Yeni iPhone tanıtımı için 9 Eylül sesleri

Bu yılın ikinci yarısında Samsung, LG, Sony gibi devlerin ikinci dalga amiral gemi modellerini tanıtması beklenirken, bu dönem Apple'ın de geleneksel tanıtım döngüsü içerisinde yer alıyor. iOS cihazlarını bu dönemde tanıtan Apple sahneye genelde yeni nesil iPhone'lar ile çıkıyor.





Sektörden gelen bilgilere göre Apple'ın iPhone 6S serisi için planladığı tanıtım tarihi 9 Eylül. Kaynaklar 7 Eylül ile başlayan haftada Apple'ın bir lansman planladığını belirtiyor. Geçen yıl da 9 Eylül günü tanıtım yapıldığı için en yakın ihtimalin 9 Eylül 2015 Çarşamba olduğu ifade ediliyor.





Bu tanıtımda iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerinin yanında iPhone 6C adında bir de plastik kasalı bir modelin tanıtılması bekleniyor. Ayrıca Apple TV serisinin de yeni modeli ile tanıtımda boy göstereceği tahmin ediliyor.





iPhone 6S serisinde tasarım ve boyut açısından bir değişim yok. Ancak daha hızlı ve daha az enerji tüketen Apple A9 yongaseti, 2GB RAM, basınca duyarlı Force Touch dokunmatik teknolojisi, daha yüksek çözünürlükte kamera değişeceği düşünülen bileşenler arasında.





iPhone 6C modelinin ise önceki iPhone 5C ile benzer olduğu ve Apple A8 yongaseti, 4 inç ekran, 1GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler sunacağı iddia ediliyor.





Lansmanın diğer bir önemli tarafı iOS 9 işletim sistemi ve watchOS 2 işletim sisteminin resmi olarak indirme tarihlerinin de açıklanacak olması. Bu da muhtemelen bir veya iki hafta sonrasına olacak. Bu tanıtımda bir iPad beklentisi olsa da Apple tabletlerini genelde Ekim ayına saklıyor.

http://appleinsider.com/articles/15/08/07/apple-expected-to-unveil-iphone-6s-new-apple-tv-on-sept-9