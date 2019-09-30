İşlevi olmayan AirPods'lar satışa sunuldu

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Apple'nin ürettiği kablosuz kulaklıklar piyasaya sürüldüğü andan itibaren oldukça beğenilmişti ve satılmıştı. Hatta bu kulaklıklar amacının ötesine gemiş ve bir nevi tarz göstergesi olmuştu.Business Insider kurumunun açıklamalarına göre çevrimiçi moda üreticisi ASOS herhangi bir işlevi olmayan ve müzik çalmayan gümüş AirPods'ları satışa sundu.
AirPods
AirPods'lar 2016 yılından beri popülerliğini sürdürüyor. Ayrıca bu kulaklıklar piyasaya sürüldüğünde birçok eleştiriye maruz kalmasına rağmen günümüzde tarz göstergesi konumuna gelmiş durumda bulunuyor.
ASOS'un sattığı AirPods'larda ise herhangi bir teknolojik özellik bulunmuyor. Gümüş kulaklıkların sahip olduğu tek işlevin görüntüsü olduğu belirtiliyor.
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Şirket AirPods kulaklıkları 9.5 dolara satışa sundu. Ancak bu fiyat çift kulaklık için değil yalnızca 1 adet kulaklık için geçerli.
https://futurism.com/the-byte/site-decorative-apple-airpods Yorum Yaz Paylaş Tweetle