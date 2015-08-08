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Yeni iPhone tanıtımı için 9 Eylül sesleri

3 yıl
3,2b
1
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPhone tanıtımı için 9 Eylül sesleri

Bu yılın ikinci yarısında Samsung, LG, Sony gibi devlerin ikinci dalga amiral gemi modellerini tanıtması beklenirken, bu dönem Apple'ın de geleneksel tanıtım döngüsü içerisinde yer alıyor. iOS cihazlarını bu dönemde tanıtan Apple sahneye genelde yeni nesil iPhone'lar ile çıkıyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre Apple'ın iPhone 6S serisi için planladığı tanıtım tarihi 9 Eylül. Kaynaklar 7 Eylül ile başlayan haftada Apple'ın bir lansman planladığını belirtiyor. Geçen yıl da 9 Eylül günü tanıtım yapıldığı için en yakın ihtimalin 9 Eylül 2015 Çarşamba olduğu ifade ediliyor. 

Bu tanıtımda iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerinin yanında iPhone 6C adında bir de plastik kasalı bir modelin tanıtılması bekleniyor. Ayrıca Apple TV serisinin de yeni modeli ile tanıtımda boy göstereceği tahmin ediliyor. 

iPhone 6S serisinde tasarım ve boyut açısından bir değişim yok. Ancak daha hızlı ve daha az enerji tüketen Apple A9 yongaseti, 2GB RAM, basınca duyarlı Force Touch dokunmatik teknolojisi, daha yüksek çözünürlükte kamera değişeceği düşünülen bileşenler arasında.

iPhone 6C modelinin ise önceki iPhone 5C ile benzer olduğu ve Apple A8 yongaseti, 4 inç ekran, 1GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler sunacağı iddia ediliyor. 

Lansmanın diğer bir önemli tarafı iOS 9 işletim sistemi ve watchOS 2 işletim sisteminin resmi olarak indirme tarihlerinin de açıklanacak olması. Bu da muhtemelen bir veya iki hafta sonrasına olacak. Bu tanıtımda bir iPad beklentisi olsa da Apple tabletlerini genelde Ekim ayına saklıyor.  

http://appleinsider.com/articles/15/08/07/apple-expected-to-unveil-iphone-6s-new-apple-tv-on-sept-9 Yorum Yaz
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NakahNiyesuh 3 yıl en beğenilen
Kimse C serisi almak istemiyor çünkü ülkede iPhone alanların %90'ının tek amacı var, hava atmak. Ne işletim sistemi bilirler ne bir şey. "Ayy seninki 6C mi anladım canım ya" laflarına maruz kalıp fakir damgası yememek için (!) kimse C'ye pek yaklaşmıyor.
Kimse C serisi almak istemiyor çünkü ülkede iPhone alanların %90'ının tek amacı var, hava atmak. Ne işletim sistemi bilirler ne bir şey. "Ayy seninki 6C mi anl...
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DH Misafiri 3 yıl
6S Plus'ın çıkacağına şüpheli bakıyorum, bence bugüne kadarki en kötü iPhone modeli. 6C'nin ise metal kasa ve renklerle geleceğin düşünüyorum, plastikten ziyade...
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muhamnet 3 yıl
Dur tahmin edeyim. Dunyanin en hızlı iphone u olacaktır muhtemelen. Bir önceki telefon dünyanın en hızlı iphone u olmadığı için halk hücum edecektir.
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Capt. Ahab 3 yıl
Bu yıl C serisi çıkaracağını sanmıyorum.
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1BilimAdamı 3 yıl
Eğer iphone 6c ucuza çıkarsa piyasadaki talebi emer ve iphone furyasıda biter
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vires 3 yıl
İphone 5 de oldugu gibi bizim iphone 6 larda uretilmiycek anlasilan. Onun yerine 6c yi saticaklar.
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DH Misafiri 3 yıl
der ve gider
Kimse C serisi almak istemiyor çünkü ülkede iPhone alanların %90ının tek amacı var, hava atmak. Ne işletim sistemi bilirler ne bir şey. Ayy seninki 6C mi anladım canım ya laflarına maruz kalıp fakir damgası yememek için (!) kimse Cye pek yaklaşmıyor.
asıl senin işletim sisteminden anladığın yok ios ve mac en iyi en sorunsuz en stabil vss işletim sistemleridir sen iphone alamıyor olabilirsin kullan ondan sonra farkı gör ha tabi şimdi çok kullandım dersin ama o zaman durum daha da vahim
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sky__walker 3 yıl
Herkes kafayı ram e takmış. Bana %50 oranında pil ömrü artışı getirsin, kasa ve tüm diğer özellikler aynı kalsın. Yeter artar...
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NakahNiyesuh 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

der ve gider

Kimse C serisi almak istemiyor çünkü ülkede iPhone alanların %90ının tek amacı var, hava atmak. Ne işletim sistemi bilirler ne bir şey. Ayy seninki 6C mi anladım canım ya laflarına maruz kalıp fakir damgası yememek için (!) kimse Cye pek yaklaşmıyor.
asıl senin işletim sisteminden anladığın yok ios ve mac en iyi en sorunsuz en stabil vss işletim sistemleridir sen iphone alamıyor olabilirsin kullan ondan sonra farkı gör ha tabi şimdi çok kullandım dersin ama o zaman durum daha da vahim

Yazdığımı yanlış anlamışsın. Ben iPhone'dan başka telefon kullanmam zaten. Alan kişiler iPhone harika bir cihaz diye değil hava atmak için alıyorlar. Aslında çok iyi bir cihaz olduğunu falan kimse bilmiyor yani. Parası varsa alıyor sadece.
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deoksiriboz1000 3 yıl
force touch falan hikaye. asıl gelmesi gereken ram artışı bu cihaza. onun haricinde bir sorunu yok zaten.
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brhmrsln 3 yıl
bence apple ın kullanıcılara yapacağı en büyük iyilik 4 inclik telefon da çıkarmak olurdu. mesela 6s mi çıkardın bi de 6s mini çıkar. plus kadar gereksiz bir ürün var ama benim bahsettiğim compact ürün yok. apple, sana saygı duyan kullanıcıları üzüyosun be abi. .

samsung s3 mini den paylaşıldı zaaa
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BekirTemel 3 yıl
Eskisi kadar heyecanlı değilim 6 dan sonra,o cihazdan çok ümitliydim.
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casperfriendly 3 yıl
Eee bu herkesin bildiği bir şey. Apple her zaman bu tarihlerde tanıtır. Rutinleşti artık.
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WB 3 yıl
Tasarimi degistirse keske diyecegim ama s kasada nafile, cirkin anten cizgileri ve kasa tasarimina katlanmaya devam..
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casperfriendly 3 yıl WB
WB
Tasarimi degistirse keske diyecegim ama s kasada nafile, cirkin anten cizgileri ve kasa tasarimina katlanmaya devam..

Genel olarak, kasa büyük olasılıkla değişmez. Ancak çizgilerden yeni seri de, kurtulacakmışız. Bu hususla ilgili bir kaç yazıya denk gelmiştim.
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