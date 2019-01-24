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iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni iPod Touch oyun odaklı mı olacak?

Apple’ın hazırlıklara başladığı yeni nesil iPod Touch ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Firma marka tesciline oyun odaklı el konsolu şeklinde bir tanımlama ekledi.
3 ay
6,7b
2
11
iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaklaşık 4 yıl aradan sonra Apple’ın yeni bir iPod Touch hazırlıkları yaptığı iddia edilirken yeni bir gelişme bunu doğrular nitelikte. Firma iPod Touch için 10 yıl önce aldığı marka tesciline yeni tanımlamalar ekledi.

Oyun odaklı olabilir

Apple ilk iPod Touch marka tescilinde oyun oynamaya değinmemişti ancak ürün sayfasında akıcı bir oyun deneyimine atıfta bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda marka tesciline eklenen tanımlamalar taşınabilir oyun konsollarını ve elektronik oyun oynatan taşınabilir cihazları kapsamına almış.

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Apple genişleme başvurusuna hali hazırdaki iPod Touch ürün sayfasının oyun kısmını da eklemiş. Bazı kaynaklar Apple’ın gelecekte oluşacak marka tanımlaması kavgalarına konu olmaması için bu genişlemeyi yaptığını düşünüyor ancak bunun için 10 yıl beklemiş olması kafaları karıştırıyor.

Bazı kaynaklar ise yedinci nesil iPod Touch modelinin oyun odaklı bazı uygulamalar veya hızlandırmalar barındırabileceğini tahmin ediyor. Zira artık akıllı telefonlar müzik çalar ve video oynatma işlerini hayli hayli yerine getiriyor. Apple bu anlamda bir farklılık oluşturmak isteyebilir.

 

https://www.phonearena.com/news/Apple-iPod-Touch-gaming-trademark_id113050 Yorum Yaz
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Silent Guardian 3 ay en beğenilen
Pay once and Play bölümü var Appstore’da. Yani uygulama içi satın alma olmayan oyunlar.

Bu tarz bir konsol çıkarsa ve marketi özel olursa Apple’ın uygulama geliştirme kısmı malum çok kaliteli ve güçlü. Herkes almak isteyecektir.
Pay once and Play bölümü var Appstore’da. Yani uygulama içi satın alma olmayan oyunlar.Bu tarz bir konsol çıkarsa ve marketi özel olursa Apple’ın uyg...
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Bay Robot 3 ay
Pad varken bunu oyun için yapmazlar.
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Silent Guardian 3 ay en beğenilen
Pay once and Play bölümü var Appstore’da. Yani uygulama içi satın alma olmayan oyunlar.

Bu tarz bir konsol çıkarsa ve marketi özel olursa Apple’ın uygulama geliştirme kısmı malum çok kaliteli ve güçlü. Herkes almak isteyecektir.
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V4LKyR 3 ay
Ciksa da alsak...
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napolyon94 3 ay
Vaktiyle PSP yada DS yerine ipodtouch2G almistim. İyi guzeldi ama mobil oyunculuk bitti gitti. O zamanlar oyumlar psp ds surumu gibi cikardi. Simdi ki gibi para manyagi ozensiz oyunlar yoktu. Appstore bitmis, android market zaten hep bitikti.
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CWaRRioR 3 ay
Nintendo Switch gibi kontrolcü takılabilen bir portable konsol yapsalar keşke. Apple ürünleri genelde bana hitap etmiyor ama taşınabilir bir oyun konsolu olsa başarılı olurdu bence, almayı da düşünürdüm.
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Johan Elmander 3 ay
Aynısı Apple TV için de yazıyor, beklentilerinizi düşük tutun.
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WB 3 ay
Bu kasaya telefon ozelligi ekleyebilseler tadindan yenmez..
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keremec 3 ay WB
O zaman da iphone oluyor ama onların da tasarımı ortada yani...
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mert1907 3 ay
Aslın da ekran kasa oranını daha yükseğe çekip, çentiksiz bir tasarımla yapılmayacak birşey değil. Şebeke olmayınca daha verimli şarj süresi de vaad edebilir. Yoksa dümdüz bir model yüksek fiyatla tutmayabilir.
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theJuDGe_41 3 ay
Yıllar önce iPod Touch 4G alıp sadece oyun makinesi olarak 3-4 yıl boyunca kullanmıştım. iPod ve tuşlu bir telefonla uzun yıllar takıldım. Haberi okuyunca anılarım depreşti
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Theologist 3 ay theJuDGe_41
Hala IPod touch kullanıyorum.
Altıda biri fiyatına iPhone deneyimi sunuyor her anlamı ile.
İpod 4, 5, ve şimdi 6... telefona ihtiyaç bırakmıyor.
Hem ucuz hem hafif, hem stabil son sürüm iOS deneyimi sunuyor.
Yeni modeli sabırsızlıkla bekliyorum ancak 1000 lira üstü para verilmez tabi...
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