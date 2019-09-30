İşlevi olmayan AirPods'lar satışa sunuldu

Apple'nin ürettiği kablosuz kulaklıklar piyasaya sürüldüğü andan itibaren oldukça beğenilmişti ve satılmıştı. Hatta bu kulaklıklar amacının ötesine gemiş ve bir nevi tarz göstergesi olmuştu.

AirPods

Ayrıca Bkz.

"Yeni diş fırçası tüm dişleri 20 saniyede fırçalıyor"

https://futurism.com/the-byte/site-decorative-apple-airpods

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kurumunun açıklamalarına göre çevrimiçi moda üreticisive müzik çalmayan gümüş'ları satışa sundu.'lar 2016 yılından beri popülerliğini sürdürüyor. Ayrıca bu kulaklıklar piyasaya sürüldüğünde birçok eleştiriye maruz kalmasına rağmen günümüzdedurumda bulunuyor.Şirket AirPods kulaklıklarısatışa sundu. Ancak bu fiyat çift kulaklık için değil yalnızcaiçin geçerli.