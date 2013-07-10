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Yeni nesil 20nm sürecindeki mobil işlemciler 3GHz seviyesini geçecek

5 yıl
939
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43
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil 20nm sürecindeki mobil işlemciler 3GHz seviyesini geçecek

Son dönemlerde mobil işlemcilerde hız ve performans yarışı zirve yapmış durumda. Samsung, NVIDIA, Qualcomm gibi tasarımcılar dünyanın en güçlü mobil işlemcisi ünvanı için çalışmalarını sürdürüyor. TSMC ve Globalfoundries gibi döküm firmaları ise fabrikasyon süreçlerini geliştirerek daha hızlı ancak daha az enerji tüketen işlemciler üretme telaşında.

Hali hazırda 28nm fabrikasyon sürecinde üretim yapan ve Apple'ın A7 işlemcilerinin üretimini üzerine aldığı iddiası ortalıkta dolaşan Tayvanlı TSMC, gelecek sene 20nm fabrikasyon sürecine geçecek. Bu süreç ile birlikte ARM tabanlı işlemcilerin performansı yüzde 30 artarken, enerji tüketimi de yüzde 25 azalacak. 

Şu anda Snapdragon 800 veya Tegra 4 gibi yeni nesil işlemciler 28nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor ve çekirdek başına maksimum 2.3GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Gelen bilgilere göre 20nm'lik yongasetleri ile birlikte mobil işlemcilerde en yüksek hız 3GHz seviyesine kadar çıkabilecekken, enerji tüketiminde artış yaşanmayacak. 

20nm sürecine sahip işlemcilerin 2014 yılı başlarında pazara çıkması bekleniyor. Ancak mobil cihaz üreticilerinin güç tüketimini dengelemek adına 3GHz saat hızlarını pek tercih etmeyeceği ve işlemciyi daha düşük hızlarda tutabileceği belirtiliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Next-generation-20nm-mobile-processors-to-break-the-3-GHz-barrier_id45116 Yorum Yaz
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gkn_ymz 5 yıl en beğenilen
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gif bulmaya çalışırken benden önce davranmışlar
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abdulmusavvir 5 yıl
Bu süreçte parça ömrünün ne kadar azaldığı hiç vurgulanmıyor. üreticiye 2 senelik garanti süresini çıkarması yetiyor.
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Rubisco 5 yıl
A15'in güç tüketimi başından beri çok olacağı tahmin ediliyordu zaten, telefonlarda kullanılamayacak ama tabletlerde kullanılabilecek kadar. big.little bundan çıktı zaten güzel denilmiş. A57 ve A53 ile de bu daha da farklı konuma gelecek zaten. A57'nin bugünki şartlarda A15'den daha da yüksek güç tüketmesi gerekir. Buna da A9 A15 A7'ye benzer şekilde A12 çıkartıp yaklaşacaklar. A15'in iyice elden geçiirilmiş versiyonu gibi olup, aynı A15 performansını A9 güç tüketimi ile vermesi planlanılıyor. big.little'ın kendi içinde başka zorlukları var zaten.
Nod değişiminin güç tüketimi ve ısınmaya getirdiği olumlu katkı nereden baktığınıza göre değişir. Tasarıma göre mesela oluşan daralmadan dolayı ısı transferi yeterince yüksek olamayabilir, böylece ısınma sorunları daha da önemli bi hal alablir. Intel'de de Qualcomm'da da olabildiği gibi.
20nm için transistör maliyetinin, mesela 40nm 28nm 'deki gibi düşmeyeceği hesaplanıyor. Üstüne bulk Cmos ile 20nm 'de daha fazla sorun çıkacağı öngörülüyor. Bu da wafer'dan sağlam çıkacak çip sayısında düşme ve maliyette yükselme olarak yansıyacak. Kısaca Bulk Cmos yerine bu yüzden FD-SOI'nin maliyet açısından daha fazla avantajlı olabileceği öngörülüyor. Ama yine de iyileşmiş yield'a rağmen hala 28nm den en en az %25 civarlarında pahalı olması bekleniyor 2016'lar için.
Yeni nod lar için gerekli yatırım miktarı 28nm den çok daha fazla. 20nm için tesis maliyetinin 28nm'ye göre 2.5 - 3 kat civarında olup 8.5 milyar $ civarlarına kadar çıkmasından faln bahsediliyor. Bunlara ilave Arge, dizayn maliyeti, maske maliyeti vs. gibi şeylerde eklenecek. Kolay kolay yenilir yutulur rakamlar değil bunlar.
Nod açısından Intel'in çok büyük avantajı var ve 14nm için şimdiden işe girişebilir konumda. 22nm Atomların perf / güç tüketim değerleri çok çok iyi olacak gibi. 20nm teknolojileri uzun bi süredir pek fazla iç açıcı olamayacakmış gibi görünüyor. Herşey mobil üreticilerin aleyhinde yani. Bana göre çok çok uzun bi süre 28nm çipler üstünden iş yapılmaya devam edilecek. Intel hem tasarım hem üretim açısından hepsinden avantajlı bi konumda ve bunu pazarlayıp getirisini almaya çok yakın konumda.
A15'in güç tüketimi başından beri çok olacağı tahmin ediliyordu zaten, telefonlarda kullanılamayacak ama tabletlerde kullanılabilecek kadar. big.little bundan ç...
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TeufeL-07 5 yıl
Hiç pilden bahseden yok !
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stevejones 5 yıl
Bu kadar ınsan gucu bu kadar ar_ge para bataryaya gomulse ınanın o sırket daha cok para kazanır rakıplerınden,belkı en hızlı ıslemcı onda olmaz ama yınede pazar lıderı olur.suan aynı ebatlarda ve agırlıkta cok guclu bataryası olan model olsa tercıhımızı etkılemezmı.mesela htc one ya da Z de 5000 mah pıl olabılse muthıs olmazmıydı.
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darkaura 5 yıl stevejones
stevejones
Bu kadar ınsan gucu bu kadar ar_ge para bataryaya gomulse ınanın o sırket daha cok para kazanır rakıplerınden,belkı en hızlı ıslemcı onda olmaz ama yınede pazar lıderı olur.suan aynı ebatlarda ve agırlıkta cok guclu bataryası olan model olsa tercıhımızı etkılemezmı.mesela htc one ya da Z de 5000 mah pıl olabılse muthıs olmazmıydı.

