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Yeni implant elektrik akımından yararlanarak kalp dokusunu iyileştiriyor

Medical University of Vienna ile Vienna General Hospital kurumlarının işbirliği ile kalp dokusunun yenilenmesini indükleyecek yeni bir implant geliştirildi. Yapılan hayvan deneyleri olumlu sonuçlandı.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Elektrik dalgaları, doku büyümesini ve yenilenmesini teşvik ederek yaraların iyileşmesinde rol oynayabiliyor. Yeni deneysel bir implant da benzer mantık ile kalp dokusunun yenilenmesi üzerinde deneniyor, yeni implantın; kalp nakli ihtiyacı olan hastaların nakil vaktine kadar olan sürelerini uzatabileceği, bazı durumlarda ise nakil ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabileceği düşünülüyor.

Medical University of Vienna ile Vienna General Hospital kurumlarının işbirliği ile yürütülen araştırma için kullanılacak implant Alman şirket Berlin Heals tarafından imal edildi. İmplantın, myokard kontraktilitesi zayıflamış, etkin gücünü kaybetmiş, dilate kardiyomyopati hastaları için etkili olacağı düşünülüyor.

Dilate kardiyomyopatinin şu anki tedavisini ilaç tedavileri ve kalp pilleri oluşturuyor lakin ne yazık ki bu tedaviler yeterli olmuyor ve hastalarda genelde kalp nakli ihtiyacı oluşuyor. Yeni geliştirilen implantın bu noktada devreye gireceği düşünülüyor.

İmplant laparoskopik olarak yerleştirilecek


C-MIC ( Cardiac Microcurrent ) adı verilen cihazın, genel anestezi altında 2 küçük insizyon ile laparoskopik olarak yerleştirilmesi planlanıyor. Yeni implantta 2 farklı elektrot bulunuyor; elektrotların biri kalbin dış kısmına yama şeklinde yerleştirilirken diğer elektrot kalbin 2 ventrikülünden birinin içinde yerleştiriliyor.

İmplant etkinleştirildiğinde iki elektrot arasında mikro elektrik dalgaları yaymaya başlıyor ve elektrik akımı kalp dokusu üzerinde yayılıyor. Bu elektrik akımı sayesinde kalp dokusu kendini yenilemeye başlıyor.

Hayvan deneyleri umut vadedici düzeyde


3 ay önce kalp implantları hayvanlara nakledilmişti. İlk test deneği olarak kullanılan hayvanın; iyileşme belirtileri göstermeye başladığı tespit edildi. Hayvan deneylerinin sonuçları kardiyomyopati hastaları için oldukça umut vadetmekle birlikte yeni araştırma sadece kalp için değil diğer organlar açısından da hasarın onarabileceğini gösteriyor.
https://newatlas.com/heart-regeneration-implant/60616/ Yorum Yaz
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