Galaxy S10 serisinin kripto para cüzdanı sızdırıldı

Samsung’un geçtiğimiz aylarda aldığı Blockchain tabanlı isim hakları, Galaxy S10 serisinde kripto para tabanlı bir cüzdan iddiasını gündeme getirmişti. Son dönemin popüler konusu Samsung’un da dikkatinden kaçmadı.

Entegre kripto cüzdan

Sızdırılan görseller Galaxy S10 modelindeki kripto para cüzdanı iddiaların doğruluyor. Samsung Blockchain Keystore olarak adlandırılan cüzdan kullanıcıların kripto paralarını saklamasına yardımcı olacak.

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Uygulama giriş yapıldığında kullanıcılar iki seçenek ile karşılaşıyor. Ya uygulama içerisinde kendi cüzdanlarını oluşturuyorlar ya da dışarıdan özel anahtar yükleyerek mevcut cüzdanlarını aktarabiliyorlar.

Cüzdanın sadece Ethereum para birimine yer veriyor olması akla ERC20 tabanlı olup olmadığını getiriyor ancak muhtemelen bu görseller geliştirme aşamasındandır. Bu bakımdan telefon piyasaya çıktığında başta BTC olmak üzere pek çok para birimini desteklediğini görebiliriz. Bu arada görsellerde Galaxy S10 modelinin büyük ön kamerası da dikkat çekiyor. Galaxy S10 serisi 20 Şubat tarihinde tanıtılacak.