Yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile drone satın alanların kimlikleri bildirilecek

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Önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren yeni kanun hükmünde kararname drone satışları için önemli düzenlemeler içeriyor. Buna göre Türk Sivil Havacılık Kanunu’na eklenen "İnsansız hava araçları" (İHA) başlıklı madde kapsamında drone satışı yapan firmalar müşterilerinin kimlik bilgilerini kayıt altına alacaklar.
Ürünün ve satın alan kişinin bilgileri, satış işleminin yapıldığı aynı gün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde oluşturulacak kayıt sistemine girilecek. Böylelikle insansız hava araçları üzerinden işlenecek suçların önlenmesi hedeflenirken, toplanan bilgiler soruşturmalarda kullanılması için devletin yetkili birimleriyle paylaşılacak.
Kurallara uymayanlara para cezası verilecek
Bilgilerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise 10 bin TL para cezası uygulanacak. Üstelik mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında ve yasaklanan bölgelerde İHA uçuranlar kişilere de bin ila 10 bin TL arasında idari para cezası verilecek.
Hatırlayacağınız gibi geride bıraktığımız şubat ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle 25 kilogram üzerindeki İHA'lar için tescil işleminin yaptırılması ve 25 kilograma kadar olanların ise kayıt altına alınması kararlaştırılmıştı.
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Bırakın bu gözdağı verme çabalarını.
7-8 füze attırırım diyen şahısı önce görevden alın siz.
Bir kararın kalıcı olması ana yasanın değişmesi vy. ilave edilmesiyle olur bu da ancak meclisteki diğer partilerin kabulüyle olur.
Aksi olsaydı şimdiye baş komutan çoktan bşk. olmuştu.
Kısaca ülkenin bekaasını ilgilendiren konular bir kaç bakanın kararıyla olmaz.
Adam aldı drone u. Kimliğini de kaydettirdi. Sonra drone a bomba vs. bağlayıp, kamikaze gibi patlattı. Drone dan eser kalmadı. Ne yapacaklar? Kokusunu mu takip edip bulacaklar?
Yapmasınlar Allah aşkına. Tek sebebi "Kurallara uymayanlara ceza verilecek" ya.
Odur. Hükümete para lazımdır. Yoksa nereden bulacaklar hangi drone olduğunu...
Bomba konusunu geçtim de suç işlendiğinde biri senin evini izlediğinde cezasını çekecek bunun neresi seni rahatsız etti her şeyi eleştiriyorsunuz ama bir şey üretmiyorsunuz çeneniz çalışıyor sadece
zoruna giden nedir ?
KHK'ların süresi üç ay mı, nerede yazıyor bu? KHK'ların kanunlardan farkı Bakanlar Kurulu kararıyla alınması ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandığı anda yürürlüğe girmesi. Yürürlüğe girdiği an Meclis'e onay için sunulması gerekir, aksi halde yürürlükten kalkar.
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