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Yeni iPad'lerle ilgili ilk yorumlar: "iPad Air ile sanki interneti elinizde tutuyorsunuz"

5 yıl
4,8b
1
139
iPad
Shady
Haber Editörü
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Yeni iPad'lerle ilgili ilk yorumlar:
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Apple'ın 22 ekimde lanse ettiği yeni iPad'lerin son tüketiciyle buluşmasına kısa bir süre kala, yeni iPad'lerle vakit geçirme fırsatı yakalayan teknoloji editörlerinden ilk yorumlar gelmeye başladı. İşte iPad'leri kullanma fırsatı yakalayan ABD'nin önde gelen teknoloji editörlerinin gözünden iPad Air ve Retina iPad Mini...

The Verge

iPad Air

Uzun lafın kısası iPad Air, iPad Mini'nin biraz daha büyük hali gibi gözüküyor ve elde tutulduğunda bu hissiyatı çok iyi şekilde yanısıtıyor. İnce çerçeve, daha ince profil ve daha keskin köşelerle tasarım açısından çok güzel duruyor.

A7 işlemcisi ve donanım tarafındaki diğer iyileştirmelerle beklediğimiz bir revizyon gibi gözükse de aslında iPad Air, koskoca ekranında sanki sadece internet sayfalarını tutuyormuş hissini size yaşatıyor. En iyi özelliği bu olsa gerek.

Retina iPad Mini

Aynı 7.9 inçlik ekran artık 4 kat daha fazla piksele, 2048x1536 piksel çözünürlüğüne sahip. Bu da daha keskin ve okunabilirliği çok daha yüksek yazılar ve görüntüleri beraberinde getiriyor. Dahası iOS 7, 1.nesil iPad Mini'dekinden çok daha güzel gözüküyor Retina iPad Mini'de. Tabiki farklılık sadece görüntüden ibaret değil. Yeni 64-bit'lik A7 işlemcisi sayesinde iOS 7 gözle görülür derecede daha akıcı ve performanslı çalışıyor.

TechCrunch

Retina iPad Mini

Gözlere durgunluk veren 2048x1536'lık ekran şahsen tek kelimeyle harika görünüyor ve 1.nesili kullanan bir insan her iki cihazdaki büyük değişimi rahatlıkla farkediyor. Bu Retina ekran, iPad Mini'yi selefine kıyasla biraz daha kalınlaştırmış ve ağırlaştırmış. Ancak bu farklar biraz kağıt üstünde kalıyor, çünkü cihazı elle tuttuğunuzda anlamak çok güç.

Engadget

Retina iPad Mini

Dıştan bakıldığında bizleri şaşırtan bir şey yok yeni iPad Mini'de, tek bir şey haricinde: Retina Ekran. Geçen seneki iPad Mini ile kıyasladığınızda, her iki nesil arasındaki farkı, inanılmaz farkı, görmemek mümkün değil. Retina Ekran, bu senenin iPad Mini'sinden çok etkilenmemizi sağlayan en önemli unsur.

iPad Air

Doğal olarak iOS 7, Retina Ekran'da güzel gözüküyor. Bu bilmediğimiz bir şey değil. Ancak kayda değer olan en önemli şey, iPhone 5s'le tanıştığımız A7 yongasının beraberinde getirdikleri. iMovie gibi yüksek güç gerektiren bir uygulamayı açarken A7'nin iPad Air'e kazandırdığı "havayı" görebiliyorsunuz.

SlashGear

iPad Air

İncelen çerçeve, cihazın elle tutulmasında hissedilebilir farklılığa sebep oluyor. Bu tasarım tabletin, sanki ekranının 4:3'lük oranıyla Android tarafındaki rakiplerinin sunduğu 16:9'luk oranı arasında hissedilmesini sağlıyor.Cihazın çerçevesi inceltilmesine rağmen, ekrana büyük ölçüde temas etmeden, cihazı tutmak için yeterli alan mevcut. Ayrıca bir süre sonra 450 gramf'luk ağırlığıyla iPad Air'in seleflerine göre çok daha uzun süre elde kullanılmaya müsait olduğunu farkedebiliyorsunuz.

Cnet

Retina iPad Mini

iPad Mini, sadece ekrandan ibaret. Mini'nin 7.9 inçlik ekranına Retina çözünürlüğünü koyduğunuzda, iPad Air'dakinden çok daha keskin görüntüler ve yazılar ortaya çıkmış. Fakat bu ekranın avantajından yararlanabilmek için geçen seneki modele göre biraz daha fazla para ödenmesi gerekiyor. Ancak ekran öyle harika ki, birçok kişinin bu farkı ödemeyi göze alacağını düşünüyorum.

iPad Air, 1 Kasım'dan itibaren dünyanın 40'ı aşkın ülkesinde satışa sunulacak iken, Retina iPad Mini yine bu ülkelerde kasım ayı içerisinde satışa sunulacağı açıklanmakla birlikte net bir tarih verilmiyor. Yeni iPad'lerin ABD'deki satış fiyatları ise şöyle:

