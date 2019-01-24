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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S10 serisinin kripto para cüzdanı sızdırıldı

Galaxy S10 kullanıcıları entegre bir kripto para cüzdanına sahip olacak. Samsung Blockchain Keystore uygulaması blok zinciri tabanlı bir kripto para cüzdanı sunuyor.
3 ay
2,6b
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un geçtiğimiz aylarda aldığı Blockchain tabanlı isim hakları, Galaxy S10 serisinde kripto para tabanlı bir cüzdan iddiasını gündeme getirmişti. Son dönemin popüler konusu Samsung’un da dikkatinden kaçmadı.

Entegre kripto cüzdan

Sızdırılan görseller Galaxy S10 modelindeki kripto para cüzdanı iddiaların doğruluyor. Samsung Blockchain Keystore olarak adlandırılan cüzdan kullanıcıların kripto paralarını saklamasına yardımcı olacak.

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Uygulama giriş yapıldığında kullanıcılar iki seçenek ile karşılaşıyor. Ya uygulama içerisinde kendi cüzdanlarını oluşturuyorlar ya da dışarıdan özel anahtar yükleyerek mevcut cüzdanlarını aktarabiliyorlar.

Cüzdanın sadece Ethereum para birimine yer veriyor olması akla ERC20 tabanlı olup olmadığını getiriyor ancak muhtemelen bu görseller geliştirme aşamasındandır. Bu bakımdan telefon piyasaya çıktığında başta BTC olmak üzere pek çok para birimini desteklediğini görebiliriz. Bu arada görsellerde Galaxy S10 modelinin büyük ön kamerası da dikkat çekiyor. Galaxy S10 serisi 20 Şubat tarihinde tanıtılacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-to-offer-blockchain-features-on-Galaxy-S10_id113065 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Whippoorwill 3 ay
S9+ ucuzlasın yeter.
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adroid 3 ay
Samsung'ta bitkoinli işlere girmiş demek
Hem telefonu eskiteceksin hem de para kazanıyon deyip kandıracan çakal samsung
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Bay Robot 3 ay
Hiç bir şey bilmeden boş yorum yapmak...

Telefonla madencilik yapmayacaksın, yapamazsın zaten. Haberi okursan telefonu coinlerini saklayabilecek bir cüzdan olarak kullanabileceğin belirtilmiş.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Rachsuchtig 3 ay adroid
adroid
Samsung'ta bitkoinli işlere girmiş demek
Hem telefonu eskiteceksin hem de para kazanıyon deyip kandıracan çakal samsung

Anlamadın galiba telefon kripto para kazmayacak sadece deppolayabilecek
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yorumculuklar 3 ay
Ekranın üstü ne kadar boş ve iğrenç duruyor... bırakın şu çentik vb. türevleri işini...
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