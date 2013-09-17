Yeni iPhone'lar ilk haftasonu 5-6 milyon satış yapabilir





Apple'ın geçen hafta lanse ettiği iPhone 5C ve iPhone 5S modelleri 20 Eylül itibariyle satışa sunulacakken, ön siparişler de başlamış durumda. Apple'ın ilk haftasonu rakamları merakla bekleniyor.





iPhone 5C modelinin ön siparişlerin ilk gününde 1 milyon talep aldığı iddiası ile 20 Eylül haftasında önemli bir satış başarısının yakalanabileceği tahmin ediliyor. Analizlere göre ilk haftasonu Apple 5-6 milyon adet arasında iPhone satışı yapacak.





iPhone 5 ilk gün 2 milyon ön sipariş almış ve ilk haftasonu 5 milyon adet satış yaparak tarihin en hızlı satılan akıllı telefonu ünvanını elde etmişti. Bu yıl ise böyle bir rekor beklenmiyor. Zira iPhone 5S modelinde stok sıkıntısı yaşanabileceği kaygısıyla Apple'ın ön sipariş opsiyonunu açmadığı gündeme gelmişti. Bu bakımdan modele 20 Eylül'den itibaren sipariş verilebilecek. Eğer ön sipariş olsaydı iPhone 5S'in rekor kırabileceği tahmin ediliyordu.





Eylül ayının sonuna kadar ise iki modelin toplam satışı 8-9 milyon aralığında olacak. Ancak tüketici tarafında iPhone 5C modelinin daha çok ilgi gördüğü ve özellikle sarı modelinin tercih edildiği belirtiliyor.

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2294890/apple-tipped-to-sell-five-or-six-million-iphone-5s-and-5c-handsets-in-opening-weekend