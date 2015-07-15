Yeni jenerasyon bisiklet kaskı: Lumos

Bisiklet sürücüleri için kasklar çok büyük önem taşıyor ve son yıllarda ülkemizde de kask kullanımı artıyor. Popüler bağış platformu Kickstarter üzerinden destek arayan Lumos ise, kaskların sunduğu güvenlik seviyesini arttırmayı hedefliyor.

Gece sürücülerini hedef alınarak standart bir tasarımda hazırlanan Lumos, birçok benzerinden üzerinde yer alan LED ışık sistemiyle ayrılıyor. Arkasına ve önüne konumlandırılan bu LED ışıklar, gidon üzerine yerleştirilen ufak bir kontrolcü yardımıyla sinyal verilmesine imkan tanıyor ve böylece arkadaki otomobil sürücüleri dönüş hakkında bilgilendirilebiliyor.

Bünyesinde ivmeölçer birim taşıyan ve böylece yapılan frenler hakkında da uyarı bildirimleri verebilen Lumos, ön tarafına konumlandırılan ışık birimiyle ise bisiklet sürücüsünün çok daha görünür kılınmasına yardımcı oluyor. Su geçirmeyen yapıda hazırlanan kask, microUSB kablosu üzerinden şarj edilebiliyor ve günlük 30 dakika kullanım hesabıyla 1 hafta batarya süresi ortaya koyabiliyor.

Hayata geçebilmek adına konulan 125,000$ hedefi 146,363$ seviyesine getiren ve başarıya ulaşan Lumos, yapılacak en az 100$ bağış ile 2016 Mayıs ayında elde edilebiliyor. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/819484536/lumos-a-next-generation-bicycle-helmet?ref=category_newest