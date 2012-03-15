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Yeni iPad incelemelerinde Retina Ekran ve LTE vurgusu

7 yıl
7,4b
1
81
iPad
Shady
Haber Editörü
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Yeni iPad incelemelerinde Retina Ekran ve LTE vurgusu
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3.Nesil iPad, 16 Mart günü Avustralya'dan başlayarak dünyanın birçok ülkesinde satışa sunulacak ve birçok şanslı kullanıcı, yeni iPad'i saatler sonra deneyimleyecek. Fakat, Amerika teknoloji basının önemli isimleri, yeni iPad'i herkesten önce "ayrıntılı" olarak deneme fırsatı yakaladılar ve izlenimlerini hazırladıkları ayrıntılı incelemelerinde paylaştılar. Uygun şartlar oluştuğunda ayrıntılı incelemesine sitemizden de ulaşabileceğiniz yeni iPad için yazarların ortak görüşü şu; "Retina Ekran muazzam, harika... LTE desteği ise etkileyici."

Apple dünyasının önemli yayın organlarından Macworld'ün hem video hem de yazılı olarak hazırladığı incelemede Retina Ekran'ın avantajını Kindle App, iBook gibi mevcut yazılımların çok iyi kullandığını (özellikle vektör bazlı formatları destekleyen yazılımlar) ve yeni iPad'de çok iyi iş çıkardığını belirtiliyor. Tasarım açısından ele alındığında iPad 2 ile arasında neredeyse fark olmadığını; hatta 3.Nesil iPad'in iPad 2'nin kılıflarına tam olarak uyduğunu belirten Macworld, yeni modelin kamerasının ise bir önceki nesile göre daha iyi olduğunu ve 1080p'lik video kayıt yeteneğinin düşük ışıklı ortamlarda başarılı iş çıkardığını ifade ediyor. Diğer taraftan bağlantı hızı konusunda ise San Francisco'da yapılan testlerde yeni iPad, 14,5 Mbps yükleme ve 20,6Mbps indirme hızına ulaşmayı başarmış.

Yeni iPad incelemelerinde Retina Ekran ve LTE vurgusu
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LoopInsight'ın incelemesine ise özellikle Retina Ekran'ın başarısı damgasını vuruyor. Yeni iPad'in 2048x1536 piksellik ekranı ve verdiği hissi, tıpkı standart çözünürlüklü TV'lerden HDTV'lere geçişine benzeten LoopInsight, ekranın iPad 2'ye göre çok büyük farklılık olduğunu belirtirken; film ve fotoğrafların çok net ve canlı gözüktüğüne vurgu yapıyor.

Retina Ekran için "Şimdiye kadar gördüğüm en güzel bilgisayar ekranı desem abartmış olmam." diyen The Verge ekibi, Manhattan'da yaptığı testlerde yeni iPad'in 22Mbps indirme ve 21Mbps yükleme hızıyla veri transferi yapabildiklerini söylerken; batarya performansının ise Apple'ın iddia ettiği seviyelerde olduğunu belirtiyor.

"Onu gördüğünüz an, geri dönüş diye birşey olmayacak" ifadelerini kullanan TechCrunch ise LTE desteğiyle yeni iPad'in hareket halinde kendi Wi-Fi ağına göre daha hızlı veri transferi sunduğunu belirtiyor. TechCrunch, ayrıca, yeni iPad'de kullanılan daha büyük pil nedeniyle uzun süreli kullanımda; cihazın sol alt köşesinde farkedilebilir sıcaklık artışı olduğunu da söylüyor.

Yeni iPad incelemelerinde Retina Ekran ve LTE vurgusu
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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
+Bir arkadaşın sözü hala hoşuma gider..

"Apple ürünlerini kullanandan çok kullanmayanlar şikayet ediyor."

