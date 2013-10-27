Yeni iPad'lerle ilgili ilk yorumlar: "iPad Air ile sanki interneti elinizde tutuyorsunuz"

Apple'ın 22 ekimde lanse ettiği yeni iPad'lerin son tüketiciyle buluşmasına kısa bir süre kala, yeni iPad'lerle vakit geçirme fırsatı yakalayan teknoloji editörlerinden ilk yorumlar gelmeye başladı. İşte iPad'leri kullanma fırsatı yakalayan ABD'nin önde gelen teknoloji editörlerinin gözünden iPad Air ve Retina iPad Mini...
The Verge
iPad Air
Uzun lafın kısası iPad Air, iPad Mini'nin biraz daha büyük hali gibi gözüküyor ve elde tutulduğunda bu hissiyatı çok iyi şekilde yanısıtıyor. İnce çerçeve, daha ince profil ve daha keskin köşelerle tasarım açısından çok güzel duruyor.
A7 işlemcisi ve donanım tarafındaki diğer iyileştirmelerle beklediğimiz bir revizyon gibi gözükse de aslında iPad Air, koskoca ekranında sanki sadece internet sayfalarını tutuyormuş hissini size yaşatıyor. En iyi özelliği bu olsa gerek.
Retina iPad Mini
Aynı 7.9 inçlik ekran artık 4 kat daha fazla piksele, 2048x1536 piksel çözünürlüğüne sahip. Bu da daha keskin ve okunabilirliği çok daha yüksek yazılar ve görüntüleri beraberinde getiriyor. Dahası iOS 7, 1.nesil iPad Mini'dekinden çok daha güzel gözüküyor Retina iPad Mini'de. Tabiki farklılık sadece görüntüden ibaret değil. Yeni 64-bit'lik A7 işlemcisi sayesinde iOS 7 gözle görülür derecede daha akıcı ve performanslı çalışıyor.
TechCrunch
Retina iPad Mini
Gözlere durgunluk veren 2048x1536'lık ekran şahsen tek kelimeyle harika görünüyor ve 1.nesili kullanan bir insan her iki cihazdaki büyük değişimi rahatlıkla farkediyor. Bu Retina ekran, iPad Mini'yi selefine kıyasla biraz daha kalınlaştırmış ve ağırlaştırmış. Ancak bu farklar biraz kağıt üstünde kalıyor, çünkü cihazı elle tuttuğunuzda anlamak çok güç.
Engadget
Retina iPad Mini
Dıştan bakıldığında bizleri şaşırtan bir şey yok yeni iPad Mini'de, tek bir şey haricinde: Retina Ekran. Geçen seneki iPad Mini ile kıyasladığınızda, her iki nesil arasındaki farkı, inanılmaz farkı, görmemek mümkün değil. Retina Ekran, bu senenin iPad Mini'sinden çok etkilenmemizi sağlayan en önemli unsur.
iPad Air
Doğal olarak iOS 7, Retina Ekran'da güzel gözüküyor. Bu bilmediğimiz bir şey değil. Ancak kayda değer olan en önemli şey, iPhone 5s'le tanıştığımız A7 yongasının beraberinde getirdikleri. iMovie gibi yüksek güç gerektiren bir uygulamayı açarken A7'nin iPad Air'e kazandırdığı "havayı" görebiliyorsunuz.
SlashGear
iPad Air
İncelen çerçeve, cihazın elle tutulmasında hissedilebilir farklılığa sebep oluyor. Bu tasarım tabletin, sanki ekranının 4:3'lük oranıyla Android tarafındaki rakiplerinin sunduğu 16:9'luk oranı arasında hissedilmesini sağlıyor.Cihazın çerçevesi inceltilmesine rağmen, ekrana büyük ölçüde temas etmeden, cihazı tutmak için yeterli alan mevcut. Ayrıca bir süre sonra 450 gramf'luk ağırlığıyla iPad Air'in seleflerine göre çok daha uzun süre elde kullanılmaya müsait olduğunu farkedebiliyorsunuz.
Cnet
Retina iPad Mini
iPad Mini, sadece ekrandan ibaret. Mini'nin 7.9 inçlik ekranına Retina çözünürlüğünü koyduğunuzda, iPad Air'dakinden çok daha keskin görüntüler ve yazılar ortaya çıkmış. Fakat bu ekranın avantajından yararlanabilmek için geçen seneki modele göre biraz daha fazla para ödenmesi gerekiyor. Ancak ekran öyle harika ki, birçok kişinin bu farkı ödemeyi göze alacağını düşünüyorum.
iPad Air, 1 Kasım'dan itibaren dünyanın 40'ı aşkın ülkesinde satışa sunulacak iken, Retina iPad Mini yine bu ülkelerde kasım ayı içerisinde satışa sunulacağı açıklanmakla birlikte net bir tarih verilmiyor. Yeni iPad'lerin ABD'deki satış fiyatları ise şöyle:
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Senin imzandan ala reklam yok kardeş. Forumda htc haberi çıksa haber, apple haberi çıkarsa reklam o zaman sana göre? ha?