Yeni iPad'lerle ilgili ilk yorumlar:
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ugr097 5 yıl en beğenilen
Telefon piyasasında Android telefonlar mı daha iyi, yoksa iPhone'lar mı tartışması yapılabilir. Ama bir gerçek var ki tablet piyasasında iPad rakipsiz lider.
Telefon piyasasında Android telefonlar mı daha iyi, yoksa iPhone'lar mı tartışması yapılabilir. Ama bir gerçek var ki tablet piyasasında iPad rakipsiz lider.
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1 Yanıt Yanıtla +118
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muratai 5 yıl
Hayatında iPad kullanmamış kişilerin böyle haberlere yorum yapması çok komik. Önce gidin iPad ile safari kullanarak internette gezin, sonra birde elinizdeki 5 para etmez android tablet ile gezin, görün aradaki farkı!
Hayatında iPad kullanmamış kişilerin böyle haberlere yorum yapması çok komik. Önce gidin iPad ile safari kullanarak internette gezin, sonra birde elinizdeki 5 p...
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3 Yanıt Yanıtla +27
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eL1te 5 yıl HTC Specialist
HTC Specialist

Reklamlar

Senin imzandan ala reklam yok kardeş. Forumda htc haberi çıksa haber, apple haberi çıkarsa reklam o zaman sana göre? ha?
HTC SpecialistReklamlarSenin imzandan ala reklam yok kardeş. Forumda htc haberi çıksa haber, apple haberi çıkarsa reklam ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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PuSaT28 5 yıl
Oncelikle bu haber degil,reklam gibi durmuş.
Öte yandan ipad gerçektende tablet dünyasında ayrı bir yer sahibi.Ancak apple cihaz degil,ios u satıyor. Cihazların stabilitesini sağlayan canavar gibi işletim sistemi var.Yani sorun samsung yada diğer yabs et telefon üreticilerinde degil,sorun android de .Google sırf uygulama fazlalığı olsun diye markete çeki düzen vermiyor.Birde uygulamaların altında yazan aptalca yorumlar var. Uygulama hakkında yorum okumuyorum,direkt indiriyor artık
Virüslü çıkarsa da şansıma diyorum.
IOS da bu tip abidik gubidik sorunlar ile uğraşmiyorsun.

Bir defa daha tekrarlamak gerekirse,elmayı elma yapan işletim sistemi.
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Master-Fİ 5 yıl
iPad başkadır ,keyiftir..
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DH Misafiri 5 yıl
selamlar.. arkadaslar bir sorunum var ve acil yardim gerekiyor... sanirsam tum sistemlerde girdiginiz resimler gidenler gelenler vs bunlari normal bir sekilde silersek yinede biyerlerde yedegi kaliyor ( ornegin android te .thumbsnail ) ipad3 te bu dosyalari silme + gorme sansimiz varmidir ? root / jailbreak atilmamis cihaz... android kullaniyorum ve ios a baya yabanciyim ve cihaz elimde olsa kurcalayip yapmaya calisacam fakat problemi yasayan kisi bir arkadasim ve baska bir ulkede.. o yüzden kesin net bir bilgi ile yardimci olmam gerekiyor kendisine oda pek anlamiyor bu islerden.. hani ben adim adim anlatsam anca yapabilir... konu biraz eski umarim bi cevap alabilirim... islem karisik uzun bir islemse whatsapp viber kullaniyorsaniz ordan yardim ederseniz dahada iyi olur... 5067196845 cok acil lazim gercekten onemli... cevaplarinizi bekliyorum simdiden cok sagolun
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Ferucci 5 yıl
retina ipad mini
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XanthiN 5 yıl
İpad bambaşka şimdi bok atmayın kullanmadan
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umut_baris 5 yıl
Hiçte yeni bir ipdae ihtiyacım yok 2 yetiyor bana.

Ama simgeler çalıntı olmuş bildiğin. İncelik hiç önemli değil benim için. Zaten aüminyumları kalitesiz.
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ulmel 5 yıl
abi neden her hafıza artmasına 100 dolar biçiyolar mantığını merak ediyorum
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nevrans 5 yıl
1200 tl fazla olmaz sanirim ipad air fiyati
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Ekin48 5 yıl
Oncelikle "telefonum en hizli islemciye sahip olsun, en baba oyunu oynatsin, bilmemkac gb ram'i olsun, benchmarkta en ustte olsun" vs diyenlerden degilim belirtmek isterim.

2008 Eylul'den beri iphone kullaniyordum, birkac gun once HTC one ile androide gecis yaptim. Ha bu gecis Apple ya da iphone bazilarinizin deyimiyle bir yerlere gomuldugu icin mi oldu? Hayir. Tek istedigim yeni bir telefon ve biraz daha buyuk ekrandi, 4 inc iphone 5si kullanmayi da cok isterdim ancak fiyati artik iyice asmaya basladi. Su an iphone'dan sonra en iyi kasa kalitesine sahip (sorunlarini bir kenara birakip, hatasiz cihaz oldugunu dusunursek) telefonu kullaniyorum ama yine de o iphone'un premium havasi yok bence. Androidde de ios'un sadeligi, akiciligi, kolayligi yok. "Android ile iphone karsilastirmasi" adi altinda sacmaliktan oteye varan seyler yaziliyor. Android ile iphone nedir kardesim, bir isletim sistemi ile bir telefonu karsilastirmissiniz onlarca konuda yuzlerce binlerce mesajda, o isletim sistemine sahip onlarca farkli telefon varken. Herkesin telefondan bekledigi farkli, kedi kopek gibi birbirinize saldiriyorsunuz, hele ki iphone'un da bir yere gomuldugu yokken, adamlar hala kar ustune kar ediyorken.

iPad ise bambaska bir dunya zaten. "Bekleyin" denilen note 10.1 2014 iPad'in zarifliginin yanina bile yaklasamiyor bence. Ve evet, teknolojide tasarim da cok onemlidir bence, tonla yenilik sunarken kaliteli bir malzemeye sahip ve zarif de olabilmeli bir cihaz. Isletim sistemine girmiyorum artik, isler iyice tercih meselesine donuyor.
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