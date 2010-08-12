Yeni nesil Apple TV, 1080p video oynatamayabilir

Intel, Sony ve Logitech gibi isimleri arkasına alarak oluşturduğu Google TV platformunu zamanla yaygınlaştırmayı hedefleyen Google'a karşı, Apple şimdiye kadar adeta üvey evlat muamelesi yaptığı Apple TV konseptini yeniden alıyor ve yeni nesil Apple TV ile olası pazar rekabetine karşı güçlü bir pozisyon elde etmeyi amaçlıyor.

Bir süredir yeni nesil Apple TV modelinde AMD'nin Fusion işlemcilerini kullanacağı söylenen Cuppertino merkezli firma, yeni cihazını Apple TV yerine iTV adı altında lanse etmeye hazırlanıyor. Donanım anlamında iPhone 4 ile büyük benzerlikler taşıyacağı belirtilen iTV'ye, iPhone 4 ve iPad'deki A4 işlemcisi güç verecek.

Yeni bir ara birime sahip olması ve AppStore'da sunulacak uygulamalar ile televizyonu farklı bir eğlence cihazına dönüştürmesi beklenen iTV'nin, video oynatımında 720p ile sınırlı kalacağı ve 1080p çalıştıramayacağı iddia ediliyor. Üzerinde ekran bulunması beklenmeyen yeni nesil Apple TV'nin 99 dolardan satışa çıkması bekleniyor.