Aslinda cok buyuk arge yatirimlari var. Deneysel asamada li-air bataryadan grafen super kapasitorlere cigir acacak pek cok potansiyel calisma mevcut. Ama hic birinden yari iletkendeki gelismeye denk bir hiz bekliyemeyiz. Kullanilabilir hale gelmeleri yillar alacak. Yari iletkenin gelisim hizi ayri bir boyutta. Bir tek genetik ve dna analiz hizi yari iletkenden daha hizli gelisiyor.
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hacı.basat 5 yıl
Uzun lafın kısası, garanti bittikten sonra daha tez bozulacak işlemciler üretiyorlar, garanti bitince yenisini alacaksınız, 5-6 sene çalışması hayal olacak, burdan kazanacaklar işte.
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suleyman5000 5 yıl
ota b.ka para veriyolar lakin bizim ünilerimizde ne zaman görecez böyle araştırmaları üniversitelerde
böyle oryantalis yaklaşıma tükürem .daha işe kalkışmadan yenilgiyi kabul eden zihniyet z cam
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Blue Dragon Ready 5 yıl
Bataryaya da bi çözüm bulsalar.
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WmGMD 5 yıl
Onun yerine bu donanımı adam gibi kullanacak bir işletim sistemi yapılsa ve insanların gözü boyanmasa.
Not:Android kullanıyorum.
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Rubisco 5 yıl
A15'in güç tüketimi başından beri çok olacağı tahmin ediliyordu zaten, telefonlarda kullanılamayacak ama tabletlerde kullanılabilecek kadar. big.little bundan çıktı zaten güzel denilmiş. A57 ve A53 ile de bu daha da farklı konuma gelecek zaten. A57'nin bugünki şartlarda A15'den daha da yüksek güç tüketmesi gerekir. Buna da A9 A15 A7'ye benzer şekilde A12 çıkartıp yaklaşacaklar. A15'in iyice elden geçiirilmiş versiyonu gibi olup, aynı A15 performansını A9 güç tüketimi ile vermesi planlanılıyor. big.little'ın kendi içinde başka zorlukları var zaten.
Nod değişiminin güç tüketimi ve ısınmaya getirdiği olumlu katkı nereden baktığınıza göre değişir. Tasarıma göre mesela oluşan daralmadan dolayı ısı transferi yeterince yüksek olamayabilir, böylece ısınma sorunları daha da önemli bi hal alablir. Intel'de de Qualcomm'da da olabildiği gibi.
20nm için transistör maliyetinin, mesela 40nm 28nm 'deki gibi düşmeyeceği hesaplanıyor. Üstüne bulk Cmos ile 20nm 'de daha fazla sorun çıkacağı öngörülüyor. Bu da wafer'dan sağlam çıkacak çip sayısında düşme ve maliyette yükselme olarak yansıyacak. Kısaca Bulk Cmos yerine bu yüzden FD-SOI'nin maliyet açısından daha fazla avantajlı olabileceği öngörülüyor. Ama yine de iyileşmiş yield'a rağmen hala 28nm den en en az %25 civarlarında pahalı olması bekleniyor 2016'lar için.
Yeni nod lar için gerekli yatırım miktarı 28nm den çok daha fazla. 20nm için tesis maliyetinin 28nm'ye göre 2.5 - 3 kat civarında olup 8.5 milyar $ civarlarına kadar çıkmasından faln bahsediliyor. Bunlara ilave Arge, dizayn maliyeti, maske maliyeti vs. gibi şeylerde eklenecek. Kolay kolay yenilir yutulur rakamlar değil bunlar.
Nod açısından Intel'in çok büyük avantajı var ve 14nm için şimdiden işe girişebilir konumda. 22nm Atomların perf / güç tüketim değerleri çok çok iyi olacak gibi. 20nm teknolojileri uzun bi süredir pek fazla iç açıcı olamayacakmış gibi görünüyor. Herşey mobil üreticilerin aleyhinde yani. Bana göre çok çok uzun bi süre 28nm çipler üstünden iş yapılmaya devam edilecek. Intel hem tasarım hem üretim açısından hepsinden avantajlı bi konumda ve bunu pazarlayıp getirisini almaya çok yakın konumda.
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sevket861 5 yıl Rubisco
Rubisco
A15'in güç tüketimi başından beri çok olacağı tahmin ediliyordu zaten, telefonlarda kullanılamayacak ama tabletlerde kullanılabilecek kadar. big.little bundan çıktı zaten güzel denilmiş. A57 ve A53 ile de bu daha da farklı konuma gelecek zaten. A57'nin bugünki şartlarda A15'den daha da yüksek güç tüketmesi gerekir. Buna da A9 A15 A7'ye benzer şekilde A12 çıkartıp yaklaşacaklar. A15'in iyice elden geçiirilmiş versiyonu gibi olup, aynı A15 performansını A9 güç tüketimi ile vermesi planlanılıyor. big.little'ın kendi içinde başka zorlukları var zaten.
Nod değişiminin güç tüketimi ve ısınmaya getirdiği olumlu katkı nereden baktığınıza göre değişir. Tasarıma göre mesela oluşan daralmadan dolayı ısı transferi yeterince yüksek olamayabilir, böylece ısınma sorunları daha da önemli bi hal alablir. Intel'de de Qualcomm'da da olabildiği gibi.
20nm için transistör maliyetinin, mesela 40nm 28nm 'deki gibi düşmeyeceği hesaplanıyor. Üstüne bulk Cmos ile 20nm 'de daha fazla sorun çıkacağı öngörülüyor. Bu da wafer'dan sağlam çıkacak çip sayısında düşme ve maliyette yükselme olarak yansıyacak. Kısaca Bulk Cmos yerine bu yüzden FD-SOI'nin maliyet açısından daha fazla avantajlı olabileceği öngörülüyor. Ama yine de iyileşmiş yield'a rağmen hala 28nm den en en az %25 civarlarında pahalı olması bekleniyor 2016'lar için.
Yeni nod lar için gerekli yatırım miktarı 28nm den çok daha fazla. 20nm için tesis maliyetinin 28nm'ye göre 2.5 - 3 kat civarında olup 8.5 milyar $ civarlarına kadar çıkmasından faln bahsediliyor. Bunlara ilave Arge, dizayn maliyeti, maske maliyeti vs. gibi şeylerde eklenecek. Kolay kolay yenilir yutulur rakamlar değil bunlar.
Nod açısından Intel'in çok büyük avantajı var ve 14nm için şimdiden işe girişebilir konumda. 22nm Atomların perf / güç tüketim değerleri çok çok iyi olacak gibi. 20nm teknolojileri uzun bi süredir pek fazla iç açıcı olamayacakmış gibi görünüyor. Herşey mobil üreticilerin aleyhinde yani. Bana göre çok çok uzun bi süre 28nm çipler üstünden iş yapılmaya devam edilecek. Intel hem tasarım hem üretim açısından hepsinden avantajlı bi konumda ve bunu pazarlayıp getirisini almaya çok yakın konumda.

