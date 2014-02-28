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Yeni iPhone, beklenenden daha erken satışa sunulabilir

5 yıl
9b
1
86
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Yeni iPhone, beklenenden daha erken satışa sunulabilir

Bugüne kadar ki en yenilikçi iPhone olması beklenen iPhone 6 ile ilgili dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.Büyük boyutlu Quantum Dot teknolojisiyle çalışan yeni ekranı, daha gelişmiş iSight kamerası, grafik konusunda Series6XT GPU serisinden gücünü alması beklenen A8 işlemcisi ve elbette iOS 8 işletim sistemiyle pazara damga vurma potansiyeli yüksek olan iPhone 6, sürpriz şekilde Temmuz ayında satışa sunulabilir.

Bilindiği üzere Apple, ilk 4 iPhone’u haziran ayındaki WWDC etkinliğinde lanse etmiş ve haziran-temmuz dönemlerinde satışa sunmuştu. Ancak Apple, iPhone 4s’den itibaren iPhone lansmanlarını eylül ayında yapar olmuştu.

Mizuho Securities analistlerinden Ahbey Lamba’ya göre Apple, iPhone 6 ile birlikte yeniden lansman tarihini haziran dönemine çekecek. Apple’a yakın, Asya ve Japonya’daki kaynaklarından konuyla ilgili bilgi aldığını söyleyen Lamba, Apple’ın iş ortaklarının yeni iPhone için önceki yıllara göre daha erkenden çalışmaya başladığını söyledi.

Apple’ın iPhone 6’yı temmuz ayında satışa sunmasının, ilk aylarda yaşanan stok sıkıntısının tatil dönemindeki satışlara etki etmeyeceğini söyleyen Lamba, bu nedenle Apple’ın iPhone 6’yla haziran lansmanına dönmeye karar vermiş olabileceğini ifade etti.

Yeni iPhone’un muhtemel özellikleri hakkında da konuşan Lamba, Apple’ın bu yıl 4.7 inç ile 5.5 inç boyutları arasında birden fazla iPhone’u satışa sunmayı planladığını, Touch ID’nin ise daha fazla uygulama tarafından kullanılacak bir özellik haline getirileceğini söyledi.<


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khytr89 5 yıl en beğenilen
Şu "-abilir,-ebilir" geçen haberlerden gına geldik artık :/
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gopgop 5 yıl
5s satışından memnunken niye kendi kendini baltalasın ki adamlar
iphone 4 gibi sol ele alınca baz istasyonunu kaybeden cihazı bile 1 sene tepe model diye sattılar


önümüzdeki sene bugünler aynı konunun iphone 6s için açılcak olmasıda ayrı bir olay tabi hersene aynı dedikodular....
5s satışından memnunken niye kendi kendini baltalasın ki adamlariphone 4 gibi sol ele alınca baz istasyonunu kaybeden cihazı bile 1 sene tepe model...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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12 Angry Men 5 yıl
Sırf ios için iphone alınır, kullanmayanlar donanıma takmışlar. iphoneun donanımı azda olsa daha stabil oldugu icin donanım canavaları telefonları 2 ye katlıyorç
dedıgım gıbı kullanan bılır kulak dolma kagıt uzerındekı yazıları okuyup yazmakla olmuyor. ios cok basıt ve stabıl daha ne olsun.
Sırf ios için iphone alınır, kullanmayanlar donanıma takmışlar. iphoneun donanımı azda olsa daha stabil oldugu icin donanım canavaları telefonları 2 ye katlıyor...
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2 Yanıt Yanıtla +31
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DH Misafiri 5 yıl
seneye önce biz çıkaralım bu söylentiyi
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tufancan82 5 yıl
5 inçlik iphone çıkarsınlar da kurtulayım şu android ve s4 ten
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okan_cehapelioglu 5 yıl
mantık dışı bi iddia
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Legend. 5 yıl
Dünyanın en komik şeyi ios 8 beklemektir herhalde. Daha 7 yeni çıkmış anca toparlandı. Bir de yeni iphone da elbette ios 8 bekleniyor yazmış. Copy Paste yapıyorsun tamam ama biraz aklını kullan editle mantığa aykırı şeyleri.
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Master_Evil 5 yıl
çıkmasın gerek yok
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karti 5 yıl
Artik ciksada alsak 5s baymaya basladi.
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grezimonk 5 yıl
gerçekleri idrak edemeyen iSheepler hemen - basmış...
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nightsoldier 5 yıl
Her sene beklenenden önce satışa sunuluyor zaten
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Johnson22 5 yıl
Eger ekranı buyuturlerse iphone biter...
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Zenci Forvet 5 yıl
Eylül gibi çıkar anca merak etmeyin.
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sidik_lee 5 yıl
Z2 alır.
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