Yeni nesil 20nm sürecindeki mobil işlemciler 3GHz seviyesini geçecek

Haber Editörü
Son dönemlerde mobil işlemcilerde hız ve performans yarışı zirve yapmış durumda. Samsung, NVIDIA, Qualcomm gibi tasarımcılar dünyanın en güçlü mobil işlemcisi ünvanı için çalışmalarını sürdürüyor. TSMC ve Globalfoundries gibi döküm firmaları ise fabrikasyon süreçlerini geliştirerek daha hızlı ancak daha az enerji tüketen işlemciler üretme telaşında.
Hali hazırda 28nm fabrikasyon sürecinde üretim yapan ve Apple'ın A7 işlemcilerinin üretimini üzerine aldığı iddiası ortalıkta dolaşan Tayvanlı TSMC, gelecek sene 20nm fabrikasyon sürecine geçecek. Bu süreç ile birlikte ARM tabanlı işlemcilerin performansı yüzde 30 artarken, enerji tüketimi de yüzde 25 azalacak.
Şu anda Snapdragon 800 veya Tegra 4 gibi yeni nesil işlemciler 28nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor ve çekirdek başına maksimum 2.3GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Gelen bilgilere göre 20nm'lik yongasetleri ile birlikte mobil işlemcilerde en yüksek hız 3GHz seviyesine kadar çıkabilecekken, enerji tüketiminde artış yaşanmayacak.
20nm sürecine sahip işlemcilerin 2014 yılı başlarında pazara çıkması bekleniyor. Ancak mobil cihaz üreticilerinin güç tüketimini dengelemek adına 3GHz saat hızlarını pek tercih etmeyeceği ve işlemciyi daha düşük hızlarda tutabileceği belirtiliyor.
http://www.phonearena.com/news/Next-generation-20nm-mobile-processors-to-break-the-3-GHz-barrier_id45116 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gif bulmaya çalışırken benden önce davranmışlar
Nod değişiminin güç tüketimi ve ısınmaya getirdiği olumlu katkı nereden baktığınıza göre değişir. Tasarıma göre mesela oluşan daralmadan dolayı ısı transferi yeterince yüksek olamayabilir, böylece ısınma sorunları daha da önemli bi hal alablir. Intel'de de Qualcomm'da da olabildiği gibi.
20nm için transistör maliyetinin, mesela 40nm 28nm 'deki gibi düşmeyeceği hesaplanıyor. Üstüne bulk Cmos ile 20nm 'de daha fazla sorun çıkacağı öngörülüyor. Bu da wafer'dan sağlam çıkacak çip sayısında düşme ve maliyette yükselme olarak yansıyacak. Kısaca Bulk Cmos yerine bu yüzden FD-SOI'nin maliyet açısından daha fazla avantajlı olabileceği öngörülüyor. Ama yine de iyileşmiş yield'a rağmen hala 28nm den en en az %25 civarlarında pahalı olması bekleniyor 2016'lar için.
Yeni nod lar için gerekli yatırım miktarı 28nm den çok daha fazla. 20nm için tesis maliyetinin 28nm'ye göre 2.5 - 3 kat civarında olup 8.5 milyar $ civarlarına kadar çıkmasından faln bahsediliyor. Bunlara ilave Arge, dizayn maliyeti, maske maliyeti vs. gibi şeylerde eklenecek. Kolay kolay yenilir yutulur rakamlar değil bunlar.
Nod açısından Intel'in çok büyük avantajı var ve 14nm için şimdiden işe girişebilir konumda. 22nm Atomların perf / güç tüketim değerleri çok çok iyi olacak gibi. 20nm teknolojileri uzun bi süredir pek fazla iç açıcı olamayacakmış gibi görünüyor. Herşey mobil üreticilerin aleyhinde yani. Bana göre çok çok uzun bi süre 28nm çipler üstünden iş yapılmaya devam edilecek. Intel hem tasarım hem üretim açısından hepsinden avantajlı bi konumda ve bunu pazarlayıp getirisini almaya çok yakın konumda.