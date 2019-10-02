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    Yeni kan testi 20 farklı kanser türünü teşhis edebiliyor

    Yapılan son çalışmaya göre 20 farklı kanser tipini belirleyebilecek yeni bir kan testi üretildi. Testin ana mantığını DNA moleküllerinin üzerine bağlanan metil gruplarının belirlenmesi oluşturuyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Hekimlerin çeşitli kanserleri erken evrede tespit etmesini sağlayan biyo belirteçler kanser tedavilerini ve kanserin prognozunu önemli ölçüde belirliyor. Dana-Farber Cancer Institute kurumundan bir grup araştırmacının yaptığı son çalışmaya göre 20 farklı kanser tipini belirleyebilecek yeni bir kan testi üretildi. Ayrıca testin kanserleri belirlemekle kalmayıp kanserin kaynağını da belirlediği iddia ediliyor.

    Şu anda kanser teşhisinde kullanılabilecek kan testleri üzerinde yapılan çalışmalar sürüyor; araştırmacılar farklı kanser türlerini teşhis edebilecek ve erken belirti gösterecek çeşitli biyo belirteçler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Bazı testler özelleşmiş protein türlerinin yükselmesinden, bazı testler beyaz kan hücrelerinin içerisinde bulunan hasarlı DNA'lardan bazı testler ise düzensiz platelet RNA profillerinden yararlanarak kanserleri teşhis etmeyi amaçlıyor.
    Kullanılan yöntemler farklı olduğu için de testlerin belirleyebileceği kanser türleri ve başarı oranları da farklılık arz ediyor.

    Testin ana mantığı: Metil grupları

    Yeni kan testi 20 farklı kanser türünü teşhis edebiliyor
     

    Yeni kan testi özel bir şirket olan Grail Inc. tarafından geliştirilmekle birlikte Harvard University's Dana-Farber Cancer Institute araştırmacıları tarafından incelendi. Testin ana mantığını DNA moleküllerinin üzerine bağlanan ve genlerin aktivitesinde rol oynayan metil gruplarının belirlenmesi oluşturuyor.

    Araştırmacılar çeşitli düzensizlikleri tarayan sıralama teknolojisinden yararlandı. Yeni teknolojiyi hem sağlıklı deneklerden hem de 20'den fazla farklı kanser türünden muzdarip olan hastalardan alınan 3.600 farklı kan örneğine uyguladılar.

    Test büyük oranda başarı gösterdi


    Sonuçlara göre kan testi kanserlerin varlığını %99.4 doğruluk oranıyla doğru tespit etti. Geriye kalan %0.6'lık dilimi ise sağlıklı bireylerin yanlış teşhisinin verileri oluşturdu. Ayrıca yeni test yüksek ölüm oranına sahip olan kanser türlerini %76'lık bir başarı oranıyla tespit edebildi.

    Ek olarak testin %32 başarı oranıyla 1. evre kanserleri, %76 başarı oranıyla 2. evre kanserleri %85 başarı oranıyla ise 3. evre kanserleri doğru tespit ettiği belirtiliyor. Testin en yüksek başarı oranını ise %93'lük başarı oranıyla 4. evre kanserlerin teşhisi oluşturuyor.

    Testin tespit edebildiği kanser türleri arasında meme, safra kesesi, baş, boyun, akciğer, pankreas kanserleri ile lenfoma ve lösemi bulunuyor.

    Araştırma ekibi çalışmanın sonuçlarını Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği'nin 2019 Kongresi'nde sundu.

    https://newatlas.com/medical/blood-test-20-types-of-cancer/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    estrofem 1 hf.
    Testi yaptırmak isterdim.
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    SeKSandDoRT 1 hf.

    "Testin tespit edebildiği kanser türleri arasında meme, safra kesesi, baş, boyun, akciğer, pankreas kanserleri ile lenfoma ve lösemi bulunuyor..."
    bizi yeni kanser türleri hakkında aydınlattığın için tişıkkırler...
    baş kanseri

    boyun kanseri
    1 Yanıt Yanıtla
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    MonitörKertenkelesi 1 hf. SeKSandDoRT
    Bu genel olarak sınıflandırma için kullanılan bir terim. Google beye sorabirdiniz:)
    Baş ve Boyun Kanserleri
    hsgm.saglik.gov.tr/...
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    RaptorFX 1 hf.
    Bu tip tedavi/tetkik/ilaçların piyasaya çıkma işlemleri neden bu kadar uzun sürer ki?
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