Aynen hocam size katılıyorum
piyasada çok fazla işlemci üreticisi olmasında rağmen pek fabrika yok gerek tsmc gerek globalfoundries ve gerek samsungun bu denli yüksek yatırımları kısa süre içerisinde geliştirebileceğini sanmıyorum
Ancak burada Apple ın da parmağı var tsmc ile yaptığı a7 anlaşmasında a7 20nm üretilirse ve tesis kurulursa zira Apple tsmc için yağlı müşteri olduğundan diğer üreticilerin de rekabeti sağlamak için 20 nm tesisi kurması en olası sonuç.
zira kurmazlarsa piyasa tsmc ile tek ele kalacak ve tsmc den 14 nm istendiğinde tesisim yok yapamam diyecek ve 20nm de tıkanıp kalacak
intele gelince de hepsinden iyi ar ge ve donanımları var rakip olacaktır ki rekabet her zaman iyidir bunu intelin masa üstü işlemcilerinde gördük ki 14nm tesisi olduğu halde rekabet olmadığı için üretmiyor.
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St Batuhan 5 yıl
esqhia
bonser24
kaan_9292 Bataryayı 1 saatte bitirmeye hazırlanan yeni teknoloji, 4 çekirdek aynı anda çalışırsa oyun oynarken durum vahim
Bu süreç ile birlikte ARM tabanlı işlemcilerin performansı yüzde 30 artarken, enerji tüketimi de yüzde 25 azalacak.
Aynı palavraları, cortex a-15 için de söylemişlerdi. Yok işte daha az güç tüketecek ama daha fazla performans verecek,uçacak kaçacak falan fıstık...Piyasada daha cortex a-15li telefon yok.Tegra 4 saf cortex a-15 olduğu için,1 tane bile müşteri bulamadı.Baktı olmuyo heryerini kırptı,tegra4i dedi ama cortex a-9 mimarisi ile.herneyse uzatmaya gerek yok.Piyasa hala cortex a-9lar ve qualcommun melez işlemcilerinin elinde.hikaye anlatacaklarına icraat göstersinler biraz.