Gerçekten çok doğru.
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MMistanbul 7 yıl
iPad 2 nin reklamlarını hatırlıyorum da yeni bir icat gibi tanıttılar. Ama ilk resimdeki Gmail ikonuna bakınca insanda kandırıldık mı hissi uyandırıyor.
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DH Misafiri 5 yıl
ARKADAŞLAR İKİNCİ EL İPAD3 ALIYORUM 650 YE FİYAT İYİMİDİR? BİRDE RETİNA EKRAN HER İPAD 3 DE VARMI YOKSA BAZILARINDA MI VAR?
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doctor5945 7 yıl
ics surumu cıkalı 6 ay oldu galaxy s2 ve galaxy note hala alacak beklıyorlar dıyelımkı 4.0.3 geldı ya daha sonrası daha sonra yenı cıhaz alırlar cunku vır daha gunceleme alamazlar yenı modelın satması gerekır galaxy s3 touchwiz 5 arayuzuyle gelecek pekı galaxy note ve s2 alabılecekmı bu arayuzu elbettekı hayır sat 750 tl ye 2000 tl lık cıhazı al 2200 tlye s3 u samsung mılletı kazıklamayı ıyı bılıyor yaptıgı tum urunler kutulamasına kadar apple kopyası hepsı google a mahkum o yazacak bunlar arayuzlerıne entegre edecek musterı alacak nasreddın hoca fıkrası gıbı oysa apple alırsanız donanım aynı yazılım aynı fıyatının pahalı olmasına gelınce apple kalıteyle esanlamlı bır fırmadır androidde 500 tl ye cep alırsanız o cep telefonunu hergun kufur ederek yaad edersınız cunku ıslemcısı surume dusuk gelır ram dusuk gelır donar kapanır ıstedıgınız her oyunu oynayamassınız ekran cozununurlugu dusuk oldugundan net okuyamassınız vsvsvsvs 2000 tl verdınızmı bunların hepsını yaparsınız ama bır sene sonra yenısını alırsınız cunku surum guncelemesı gelmez olur oysa apple alırsanız bır kereye mahsus 1500 tl verırsınız temız 3 yıl gunceleme alırsınız orenk iphone 3gs 5.0.1 ıle calısıyor ve devam edıyor gunceleme almaya samsung galaxy s cıkalı 2 yıl olmadı ics alamıyor sebep= ram yetersız ınanmayan arastırır apple ı bılmeden camur atmayın pls tum apple kullanıcılarına saygılarımla
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Sertaç_Güngör 7 yıl
Arkadaşlar ben Asus Transformers Prime kullandım. Ve 2 hafta önce gittim binbir çeşit söve söve geri verdim. şimdi amerikadan ipad 3 aldım. Bir tablet düşün ki, kullanırken donuyor kapanıyor, android market desen 500 tane uygulama verir fazlası yok. 4 çekirdekli dünyanın en iyi tableti dendi prime için beş para etmez. ipad 3 aldım yaw arkadaş çatır çatır hiçbir problem yok. donmak takılmak kapanmak mı hayal oldu gitti. insanların çoğunluğu birşeyi tercih ediyor. 3 milyon satılmış, bu kadar incelemeler yapılmış eee demek ki var bir + özelliği. ben apple düşmanıydım o yüzden prime aldım. ama beş para etmez androidi görünce apple tarafına geçtim.
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doctor5945 7 yıl
apple ın butun cıhazları ust duzey kullanıcılar ıcın tasarlanmıstır rekabet dıger fırmalar arasında var olan bır seydır eger apple ısletım sıstemını android gıbı dıger fırmalara satmaya kalksa hıcbır fırma androidle acalısmazdı ınanın kalıte hıcbır zaman ucuza alınan bırsey degıldır samsung LG ornek verecek olursak bu ıkı fırma bır guncelleme cıktıgında kendı arayuzlerıne entegre etmek ıcın 1 yıl beklerler apple ıse gunceleleme cıkardımı 1 saat sonra tum dunyadakı kullanıcıları onu kullanmaya baslar bılmeme anlatabıldımmı
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doctor5945 7 yıl
WoXeD
CooL_ROMEO
WoXeD
CooL_ROMEO
engurlu Biraz saturation artirilmis mi ?? sanki SAMOLED e yaklastirmaya calismislar..Eski soluk renginden eser yok..
İps teknolojisinden dolayi daha canli gozukuyor ekran zaten retina ekrani biraz acarsak yuksek cozunurluk dusuk inch + ips (apple ips teknolojisini macbook lardada kullaniyor )
ips in ne oldugunu google da aramadan açıklayabilirmisin acaba merak ediyorum...
Appleı pek sevmiyorsunuz galiba
Hiç kullanmadan dandik demek de ilginç doğrusu . Artık nasıl bi kin besliyorsanız
(yada kıskançlık) Buyrun IPS panel ve IPS Monitörleri 2012 yılında oldukça fazla duyacağız. IPS Panel (In-Plane Switching Tecnology) geleneksel TN panellerdeki küçük görüş açısı ve düşük kalite renk üretimi gibi eksiklikleri gidermek için geliştirilmiş bir teknolojidir. LCD panellere göre hem kristal yapısında hem kristal hücrelerinin yerleşiminde getirdiği farklılıklara bağlı olarak çok fazla elektrot ve kristal ile renkler oluşmaktadır. Kristaller panele yatay olarak dizilmiştir, basit piksel yapısı ile de birleşince geniş görüş açısı ve hızlı cevap süresi özellikleri getirir. iPhone 4-4s iPad 3(new ipad) sıvı kristal (retina display) teknolojisiyle uretilmistir.
yooo kullanmadığımı nerden çıkarıyorsunuz?zorunlu olarak epıl ürünlerine destek vermek durumundayım.haliyle ilgilenitorum hertürlü ürünüyle.ama abartıldığı kadar iyi veya abartıldığı kadar rakipsiz değil.sadece insanlara prestij kılıfı altında satılan,insanların kendilerini alınca mutlu hissettikler (nasıl oluyosa artık) ürünler.yeni ayped dediğiniz ürünle söyledikleri şeylerin hepsini yapmaya çalışsanıza bi... ne alanı yeter nede vaadettikleri.geçiniz.ips i de sadece apple kullanmıyor.apple kendisi samsung gibi bi panel geliştiricisi olmadığı için (işin aslında zaten kendinin bişey geliştirdiği yok firmaları satın alıyor sadece bakınız siri ) kullandığı panel. ne kıskançlık var nede fakirlik. galaxy s2 kullanıyorum pekala istesem 4s de alabilirim.bazı ürünler sırf birileri kullanıyor birileri poh poh luyor diye satılıyor bunların başındada apple geliyor.androidin verimliliği çeşitliliği karşısında apple ın şansı hiç ama hiç yok.bunu şuraya bakarakda anlayabilirsiniz.2 sene öncesine kadar android belli bi meraklı kesimin kullanımındayken şuan akıllı telefon pazarını eline geçirmiş dahası tablet pazarınıda zorlamaya başlamıştır.Androidin bu denli patlamasına yol açan işletim sisteminin iyi ve özgür olmasının yanında htc samsung sony gibi devlerin tam desteiğini almasıdır. apple insanların egolarına yönelik reklam kampanyaları tanıtımlarla ürün satıyor.bunun mimarıda geçtiğimiz sene hayata veda eden steve jobs dur. o firmada bir ikinci jobs olmadığı için piyasada varlığı 2-3 sene daha var.Mac tarafında belli bi kemik kitlesi vardır onlar kullanır.ama moda olarak tabir edilecek telefon pazarında yerini kaybedecektir.bir zamanlar nokianın yaptığı gibi eksik ve kendini tekrar eden ürünler üretmeye başlayacaklar ve sonuç olarak ne aldığını bilmeyen sadece apple olduğu için alan bi kitle oluşacak. allah aşkına ipad 3 bile diyemedikleri yeni ipad diye geçiştirdikleri ve bana göre bi güncelleme getirmeyen (bakınız 4 den 4s e geçiş bakınız ipad2 den yeni ipad e geçiş bide bunların üstüne bakınız galaxy s2 den s3 e geçiş) cihazı neden alıyor insanlar anlamak güç.hadi aldı hakkını verek kullansa içim yanmayacak.o öve öve bitiremedikleri appstore daki free yarım yamalak uygulamalardan yükleyip elinde facebook a girmekten başka bi iş yapmayan adama işlemci 100 kat verimli çalışsa nolur çalışmasa nolur.... içimi döktüm biraz ama dediğim gibi kıskançlık falan yok sadece zevk içinse eyvallah isteyen istediğini alır.ama hakkaten zevk için aldığın bi ürünün teknik özellikleri ve fiyatı rakibi karşısında zayıfken ne diye böyle ortalık yıkılır anlamıyorum.bu yüzdende apple dan,apple destekçisinden ve apple ürünlerinden nefret ediyorum. ayrıca işim gereği bu ürünlerle uğraşmak zorunda olduğumdan hiç bi üniversal sisteme uyum sağlamadıklarını.kendi başlarına salak bi standarta sahip olduklarını ve her alanda kullanmak istediğiniz herşeyde ek paralar harcadığınızıda belirtmek isterim. apple zengin işidir paran yoksa kullanma diyecek z*bbe arkadaşlar muhattabım değildir. okuduğunuz için teşekkürler.saygılar.

