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    İşlevi olmayan AirPods'lar satışa sunuldu

    Business Insider kurumunun açıklamalarına göre çevrimiçi moda üreticisi ASOS herhangi bir işlevi olmayan ve müzik çalmayan gümüş AirPods'ları satışa sundu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Apple'nin ürettiği kablosuz kulaklıklar piyasaya sürüldüğü andan itibaren oldukça beğenilmişti ve satılmıştı. Hatta bu kulaklıklar amacının ötesine gemiş ve bir nevi tarz göstergesi olmuştu.
    Business Insider kurumunun açıklamalarına göre çevrimiçi moda üreticisi ASOS herhangi bir işlevi olmayan ve müzik çalmayan gümüş AirPods'ları satışa sundu.

    AirPods


    AirPods'lar 2016 yılından beri popülerliğini sürdürüyor. Ayrıca bu kulaklıklar piyasaya sürüldüğünde birçok eleştiriye maruz kalmasına rağmen günümüzde tarz göstergesi konumuna gelmiş durumda bulunuyor.

    ASOS'un sattığı AirPods'larda ise herhangi bir teknolojik özellik bulunmuyor. Gümüş kulaklıkların sahip olduğu tek işlevin görüntüsü olduğu belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni diş fırçası tüm dişleri 20 saniyede fırçalıyor"

    Şirket AirPods kulaklıkları 9.5 dolara satışa sundu. Ancak bu fiyat çift kulaklık için değil yalnızca 1 adet kulaklık için geçerli.

    https://futurism.com/the-byte/site-decorative-apple-airpods Yorum Yaz
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    interwap 20 dk.
    Farklı bir girişim modeli
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    mert1907 27 dk.
    Küpe den ne farkı var ki bunun şimdi.
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    V2 48 dk.
    Bunun neresi tarz
    apaçi kafası
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    Spider_hip 57 dk.
    Gelde gülme şimdi. Adamlar vizyon sahibiymiş. Biliyorlarki ilgili firmanın fanları teknoloji içermeyen küpe niyetine kulaklıkları dahi alabilecek potansiyele sahipler. Değişik gerçekten.
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    usb2.0 1 sa.
    saçmalardan seçmeler
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