a15 için ben böyle söylem hatırlamıyorum, hatta Arm o yüzden big.Little olayını geliştirdi ve Samsung Exynos Octa ile bunu kullanıyor.
Diğer yönden 2. paragrafına katılabilirim, piyasa Qualcomm'un Krait Mimarisini ayakta alkışlayıp tercih ediyor ve doğrusunu da yapıyor. Tegra 4 ise ölü doğduğu zaten shield ve Tegra 5 ile BF3 oynatılmasına dair gösterimlerle ortaya çıkıyordu...
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esqhia 5 yıl
bonser24
kaan_9292 Bataryayı 1 saatte bitirmeye hazırlanan yeni teknoloji, 4 çekirdek aynı anda çalışırsa oyun oynarken durum vahim
Bu süreç ile birlikte ARM tabanlı işlemcilerin performansı yüzde 30 artarken, enerji tüketimi de yüzde 25 azalacak.

Aynı palavraları, cortex a-15 için de söylemişlerdi. Yok işte daha az güç tüketecek ama daha fazla performans verecek,uçacak kaçacak falan fıstık...
Piyasada daha cortex a-15li telefon yok.Tegra 4 saf cortex a-15 olduğu için,1 tane bile müşteri bulamadı.Baktı olmuyo heryerini kırptı,tegra4i dedi ama cortex a-9 mimarisi ile.herneyse uzatmaya gerek yok.Piyasa hala cortex a-9lar ve qualcommun melez işlemcilerinin elinde.hikaye anlatacaklarına icraat göstersinler biraz.
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olağan_şüpheli 5 yıl
telefonu ters çevirip arkasında mangal yaparsınız işte
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darkaura 5 yıl esqhia
esqhia
bonser24
Orijinalden alıntı: kaan_9292 Bataryayı 1 saatte bitirmeye hazırlanan yeni teknoloji, 4 çekirdek aynı anda çalışırsa oyun oynarken durum vahim
Bu süreç ile birlikte ARM tabanlı işlemcilerin performansı yüzde 30 artarken, enerji tüketimi de yüzde 25 azalacak.

Aynı palavraları, cortex a-15 için de söylemişlerdi. Yok işte daha az güç tüketecek ama daha fazla performans verecek,uçacak kaçacak falan fıstık...
Piyasada daha cortex a-15li telefon yok.Tegra 4 saf cortex a-15 olduğu için,1 tane bile müşteri bulamadı.Baktı olmuyo heryerini kırptı,tegra4i dedi ama cortex a-9 mimarisi ile.herneyse uzatmaya gerek yok.Piyasa hala cortex a-9lar ve qualcommun melez işlemcilerinin elinde.hikaye anlatacaklarına icraat göstersinler biraz.

A-15 boyle bir iddiasi okdugunu bende hatirlamiyorum. Zaten ayni sey degil. Nanometrik ufalma daima daha az guc tuketimi ve daha az isinma demektir. Istisnasiz her zaman. Uretici bu ekstrayi daha az enerji tuketimi icinde kullanabilir, frekans yada transistor sayisini artirarak ayni enerji/isinma ile daha fazla performans elde etme yolunada girebilir.
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batkent 5 yıl
Yakında overclock da yaparlar o işlemcilere tamamdır.
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