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Yeni jenerasyon bisiklet kaskı: Lumos

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni jenerasyon bisiklet kaskı: Lumos
 
Bisiklet sürücüleri için kasklar çok büyük önem taşıyor ve son yıllarda ülkemizde de kask kullanımı artıyor. Popüler bağış platformu Kickstarter üzerinden destek arayan Lumos ise, kaskların sunduğu güvenlik seviyesini arttırmayı hedefliyor.
Gece sürücülerini hedef alınarak standart bir tasarımda hazırlanan Lumos, birçok benzerinden üzerinde yer alan LED ışık sistemiyle ayrılıyor. Arkasına ve önüne konumlandırılan bu LED ışıklar, gidon üzerine yerleştirilen ufak bir kontrolcü yardımıyla sinyal verilmesine imkan tanıyor ve böylece arkadaki otomobil sürücüleri dönüş hakkında bilgilendirilebiliyor.
Bünyesinde ivmeölçer birim taşıyan ve böylece yapılan frenler hakkında da uyarı bildirimleri verebilen Lumos, ön tarafına konumlandırılan ışık birimiyle ise bisiklet sürücüsünün çok daha görünür kılınmasına yardımcı oluyor. Su geçirmeyen yapıda hazırlanan kask, microUSB kablosu üzerinden şarj edilebiliyor ve günlük 30 dakika kullanım hesabıyla 1 hafta batarya süresi ortaya koyabiliyor.
Hayata geçebilmek adına konulan 125,000$ hedefi 146,363$ seviyesine getiren ve başarıya ulaşan Lumos, yapılacak en az 100$ bağış ile 2016 Mayıs ayında elde edilebiliyor. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Yeni jenerasyon bisiklet kaskı: Lumos
 

https://www.kickstarter.com/projects/819484536/lumos-a-next-generation-bicycle-helmet?ref=category_newest Yorum Yaz
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matmuhendisi 4 yıl en beğenilen
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onur1971 4 yıl
sıkı kickstarter takipcisiyimdir
ama bu proje gereksiz yere pahalı
ivme ölçerli özellik çok da zorunlu degil ki bunu göz arsı edersek yarı fiyatın çok altına mal olabilir
üstelik bu kadar beklemeye gerek de yok
kaskın kafaya uyup uymayacagı iadesi vs vs sıkıntılarda cabası...
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CaRviLLE 4 yıl
Kaskımın arkasına fosfor bant çektim benzer işlevi görüyo zaten bisikletimde ışıklandırma var.Çok önemli bi gelişme gibi gelmedi bana bisikletle ilgili en çok beklediğim şey oculus rift / holo lens tarzı endomondo here maps gibi programları kullanıp bisiklet kullanmak hatta kaskın gece / gündüz modu olursa süper olur ekstra dan gözlüğe gerek kalmıycak yani son olarak araştırmadım ama işçiler için profesyonel ürünler kesinlikle vardır yurt dışında özellikle ama maliyetten dolayı bizim ülkemizde görmeyiz / göremeyiz
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Xanthochroid 4 yıl
100$ pahalı. Sinyal dışında önemli bir artısı yok. Bunun yaptığı işi normal bir kask ve 2 fener ile yarı fiyatına halledebilirsin. Hem kaskı bell falan alırsın güvenlik konusunda şüphen de olmaz.
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matmuhendisi 4 yıl en beğenilen
birileride işçi abilerimizi düşünse güzel olur
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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