Yeni implant elektrik akımından yararlanarak kalp dokusunu iyileştiriyor

Elektrik dalgaları, doku büyümesini ve yenilenmesini teşvik ederek yaraların iyileşmesinde rol oynayabiliyor. Yeni deneysel bir implant da benzer mantık ile kalp dokusunun yenilenmesi üzerinde deneniyor, yeni implantın; kalp nakli ihtiyacı olan hastaların nakil vaktine kadar olan sürelerini uzatabileceği, bazı durumlarda ise nakil ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabileceği düşünülüyor.

İmplantın, myokard kontraktilitesi zayıflamış, etkin gücünü kaybetmiş, dilate kardiyomyopati hastaları için etkili olacağı düşünülüyor.

Yeni geliştirilen implantın bu noktada devreye gireceği düşünülüyor.

İmplant laparoskopik olarak yerleştirilecek

Yeni implantta 2 farklı elektrot bulunuyor; elektrotların biri kalbin dış kısmına yama şeklinde yerleştirilirken diğer elektrot kalbin 2 ventrikülünden birinin içinde yerleştiriliyor.

İmplant etkinleştirildiğinde iki elektrot arasında mikro elektrik dalgaları yaymaya başlıyor ve elektrik akımı kalp dokusu üzerinde yayılıyor. Bu elektrik akımı sayesinde kalp dokusu kendini yenilemeye başlıyor.

Hayvan deneyleri umut vadedici düzeyde

3 ay önce kalp implantları hayvanlara nakledilmişti. İlk test deneği olarak kullanılan hayvanın; iyileşme belirtileri göstermeye başladığı tespit edildi. Hayvan deneylerinin sonuçları kardiyomyopati hastaları için oldukça umut vadetmekle birlikte yeni araştırma sadece kalp için değil diğer organlar açısından da hasarın onarabileceğini gösteriyor.



https://newatlas.com/heart-regeneration-implant/60616/

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ilekurumlarının işbirliği ile yürütülen araştırma için kullanılacak implantşirkettarafından imal edildi.şu anki tedavisiniveoluşturuyor lakin ne yazık ki bu tedaviler yeterli olmuyor ve hastalarda geneldeoluşuyor.( Cardiac Microcurrent ) adı verilen cihazın, genel anestezi altındaileolarak yerleştirilmesi planlanıyor.