Yeni iPhone, beklenenden daha erken satışa sunulabilir

Bugüne kadar ki en yenilikçi iPhone olması beklenen iPhone 6 ile ilgili dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.Büyük boyutlu Quantum Dot teknolojisiyle çalışan yeni ekranı, daha gelişmiş iSight kamerası, grafik konusunda Series6XT GPU serisinden gücünü alması beklenen A8 işlemcisi ve elbette iOS 8 işletim sistemiyle pazara damga vurma potansiyeli yüksek olan iPhone 6, sürpriz şekilde Temmuz ayında satışa sunulabilir.

Bilindiği üzere Apple, ilk 4 iPhone’u haziran ayındaki WWDC etkinliğinde lanse etmiş ve haziran-temmuz dönemlerinde satışa sunmuştu. Ancak Apple, iPhone 4s’den itibaren iPhone lansmanlarını eylül ayında yapar olmuştu.

Mizuho Securities analistlerinden Ahbey Lamba’ya göre Apple, iPhone 6 ile birlikte yeniden lansman tarihini haziran dönemine çekecek. Apple’a yakın, Asya ve Japonya’daki kaynaklarından konuyla ilgili bilgi aldığını söyleyen Lamba, Apple’ın iş ortaklarının yeni iPhone için önceki yıllara göre daha erkenden çalışmaya başladığını söyledi.

Apple’ın iPhone 6’yı temmuz ayında satışa sunmasının, ilk aylarda yaşanan stok sıkıntısının tatil dönemindeki satışlara etki etmeyeceğini söyleyen Lamba, bu nedenle Apple’ın iPhone 6’yla haziran lansmanına dönmeye karar vermiş olabileceğini ifade etti.

Yeni iPhone’un muhtemel özellikleri hakkında da konuşan Lamba, Apple’ın bu yıl 4.7 inç ile 5.5 inç boyutları arasında birden fazla iPhone’u satışa sunmayı planladığını, Touch ID’nin ise daha fazla uygulama tarafından kullanılacak bir özellik haline getirileceğini söyledi.<