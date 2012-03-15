Yeni iPad incelemelerinde Retina Ekran ve LTE vurgusu

3.Nesil iPad, 16 Mart günü Avustralya'dan başlayarak dünyanın birçok ülkesinde satışa sunulacak ve birçok şanslı kullanıcı, yeni iPad'i saatler sonra deneyimleyecek. Fakat, Amerika teknoloji basının önemli isimleri, yeni iPad'i herkesten önce "ayrıntılı" olarak deneme fırsatı yakaladılar ve izlenimlerini hazırladıkları ayrıntılı incelemelerinde paylaştılar. Uygun şartlar oluştuğunda ayrıntılı incelemesine sitemizden de ulaşabileceğiniz yeni iPad için yazarların ortak görüşü şu; "Retina Ekran muazzam, harika... LTE desteği ise etkileyici."

Apple dünyasının önemli yayın organlarından Macworld'ün hem video hem de yazılı olarak hazırladığı incelemede Retina Ekran'ın avantajını Kindle App, iBook gibi mevcut yazılımların çok iyi kullandığını (özellikle vektör bazlı formatları destekleyen yazılımlar) ve yeni iPad'de çok iyi iş çıkardığını belirtiliyor. Tasarım açısından ele alındığında iPad 2 ile arasında neredeyse fark olmadığını; hatta 3.Nesil iPad'in iPad 2'nin kılıflarına tam olarak uyduğunu belirten Macworld, yeni modelin kamerasının ise bir önceki nesile göre daha iyi olduğunu ve 1080p'lik video kayıt yeteneğinin düşük ışıklı ortamlarda başarılı iş çıkardığını ifade ediyor. Diğer taraftan bağlantı hızı konusunda ise San Francisco'da yapılan testlerde yeni iPad, 14,5 Mbps yükleme ve 20,6Mbps indirme hızına ulaşmayı başarmış.

LoopInsight'ın incelemesine ise özellikle Retina Ekran'ın başarısı damgasını vuruyor. Yeni iPad'in 2048x1536 piksellik ekranı ve verdiği hissi, tıpkı standart çözünürlüklü TV'lerden HDTV'lere geçişine benzeten LoopInsight, ekranın iPad 2'ye göre çok büyük farklılık olduğunu belirtirken; film ve fotoğrafların çok net ve canlı gözüktüğüne vurgu yapıyor.

Retina Ekran için "Şimdiye kadar gördüğüm en güzel bilgisayar ekranı desem abartmış olmam." diyen The Verge ekibi, Manhattan'da yaptığı testlerde yeni iPad'in 22Mbps indirme ve 21Mbps yükleme hızıyla veri transferi yapabildiklerini söylerken; batarya performansının ise Apple'ın iddia ettiği seviyelerde olduğunu belirtiyor.

"Onu gördüğünüz an, geri dönüş diye birşey olmayacak" ifadelerini kullanan TechCrunch ise LTE desteğiyle yeni iPad'in hareket halinde kendi Wi-Fi ağına göre daha hızlı veri transferi sunduğunu belirtiyor. TechCrunch, ayrıca, yeni iPad'de kullanılan daha büyük pil nedeniyle uzun süreli kullanımda; cihazın sol alt köşesinde farkedilebilir sıcaklık artışı olduğunu da söylüyor.