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Yeni iPhone'lar ilk haftasonu 5-6 milyon satış yapabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPhone'lar ilk haftasonu 5-6 milyon satış yapabilir

Apple'ın geçen hafta lanse ettiği iPhone 5C ve iPhone 5S modelleri 20 Eylül itibariyle satışa sunulacakken, ön siparişler de başlamış durumda. Apple'ın ilk haftasonu rakamları merakla bekleniyor. 

iPhone 5C modelinin ön siparişlerin ilk gününde 1 milyon talep aldığı iddiası ile 20 Eylül haftasında önemli bir satış başarısının yakalanabileceği tahmin ediliyor. Analizlere göre ilk haftasonu Apple 5-6 milyon adet arasında iPhone satışı yapacak. 

iPhone 5 ilk gün 2 milyon ön sipariş almış ve ilk haftasonu 5 milyon adet satış yaparak tarihin en hızlı satılan akıllı telefonu ünvanını elde etmişti. Bu yıl ise böyle bir rekor beklenmiyor. Zira iPhone 5S modelinde stok sıkıntısı yaşanabileceği kaygısıyla Apple'ın ön sipariş opsiyonunu açmadığı gündeme gelmişti. Bu bakımdan modele 20 Eylül'den itibaren sipariş verilebilecek. Eğer ön sipariş olsaydı iPhone 5S'in rekor kırabileceği tahmin ediliyordu.

Eylül ayının sonuna kadar ise iki modelin toplam satışı 8-9 milyon aralığında olacak. Ancak tüketici tarafında iPhone 5C modelinin daha çok ilgi gördüğü ve özellikle sarı modelinin tercih edildiği belirtiliyor.  

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2294890/apple-tipped-to-sell-five-or-six-million-iphone-5s-and-5c-handsets-in-opening-weekend Yorum Yaz
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La Belle Indifference 6 yıl en beğenilen
Ya bu ne şimdi abi? Yok 5c, 5s'den populer olabilir yok bilmem kaç ön sipariş aldı yok iphonelar 5 milyon satabilir. He olabilir, yapabilir, satılabilir, alınabilir. Mümkün de bunun haber değeri SIFIR hacı. Olursa o zaman haber yaparsın, bu kadar. Sızan telefonları, dedikoduları haber yapın birşeyler ifade ediyo hadi ona eyvallah da bunun manası ne? Elalemin Amerikan şirketinin planlarına çanak tutuyosunuz anca. Al bu da bi ihtimal imkansız değil, haber yap: "Apple, Steve Jobs'a rahmet niyetine hisselerini fakir fukaraya dağıtabilir". Sakinim beyler.
Ya bu ne şimdi abi? Yok 5c, 5s'den populer olabilir yok bilmem kaç ön sipariş aldı yok iphonelar 5 milyon satabilir. He olabilir, yapabilir, satılabilir, alına...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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DaRKFoRCeS 6 yıl
ne kadar sattığı önemli değil.bu Ülkeyi sallamıyor bu daha önemli. inceleme için cihaz göndermez lansmana bu Site Editörlerini davet etmez.millet amerikan malları için birbirini yer.nereye gidiyoruz.
ne kadar sattığı önemli değil.bu Ülkeyi sallamıyor bu daha önemli. inceleme için cihaz göndermez lansmana bu Site Editörlerini davet etmez.millet amerikan mal...
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Yanıtla +15
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Jül Sezar 6 yıl gfbekir
gfbekir
Teknolojiyi tasarımdan ibaret gören ve pahalı=iyi gözüyle bakan insanlar oldukça değil 5 milyon, 10 milyon da satar.

Teknolojiyi islemci ve ram'den ibaret sananlar ne olacak peki?
gfbekirTeknolojiyi tasarımdan ibaret gören ve pahalı=iyi gözüyle bakan insanlar oldukça değil 5 milyon, 10 milyon da satar.Te...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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1 Avatar
idris 6 yıl ekrem71
ekrem71

iPhone 5 ilk gün 2 milyon ön sipariş almış ve ilk haftasonu 5 milyon adet satış yaparak tarihin en hızlı satılan akıllı telefonu ünvanını elde etmişti. Bu yıl ise böyle bir rekor beklenmiyor.

