanımhaber de çıkıyor. Apple başı çekiyor ama bu yaklaşım sadece Apple'a özgüde değil. Canon 5D Mark III, Nikon D800 anons ediliyor bir gün, iki gün, üç gün sonra yayınlıyorlar.

Çok değil iki ay önce bir haber çıktı "Apple Şubat-Mart gibi iPad3, Eylül-Ekim gibi iPad 4 çıkartabilir" diye. Şimdi gülermisin ağlarmısın. Böyle saçmalıkları, yalan yanlış şeyleri seven var, isteyen var derseniz o zaman bu beni aşar, Aziz Nesin gelse diyecek laf bulamaz bunu sevenlere, isteyenlere.

hocam bu mesajınıza bir önceki mesajımda zaten cevap vermişim uzun uzun yazarak..

ayrıca insanların ilgi alanlarına ve isteklerine kulp takmak, laf yapmak, hor görmek ne bana, ne size ne de Aziz Nesin'e düşer.. Aziz Nesin benim için bir ölçü değildir, otorite değildir.. insanları eğer bu şekilde hor görüp dışlıyorsa adam bile değildir..

selamlar, saygılar.
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maxmania 7 yıl
hafta 1 kez toplu haber yapsalar, bu kadar tepki çekeğini sanmam. en ufak bir söylentide bile ayrı haber başlığı açılması; haber takibi yapan kişilerin işini zorlaştırıyor ve fanatikler arası kavga okuma zevkini mahvediyor. haftada belirli günler ayarlansa mesela salı; mobil haber günü, çarşamda; donanım günü gibi daha bi derli toplu olup, sıkıntısı ve kavgası daha az olurdu.
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myfranco 7 yıl maxmania
maxmania

hafta 1 kez toplu haber yapsalar, bu kadar tepki çekeğini sanmam. en ufak bir söylentide bile ayrı haber başlığı açılması; haber takibi yapan kişilerin işini zorlaştırıyor ve fanatikler arası kavga okuma zevkini mahvediyor. haftada belirli günler ayarlansa mesela salı; mobil haber günü, çarşamda; donanım günü gibi daha bi derli toplu olup, sıkıntısı ve kavgası daha az olurdu.

En guzeli oyle yapilsin. Mesela mart 7de ipad ciktiginda eger gun uyusmuyorsa, 2-3 sonra cikti haberini versinler. Televizyonda haberleri de oyle yapsinlar. Mesela pazartesi magazin haberleri, cuma ekonomi haberleri yapilsin. Diyelim sali gunu devaluasyon oldu, haberini cuma gunu versin.
Allah bizlere akil da versin.
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