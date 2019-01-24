Yeni iPod Touch oyun odaklı mı olacak?

Yaklaşık 4 yıl aradan sonra Apple’ın yeni bir iPod Touch hazırlıkları yaptığı iddia edilirken yeni bir gelişme bunu doğrular nitelikte. Firma iPod Touch için 10 yıl önce aldığı marka tesciline yeni tanımlamalar ekledi.

Oyun odaklı olabilir

Apple ilk iPod Touch marka tescilinde oyun oynamaya değinmemişti ancak ürün sayfasında akıcı bir oyun deneyimine atıfta bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda marka tesciline eklenen tanımlamalar taşınabilir oyun konsollarını ve elektronik oyun oynatan taşınabilir cihazları kapsamına almış.

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Apple genişleme başvurusuna hali hazırdaki iPod Touch ürün sayfasının oyun kısmını da eklemiş. Bazı kaynaklar Apple’ın gelecekte oluşacak marka tanımlaması kavgalarına konu olmaması için bu genişlemeyi yaptığını düşünüyor ancak bunun için 10 yıl beklemiş olması kafaları karıştırıyor.

Bazı kaynaklar ise yedinci nesil iPod Touch modelinin oyun odaklı bazı uygulamalar veya hızlandırmalar barındırabileceğini tahmin ediyor. Zira artık akıllı telefonlar müzik çalar ve video oynatma işlerini hayli hayli yerine getiriyor. Apple bu anlamda bir farklılık oluşturmak isteyebilir.