Zira iPhone 5S modelinde stok sıkıntısı yaşanabileceği kaygısıyla Apple'ın ön sipariş opsiyonunu açmadığı gündeme gelmişti. Bu bakımdan modele 20 Eylül'den itibaren sipariş verilebilecek. Eğer ön sipariş olsaydı iPhone 5S'in rekor kırabileceği tahmin ediliyordu.

Atma Ekrem din kardesiyiz. Dunyanin en hizli satilan telefonu 45 saniyede 200.000 adet satilan Xiaomi MI2. Reklam olsun diye yalan yanlis haber yapmayin.
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GokhanMaths 6 yıl
Bu haberin gereksiz olduğunu düşünenlerdenim sattıktan sonra haber yapın ya da ne yaparsanız yapın
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suti0 6 yıl
daha büyüğü, daha donanımlısı, daha hızlısı, daha özelliklisi, daha büyük pillisi ve daha uygun fiyatlısı varken ben şahsen apple almazdım. Alanlar güle güle kullansın.
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alp0007 6 yıl
Benim tahminim teknolojiden uzak çoğunluğun bir numaralı, teknolojiyi takip edenlerin ise yarısının bir numaralı telefonu.
Bu yüzden çok satacak.
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Anaesthetica 6 yıl
ama biz almak icin aylar bekleyelim , ustune birde yiginla vergi bindirsinler , çooobüyük ülkeyiz ekonomi süpper filan ya .))
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onur01651 6 yıl
biz halen fiyatı bekleyelim :D
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La Belle Indifference 6 yıl
gece stresliydim haberi de okuyunca fazla reaksiyon verivermişim ama anafikrin arkasindayim
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General. 6 yıl
Apple .oku koysa kutuya insanlar gübre diye alır
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beatles33 6 yıl General.
web101

Apple .oku koysa kutuya insanlar gübre diye alır

aynen üstüne elma simgesi koyması yeterli
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homeedition88 6 yıl
MozbeK
Ya bu ne şimdi abi? Yok 5c, 5sden populer olabilir yok bilmem kaç ön sipariş aldı yok iphonelar 5 milyon satabilir. He olabilir, yapabilir, satılabilir, alınabilir. Mümkün de bunun haber değeri SIFIR hacı. Olursa o zaman haber yaparsın, bu kadar. Sızan telefonları, dedikoduları haber yapın birşeyler ifade ediyo hadi ona eyvallah da bunun manası ne? Elalemin Amerikan şirketinin planlarına çanak tutuyosunuz anca. Al bu da bi ihtimal imkansız değil, haber yap: Apple, Steve Jobsa rahmet niyetine hisselerini fakir fukaraya dağıtabilir. Sakinim beyler.

Ahahaha hocam bu kizginlik bu sektorde bu tarz haberler hep vardi, hep olacak tum populer telefonlar icin ayni muhabbet oluyor :) daha sakin :))
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veteriner69 6 yıl
Arkadaş "Satış yapabilir" diye haber mi olur?
O zaman benden de bu gelsin:
AYU ÇUKABÜLÜR!
:))
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mkanayran 6 yıl veteriner69
veteriner69

Arkadaş "Satış yapabilir" diye haber mi olur?

O zaman benden de bu gelsin:

AYU ÇUKABÜLÜR!

:))

koptum ya, allah iyiliğini versin
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okan_cehapelioglu 6 yıl veteriner69
veteriner69

Arkadaş "Satış yapabilir" diye haber mi olur?

O zaman benden de bu gelsin:

AYU ÇUKABÜLÜR!

:))



hocam akşam akşam ne güldüm allahta sizi güldürsün
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wozniak 6 yıl
Burn in Hell
gfbekir Teknolojiyi tasarımdan ibaret gören ve pahalı=iyi gözüyle bakan insanlar oldukça değil 5 milyon, 10 milyon da satar.
Teknolojiyi islemci ve ramden ibaret sananlar ne olacak peki?

Son zamanlarda gördüğüm en iyi kapak, başarılarının devamını dilerim.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Eskisi kadar kolay degil, lg de samsungta htcde mükemmel telefonlar çıkarıyorlar artık
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