arkadasım senın goruslerın sadece kendını baglar bılıp bılmeden yorum yapan teknolojının t sinden dunyanın d sinden anlamayanda sensın ayrıca kımseyı etkıleyemessın bu zırvalarınlada apple olmasaydı bız hala symbian 9.4 9.5 kullanıyorduk android in olusmasıda apple yuzunden olmustur apple cep telefonu uretmeseydı google da android i yapmazdı unutma oncelıkle apple yapar samsung htc sony taklıt eder bu budur samsung un ısletım sıstemıne bak bada tuttumu hayır nokia battı windows mobile battı ios hala zırvede ve orada kalacak google turkıye magazasını daha 10 gun once actı ınsanlar parayla alacak bırsey bulamıyorlardı netten yasal olmayan apk dosyaları ındırıp ıdare edıyorlardı ısteyen apple da jealbreak yontemıylede bu applere ucretsız sahıp olabılıyor zaten bos bos konusup ınsanları etkılemeye calısma sen bır samsung lg alda goreyım google ın yenı bır surumu sana kac ayda gelecek iphone ipad kullanıcıları yılda ortalama 1 ana surum 4 cıvarıda ara surum alırlar samsung kullanıcıları ıse 2 yılda bır ana surum alırlar sonrada kufur ederek yenı model cıhaz alırlar yenı surumu kullanmak ıcın anladınmı sımdı
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azatalp 7 yıl
kemalwebnet
iPad 2 nin reklamlarını hatırlıyorum da yeni bir icat gibi tanıttılar. Ama ilk resimdeki Gmail ikonuna bakınca insanda kandırıldık mı hissi uyandırıyor.

