Yeni kan testi 20 farklı kanser türünü teşhis edebiliyor

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Hekimlerin çeşitli kanserleri erken evrede tespit etmesini sağlayan biyo belirteçler kanser tedavilerini ve kanserin prognozunu önemli ölçüde belirliyor. Dana-Farber Cancer Institute kurumundan bir grup araştırmacının yaptığı son çalışmaya göre 20 farklı kanser tipini belirleyebilecek yeni bir kan testi üretildi. Ayrıca testin kanserleri belirlemekle kalmayıp kanserin kaynağını da belirlediği iddia ediliyor.
Şu anda kanser teşhisinde kullanılabilecek kan testleri üzerinde yapılan çalışmalar sürüyor; araştırmacılar farklı kanser türlerini teşhis edebilecek ve erken belirti gösterecek çeşitli biyo belirteçler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bazı testler özelleşmiş protein türlerinin yükselmesinden, bazı testler beyaz kan hücrelerinin içerisinde bulunan hasarlı DNA'lardan bazı testler ise düzensiz platelet RNA profillerinden yararlanarak kanserleri teşhis etmeyi amaçlıyor.
Kullanılan yöntemler farklı olduğu için de testlerin belirleyebileceği kanser türleri ve başarı oranları da farklılık arz ediyor.
Testin ana mantığı: Metil grupları
Yeni kan testi özel bir şirket olan Grail Inc. tarafından geliştirilmekle birlikte Harvard University's Dana-Farber Cancer Institute araştırmacıları tarafından incelendi. Testin ana mantığını DNA moleküllerinin üzerine bağlanan ve genlerin aktivitesinde rol oynayan metil gruplarının belirlenmesi oluşturuyor.
Araştırmacılar çeşitli düzensizlikleri tarayan sıralama teknolojisinden yararlandı. Yeni teknolojiyi hem sağlıklı deneklerden hem de 20'den fazla farklı kanser türünden muzdarip olan hastalardan alınan 3.600 farklı kan örneğine uyguladılar.
Test büyük oranda başarı gösterdi
Sonuçlara göre kan testi kanserlerin varlığını %99.4 doğruluk oranıyla doğru tespit etti. Geriye kalan %0.6'lık dilimi ise sağlıklı bireylerin yanlış teşhisinin verileri oluşturdu. Ayrıca yeni test yüksek ölüm oranına sahip olan kanser türlerini %76'lık bir başarı oranıyla tespit edebildi.
Ek olarak testin %32 başarı oranıyla 1. evre kanserleri, %76 başarı oranıyla 2. evre kanserleri %85 başarı oranıyla ise 3. evre kanserleri doğru tespit ettiği belirtiliyor. Testin en yüksek başarı oranını ise %93'lük başarı oranıyla 4. evre kanserlerin teşhisi oluşturuyor.
Testin tespit edebildiği kanser türleri arasında meme, safra kesesi, baş, boyun, akciğer, pankreas kanserleri ile lenfoma ve lösemi bulunuyor.
Araştırma ekibi çalışmanın sonuçlarını Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği'nin 2019 Kongresi'nde sundu.
https://newatlas.com/medical/blood-test-20-types-of-cancer/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Testin tespit edebildiği kanser türleri arasında meme, safra kesesi, baş, boyun, akciğer, pankreas kanserleri ile lenfoma ve lösemi bulunuyor..."
bizi yeni kanser türleri hakkında aydınlattığın için tişıkkırler...
baş kanseri
boyun kanseri
Baş ve Boyun Kanserleri
hsgm.saglik.gov.tr/...