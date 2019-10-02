Yeni kan testi 20 farklı kanser türünü teşhis edebiliyor

Hekimlerin çeşitli kanserleri erken evrede tespit etmesini sağlayan biyo belirteçler kanser tedavilerini ve kanserin prognozunu önemli ölçüde belirliyor. Dana-Farber Cancer Institute kurumundan bir grup araştırmacının yaptığı son çalışmaya göre 20 farklı kanser tipini belirleyebilecek yeni bir kan testi üretildi. Ayrıca testin kanserleri belirlemekle kalmayıp kanserin kaynağını da belirlediği iddia ediliyor.

Bazı testler özelleşmiş protein türlerinin yükselmesinden, bazı testler beyaz kan hücrelerinin içerisinde bulunan hasarlı DNA'lardan bazı testler ise düzensiz platelet RNA profillerinden yararlanarak kanserleri teşhis etmeyi amaçlıyor.

Kullanılan yöntemler farklı olduğu için de testlerin belirleyebileceği kanser türleri ve başarı oranları da farklılık arz ediyor.

Testin ana mantığı: Metil grupları

Test büyük oranda başarı gösterdi

Testin tespit edebildiği kanser türleri arasında meme, safra kesesi, baş, boyun, akciğer, pankreas kanserleri ile lenfoma ve lösemi bulunuyor.

https://newatlas.com/medical/blood-test-20-types-of-cancer/

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Şu anda kanser teşhisinde kullanılabilecek kan testleri üzerinde yapılan çalışmalar sürüyor; araştırmacılar farklı kanser türlerini teşhis edebilecek vegösterecek çeşitli biyo belirteçler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.Yeni kan testi özel bir şirket olan. tarafından geliştirilmekle birliktearaştırmacıları tarafından incelendi.Araştırmacılar çeşitli düzensizlikleri tarayan sıralama teknolojisinden yararlandı. Yeni teknolojiyi hem sağlıklı deneklerden hem demuzdarip olan hastalardan alınanuyguladılar.Ayrıca yeni test yüksek ölüm oranına sahip olan kanser türlerini'lık bir başarı oranıyla tespit edebildi.Ek olarak testin %32 başarı oranıylakanserleri, %76 başarı oranıylakanserleri %85 başarı oranıyla isekanserleri doğru tespit ettiği belirtiliyor. Testin en yüksek başarı oranını ise %93'lük başarı oranıylakanserlerin teşhisi oluşturuyor.Araştırma ekibi çalışmanın sonuçlarını'nin 2019'nde sundu.