aynen öyle kardeş bende ipad2 kullanıcısıyım ve bir kaç ay önce aldım resmen kandırılıdığımı hissediyorum açıkcası..
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Erasmus78 7 yıl
4Crumby
Prequel Ayrıca neymiş o kısıtlamalar lütfen bir tane ürünün kullanabilirliğini düşüren bir kısıtlama söyleyin. Appleın teknolojiye bakışını kavrayamamışsınız, yaptığı basitleştirmelere adapte olamamışsınız kısıtlama diye konuşuyorsunuz. Çevirisini yazmam anlam ifade etmeyecek o yüzden affınıza sığınarak: Less is more.
Kisitlamanin babasi itunes zaten var mi daha otesi yil omus 2012 akilli dedigimiz bir cihaza muzik indiremiyoruz baya ozgur bi isletim sistemi di mi ? Simdi flash player falan dicem klasik laflari duymak istemiyorum tamam iyi bisey yapti html5 e yol acti ama androidin bu kadar guclenmesinin bi sebebi de o flash olayidir. Donanimsal olarak ise bizi belli hafizalara sinirlamasi ben telefonu alirken nerden biliyim ne kadar hafiza kullanacagimi ? Alirim hafiza karti gerekirse degistiririm. Pil ve anten olaylarina da girmiyorum onlar goz ardi edilebilir. Uzun lafin kisasi cok kati bi sistem be ne dersem o olur diyo ;)

