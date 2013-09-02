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Yeni iPad'ler, 10 Eylül'deki etkinlikte sahne almayacak

5 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Yeni iPad'ler, 10 Eylül'deki etkinlikte sahne almayacak

10 Eylül’de düzenlenecek özel etkinlikte yeni iPod’lar, merakla beklenen 7.nesil iPhone ile iPhone 5C’nin yanında 5.nesil iPad ile 2.nesil iPad Mini’nin lanse edilip edilmeyeceği konusu netlik kazandı.

Apple’a yakınlığıyla tanınan Jim Dalrymple, The Loop üzerinden yaptığı açıklamada yeni iPad’lerin 10 eylül’deki etkinlikte tanıtılmayacağını açıklayarak, bu konuya son noktayı koydu.

Basın dünyasının saygın isimlerinden Bloomberg ise, sabah saatlerinde yayınladığı haberinde Apple’ın 10 eylül’deki etkinlikte yeni iPad’leri de tanıtacağını duyurmuştu. Ancak Jim Dalrymple’ın açıklamasından kısa bir sonra Bloomberg, haberini güncelleyerek iPad’lerin bu etkinlikte tanıtılmayacağı bilgisine yer verdi.

Apple’ın yeni iPad’leri 10 eylülde tanıtmayacağının kesinleşmesiyle birlikte, firmanın iPad Mini tasarımıyla çok daha ince ve çok daha taşınabilir olacak olan 5.nesil iPad ile Retina ekrana sahip olması beklenen 2.nesil iPad Mini’nin lansmanı için ekim ayı içerisinde özel bir etkinlik düzenleyeceği netlik kazanmış oldu. Apple’ın aynı etkinlikte, ayrıca, masaüstü bilgisayar dünyasında tasarımıyla devrim yapan yeni Mac Pro’yu tamamen tanıtması bekleniyor.


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DaOzy 5 yıl en beğenilen
Yeterki Apple Store resmi olarak Türkiye'de açılsın o yeter bana.
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Fahrenayk 5 yıl
Çıkar çıkar samsung degilki hergün telefon çıkarsın
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Gukama 5 yıl
açıkcası ben ipad 5 in pil ömrünün 4 e göre daha az olacağı görüşündeyyim
çünkü ipad e o muhteşe pil ömrünü veren şey o çerçevenin altındaki pil
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Nerevarine 5 yıl
Fark yapmaz hacı sonuçta tablette de telefonda da lider bu Apple yani her şekilde en iyisiyiz.
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Krauser ll 5 yıl
tüh çok kötü olay
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secrecy 5 yıl
Ipod touch 6 mı çıkacak
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okan_cehapelioglu 5 yıl
istanbula apple store acıldığında izmirdeki kişide apple ürünlerini o magazadaki fiyattan alabilecekmi
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khaos 5 yıl
İpad mini 2 nin 2014 ten önce geleceğini sanmıyorum yok eğer ipad 5 ile beraber tanıtılırlarsa ipad 5 in satışları baltalanır
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zulfiquarr 5 yıl
masculine
+1 iyimser olmak iyidir ama ürün incelemesi için cihaz göndermeyen bir firmadan bunu beklemiyorum.buradaki tüketicilerin huylarını iyi biliyorlardır.sanmıyorum apple store açacaklarını.

sağır sultan duyudu istanbul'a apple store aılacağını...
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gamefry 5 yıl
Ben olsam bu ulkeye magaza falan acmam.
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giogo 5 yıl
Steve baba sana ne kadar teşekür etsek azdır.İnsanlığın teknoloji yönünü belirledin
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Active960 5 yıl
Şu Apple Store açılsada yeni çıkacak iPhone 5S ve iPad 5'i gidip ordan alsak.
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