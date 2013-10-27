Yeni iPad'lerle ilgili ilk yorumlar: "iPad Air ile sanki interneti elinizde tutuyorsunuz"

Apple'ın 22 ekimde lanse ettiği yeni iPad'lerin son tüketiciyle buluşmasına kısa bir süre kala, yeni iPad'lerle vakit geçirme fırsatı yakalayan teknoloji editörlerinden ilk yorumlar gelmeye başladı. İşte iPad'leri kullanma fırsatı yakalayan ABD'nin önde gelen teknoloji editörlerinin gözünden iPad Air ve Retina iPad Mini...

The Verge

iPad Air

Uzun lafın kısası iPad Air, iPad Mini'nin biraz daha büyük hali gibi gözüküyor ve elde tutulduğunda bu hissiyatı çok iyi şekilde yanısıtıyor. İnce çerçeve, daha ince profil ve daha keskin köşelerle tasarım açısından çok güzel duruyor.

A7 işlemcisi ve donanım tarafındaki diğer iyileştirmelerle beklediğimiz bir revizyon gibi gözükse de aslında iPad Air, koskoca ekranında sanki sadece internet sayfalarını tutuyormuş hissini size yaşatıyor. En iyi özelliği bu olsa gerek.



Retina iPad Mini

Aynı 7.9 inçlik ekran artık 4 kat daha fazla piksele, 2048x1536 piksel çözünürlüğüne sahip. Bu da daha keskin ve okunabilirliği çok daha yüksek yazılar ve görüntüleri beraberinde getiriyor. Dahası iOS 7, 1.nesil iPad Mini'dekinden çok daha güzel gözüküyor Retina iPad Mini'de. Tabiki farklılık sadece görüntüden ibaret değil. Yeni 64-bit'lik A7 işlemcisi sayesinde iOS 7 gözle görülür derecede daha akıcı ve performanslı çalışıyor.