Müzik indirememekten kastın hırsızlık yapamamak değil mi? Evet haklısın bu konuda. Apple iTunes dayatmasını iTunes Store için getirdi. iTunes store için cihazları USB Disk modunda kullanıma kapattı, yine iTunes store için bluetooth ile veri alışverişini kısıtladı. Bu kısıtlamaların hepsi iTunes Store için yapıldı. Millet kolayca müziklerini, filmlerini taşımasın, birbirleri ile paylşamasın diye yaptı. Kılıf olarak da sunduğu slogan şu idi;
Korsana ölüm!!!
Öte yandan dünyada işini en iyi yapan probram iTunes'dir. iTunes kullanıcısını düzenli arişvler yapmaya yöneltir. Medya arşivlemesi için iTunes'u kullananların %90'ının arşivi mükemmel düzendedir. Ayrıca iTunes ilginçtir saat gibi çalışır. Her görevini kusursuz yapar. Misalen Kies gibi saçmalamaz. En temel görevi olan yazılım upgrade ini görüpte (yani yazılımınızın güncel versiyonu çıktı diyor ama yüklemeyi beceremiyor) yapamamak ancak Samsung gibi bir firmanın elinden çıkan yazılımdan beklenecek bir şeydir. Ben yıllardır kullanırım iTunes'in bir hata verdiğine şahit olmuşluğum yok. Çünkü iTunes'i Apple yaptı, Samsung değil!
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EXXCALIBUR 7 yıl
1995 den beri apple ürünleri kullanıcısıyım.Halen imac,macbook pro,iphone 4s ve ipad 2 kullanıyorum.Amaaaaa ekranın pixeli artmış diyede yeni ipadi almayacağımı kesinlikle söylüyorum.Belki fotoğraf ve çizim ayrıntıları ile uğraşanlar için elzem olabilir.Aylardır bekliyordum ve hayal kırıklığına uğradım.Ahh steve jobs ahhh .
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4Crumby 7 yıl Erasmus78
Erasmus78
4Crumby
Orijinalden alıntı: Prequel Ayrıca neymiş o kısıtlamalar lütfen bir tane ürünün kullanabilirliğini düşüren bir kısıtlama söyleyin. Appleın teknolojiye bakışını kavrayamamışsınız, yaptığı basitleştirmelere adapte olamamışsınız kısıtlama diye konuşuyorsunuz. Çevirisini yazmam anlam ifade etmeyecek o yüzden affınıza sığınarak: Less is more.
Kisitlamanin babasi itunes zaten var mi daha otesi yil omus 2012 akilli dedigimiz bir cihaza muzik indiremiyoruz baya ozgur bi isletim sistemi di mi ? Simdi flash player falan dicem klasik laflari duymak istemiyorum tamam iyi bisey yapti html5 e yol acti ama androidin bu kadar guclenmesinin bi sebebi de o flash olayidir. Donanimsal olarak ise bizi belli hafizalara sinirlamasi ben telefonu alirken nerden biliyim ne kadar hafiza kullanacagimi ? Alirim hafiza karti gerekirse degistiririm. Pil ve anten olaylarina da girmiyorum onlar goz ardi edilebilir. Uzun lafin kisasi cok kati bi sistem be ne dersem o olur diyo ;)

