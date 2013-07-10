Yeni nesil 20nm sürecindeki mobil işlemciler 3GHz seviyesini geçecek





Son dönemlerde mobil işlemcilerde hız ve performans yarışı zirve yapmış durumda. Samsung, NVIDIA, Qualcomm gibi tasarımcılar dünyanın en güçlü mobil işlemcisi ünvanı için çalışmalarını sürdürüyor. TSMC ve Globalfoundries gibi döküm firmaları ise fabrikasyon süreçlerini geliştirerek daha hızlı ancak daha az enerji tüketen işlemciler üretme telaşında.





Hali hazırda 28nm fabrikasyon sürecinde üretim yapan ve Apple'ın A7 işlemcilerinin üretimini üzerine aldığı iddiası ortalıkta dolaşan Tayvanlı TSMC, gelecek sene 20nm fabrikasyon sürecine geçecek. Bu süreç ile birlikte ARM tabanlı işlemcilerin performansı yüzde 30 artarken, enerji tüketimi de yüzde 25 azalacak.





Şu anda Snapdragon 800 veya Tegra 4 gibi yeni nesil işlemciler 28nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor ve çekirdek başına maksimum 2.3GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Gelen bilgilere göre 20nm'lik yongasetleri ile birlikte mobil işlemcilerde en yüksek hız 3GHz seviyesine kadar çıkabilecekken, enerji tüketiminde artış yaşanmayacak.





20nm sürecine sahip işlemcilerin 2014 yılı başlarında pazara çıkması bekleniyor. Ancak mobil cihaz üreticilerinin güç tüketimini dengelemek adına 3GHz saat hızlarını pek tercih etmeyeceği ve işlemciyi daha düşük hızlarda tutabileceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Next-generation-20nm-mobile-processors-to-break-the-3-GHz-barrier_id45116