Yeni iPad'ler, 10 Eylül'deki etkinlikte sahne almayacak

10 Eylül’de düzenlenecek özel etkinlikte yeni iPod’lar, merakla beklenen 7.nesil iPhone ile iPhone 5C’nin yanında 5.nesil iPad ile 2.nesil iPad Mini’nin lanse edilip edilmeyeceği konusu netlik kazandı.

Apple’a yakınlığıyla tanınan Jim Dalrymple, The Loop üzerinden yaptığı açıklamada yeni iPad’lerin 10 eylül’deki etkinlikte tanıtılmayacağını açıklayarak, bu konuya son noktayı koydu.

Basın dünyasının saygın isimlerinden Bloomberg ise, sabah saatlerinde yayınladığı haberinde Apple’ın 10 eylül’deki etkinlikte yeni iPad’leri de tanıtacağını duyurmuştu. Ancak Jim Dalrymple’ın açıklamasından kısa bir sonra Bloomberg, haberini güncelleyerek iPad’lerin bu etkinlikte tanıtılmayacağı bilgisine yer verdi.

Apple’ın yeni iPad’leri 10 eylülde tanıtmayacağının kesinleşmesiyle birlikte, firmanın iPad Mini tasarımıyla çok daha ince ve çok daha taşınabilir olacak olan 5.nesil iPad ile Retina ekrana sahip olması beklenen 2.nesil iPad Mini’nin lansmanı için ekim ayı içerisinde özel bir etkinlik düzenleyeceği netlik kazanmış oldu. Apple’ın aynı etkinlikte, ayrıca, masaüstü bilgisayar dünyasında tasarımıyla devrim yapan yeni Mac Pro’yu tamamen tanıtması bekleniyor.