Müzik indirememekten kastın hırsızlık yapamamak değil mi? Evet haklısın bu konuda. Apple iTunes dayatmasını iTunes Store için getirdi. iTunes store için cihazları USB Disk modunda kullanıma kapattı, yine iTunes store için bluetooth ile veri alışverişini kısıtladı. Bu kısıtlamaların hepsi iTunes Store için yapıldı. Millet kolayca müziklerini, filmlerini taşımasın, birbirleri ile paylşamasın diye yaptı. Kılıf olarak da sunduğu slogan şu idi;
Korsana ölüm!!!
Öte yandan dünyada işini en iyi yapan probram iTunes'dir. iTunes kullanıcısını düzenli arişvler yapmaya yöneltir. Medya arşivlemesi için iTunes'u kullananların %90'ının arşivi mükemmel düzendedir. Ayrıca iTunes ilginçtir saat gibi çalışır. Her görevini kusursuz yapar. Misalen Kies gibi saçmalamaz. En temel görevi olan yazılım upgrade ini görüpte (yani yazılımınızın güncel versiyonu çıktı diyor ama yüklemeyi beceremiyor) yapamamak ancak Samsung gibi bir firmanın elinden çıkan yazılımdan beklenecek bir şeydir. Ben yıllardır kullanırım iTunes'in bir hata verdiğine şahit olmuşluğum yok. Çünkü iTunes'i Apple yaptı, Samsung değil!

1.Si ben itunes a aksayan bi program demedim sadece zahmetli bi program ve kendisine bagliyo yani bi nevi onsuz telefon yarim kaliyo.

2.Si madem korsana karsi o zaman itunes a disardan muzik yuklenebilmesini nasil aciklicaksiniz sonucta ben korsan yuklemek istersem pcye baglayip yuklerim yine yuklerim.

3.Su bidaha ki sefere cevap verirken biraz ne yazdigimi okuyun ezbere cevap vermeyin ;)
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Tanarri 7 yıl
sakın o soldaki yeni Iped sağ dakide g2 den çekilmiş olmasın xD
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ilk_ze 7 yıl
Yahu o kadar yakindan bakmama ragmen pixelleri resimdeki gibi goremiyorum benim mi gozlerim bozuk yoksa adamlar misroskoplami cekmisler resimleri
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BilimveEdebiyat 7 yıl
HD paneller gereksiz, tüplü tv neyinize yetmiyor ! Retina ekranlı İPad de gereksiz, hatta tablete de ihtiyac yok, derdi hayatta olsaydı rahmetli anneannem.
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Prequel 7 yıl
smunknown
Acaba baska neye vurgu yapilacakti? Baska ne degistiki?

Sesi yazıya çevirme ve kamera. Pek çok kullanıcı için önemli özellikler.
ayped2
WoXeD
isyankar_emre İnternette hızlı bir şekilde film indirip o harika ekranda oynatma hazzı paha biçilemez herhalde..
bu ekranda divx izlemeyeceksiniz heralde.... hd olması lazım.32gb lik versiyona 5 filmden sonra yermi kalıyor?gerçekçi olun biraz.
Sonunda beni anlayan birisi ciktii :)) ipad 2 32 gb kullaniyorum 3 tane film muzik oyun derken bitti :S halbuki neler vardi yukleyecegim. 64 gb bile yetmeyecektir. hafiza konusuna cozum bulsalar super olacak

Seagate GoFlex şu an en iyi çözümünüz. Kablosuz erişim sağlıyor. Kablosuz HD film izlemek mümkün.
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The Last Beerbender 7 yıl
Açıkçası ipad 1. nesildeki pikseller fazlasıyla gözümü rahatsız etmeye başladı, ipad 3 e geçiş yağıcam büyük ihtimalle.
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