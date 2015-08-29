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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Apple TV hakkında son bilgiler (Güncellendi)

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni nesil Apple TV hakkında son bilgiler (Güncellendi)
 
Apple'ın uzun zamandır konuşulan ve 9 Eylül tarihinde iPhone 6S / iPhone 6S Plus ile beraber duyurması beklenen yeni nesil Apple Tv modeli, gelen son bilgilere göre kontrol noktasında farklı bir yapı ortaya koyacak.
Yeni nesil Apple TV, şimdiye kadar öğrendiğimiz kadarıyla yeni bir tasarım, dokunmatik yüzeye sahip yeni kumanda, daha fazla depolama seçeneği ve Apple A8 işlemci ile karşımıza çıkacak. Yeni neslinde sunulacak yazılım geliştirme kitiyle (Cihaz için oyun ve uygulama geliştirmek için) kendi uygulama marketi ve dijital asistan Siri entegrasyonu alması beklenen Apple TV, ayrıca daha önce duyduklarımız doğru çıkarsa -beklentilerin aksine- 4K yerine Full HD çözünürlük desteğinde kalacak.
Cihaz için TechCrunch tarafından ortaya atılan yeni detaylar ise Apple TV'nin özellikle oyun tarafında oldukça iddialı bir seçenek ortaya koyabileceğini gösteriyor. Bunu akıllara getiren ise yeni geliştirilen kumandanın Nintendo Wii benzeri hareket takip yeteneğine sahip olabilme ihtimali. Bu tarz bir kumanda ile hem Apple TV'nin yeni arayüzü içerisinde etkili bir şekilde gezilebileceği hem de etkili bir oyun deneyimi elde edilebileceği söyleniyor. Teknoloji devi böylece pahalı oyun konsollarına ucuza bir alternatif getirmeyi hedefliyor ve oyun çeşidi açısından hiçbir şüphe yaratmıyor.
Apple'ın donanımsal olarak hazır olmadığı için geçtiğimiz WWDC 2015 konferansında tanıtmadığı yeni nesil Apple TV, görünüşe bakılırsa bekleyenlerini pişman etmeyecek.
Güncelleme: 9to5Mac'in yayınladığı son habere göreyse yeni nesil Apple TV, 149$ ile 199$ arası fiyat etiketleriyle satışa çıkacak. Ayrıca iddialar doğru çıkarsa Apple 3. jenerasyon Apple TV'yi de 69$'dan satmaya devam edecek. Uzun süredir duyduğumuz üyelik tabanlı TV akış servisi ise 3. ve 4. jenerasyon Apple TV modellerine ancak önümüzdeki yıl içerisinide yazılım güncellemesiyle verilecek ve fiyatı 25 kanal için aylık 40$ seviyesinde olacak.

http://techcrunch.com/2015/08/27/apple-is-about-to-lay-down-its-tv-cards/#.vintsy:ZktZ Yorum Yaz
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savinelli 4 yıl en beğenilen
apple itunes üzerinden 4k içerik sunmaya başlamadan ve iphone lar 4k video çekmeye başlamadan apple tv den kimse 4k beklemesin. apple her zaman bir teknolojiye destek veriyor ise tüm cihazlarıyla veren bir firma. ne zaman itunes da 4k filmler satılır, iphone lar 4k video çekmeye başlar o zaman apple tv de 4k oynatır. belki ekrana 4k görüntü vermek (en azından menüler vs için) bir seçenek olabilir ama apple geçtim mi tam geçiyor..
apple itunes üzerinden 4k içerik sunmaya başlamadan ve iphone lar 4k video çekmeye başlamadan apple tv den kimse 4k beklemesin. apple her zaman bir teknolojiye ...
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alp0007 4 yıl
Ne işe yaradığını ilen var mı?
Lig maçları, sinema paketi vs. var mı?
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Batuist 4 yıl
Madem yeni lanse edilecek A9 çip seti ile gelsin. neden bir önceki jenerasyonu kullanıyorsun ki? Bence apple ürünleri kullananların sahip olması gereken elzem bir cihazdır kendisi..
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*GameOver* 4 yıl
4k işine pek inanamıyorum 16gblık modele tamamen ters
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THUGGER 4 yıl
Tasarimi guzel
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kadirirdem 4 yıl
apple iphone larda 4 k çekim olmadan,itunes 4k içerik sunmadan apple tv de 4k sunmaz.
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savinelli 4 yıl en beğenilen
apple itunes üzerinden 4k içerik sunmaya başlamadan ve iphone lar 4k video çekmeye başlamadan apple tv den kimse 4k beklemesin. apple her zaman bir teknolojiye destek veriyor ise tüm cihazlarıyla veren bir firma. ne zaman itunes da 4k filmler satılır, iphone lar 4k video çekmeye başlar o zaman apple tv de 4k oynatır. belki ekrana 4k görüntü vermek (en azından menüler vs için) bir seçenek olabilir ama apple geçtim mi tam geçiyor..
1 Yanıt Yanıtla +8
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SiNaPSiS 4 yıl savinelli
savinelli

apple itunes üzerinden 4k içerik sunmaya başlamadan ve iphone lar 4k video çekmeye başlamadan apple tv den kimse 4k beklemesin. apple her zaman bir teknolojiye destek veriyor ise tüm cihazlarıyla veren bir firma. ne zaman itunes da 4k filmler satılır, iphone lar 4k video çekmeye başlar o zaman apple tv de 4k oynatır. belki ekrana 4k görüntü vermek (en azından menüler vs için) bir seçenek olabilir ama apple geçtim mi tam geçiyor..

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