Yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile drone satın alanların kimlikleri bildirilecek

Önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren yeni kanun hükmünde kararname drone satışları için önemli düzenlemeler içeriyor. Buna göre Türk Sivil Havacılık Kanunu’na eklenen "İnsansız hava araçları" (İHA) başlıklı madde kapsamında drone satışı yapan firmalar müşterilerinin kimlik bilgilerini kayıt altına alacaklar.

Ürünün ve satın alan kişinin bilgileri, satış işleminin yapıldığı aynı gün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde oluşturulacak kayıt sistemine girilecek. Böylelikle insansız hava araçları üzerinden işlenecek suçların önlenmesi hedeflenirken, toplanan bilgiler soruşturmalarda kullanılması için devletin yetkili birimleriyle paylaşılacak.

Kurallara uymayanlara para cezası verilecek

Bilgilerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise 10 bin TL para cezası uygulanacak. Üstelik mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında ve yasaklanan bölgelerde İHA uçuranlar kişilere de bin ila 10 bin TL arasında idari para cezası verilecek.

25 kilogram üzerindeki İHA'lar için tescil işleminin yaptırılması ve 25 kilograma kadar olanların ise kayıt altına alınması Hatırlayacağınız gibi geride bıraktığımız şubat ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyleüzerindeki İHA'lar için tescil işleminin yaptırılması ve 25 kilograma kadar olanların ise kayıt altına alınması kararlaştırılmıştı.