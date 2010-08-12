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Yeni nesil Apple TV, 1080p video oynatamayabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Sony ve Logitech gibi isimleri arkasına alarak oluşturduğu Google TV platformunu zamanla yaygınlaştırmayı hedefleyen Google'a karşı, Apple şimdiye kadar adeta üvey evlat muamelesi yaptığı Apple TV konseptini yeniden alıyor ve yeni nesil Apple TV ile olası pazar rekabetine karşı güçlü bir pozisyon elde etmeyi amaçlıyor.

Bir süredir yeni nesil Apple TV modelinde AMD'nin Fusion işlemcilerini kullanacağı söylenen Cuppertino merkezli firma, yeni cihazını Apple TV yerine iTV adı altında lanse etmeye hazırlanıyor. Donanım anlamında iPhone 4 ile büyük benzerlikler taşıyacağı belirtilen iTV'ye, iPhone 4 ve iPad'deki A4 işlemcisi güç verecek.

Yeni bir ara birime sahip olması ve AppStore'da sunulacak uygulamalar ile televizyonu farklı bir eğlence cihazına dönüştürmesi beklenen iTV'nin, video oynatımında 720p ile sınırlı kalacağı ve 1080p çalıştıramayacağı iddia ediliyor. Üzerinde ekran bulunması beklenmeyen yeni nesil Apple TV'nin 99 dolardan satışa çıkması bekleniyor.


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Buzmavisi 9 yıl
Apple fanatiklerini hemen duyabiliyorum: Ne gereği var 1080p ye, 720p gayet güzel işte, hiç gereği yok. Bir sonraki versiyonda da 1080p çıkınca, vay işte bu apple işte yapacağını yaptı 1080p getirdi. Apple keşfetti bunu, daha önce 1080p yoktu :)))
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alimakkaya 9 yıl
A4 kullanirsa ve ek bir cozucu cip kullanmazsa zaten 1080 hayal olur. 99 dolar olduktan sonra (simdilik)oynatmasa da olur.
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marikanwap 9 yıl

Buzmavisi

Apple fanatiklerini hemen duyabiliyorum: Ne gereği var 1080p ye, 720p gayet güzel işte, hiç gereği yok. Bir sonraki versiyonda da 1080p çıkınca, vay işte bu apple işte yapacağını yaptı 1080p getirdi. Apple keşfetti bunu, daha önce 1080p yoktu :)))


Bu saldırgan tavırlar niye acaba? Çocukluğunuzda kötü bir anınız mı vardır nedir anlamadım ki? Çocukken boğazınıza elma mı takıldı noldu? Her mesajınızda aynı saldırgan tavırlar!
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, apple tv ve
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