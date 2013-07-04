Yeni nesil Gorilla Glass ekranlar yansıtmasız ve antimikrobik olacak

Kendi halinde bir sağlam ekran paneli üreticisi iken Steve Jobs'un iPhone modellerinde Gorilla Glass cam kullanmaya karar vermesiyle bir anda yıldızı parlayan Corning, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dayanıklılık konusunda çıtayı Gorilla Glass 3 ile yükselten Corning, dokunmatik ekranların en büyük sorunlarından olan çizilmelere çözüm bulmaya çalışıyor.





Dokunmatik ekranlı mobil cihazların diğer sorunlarından olan güneş ışığında yansıma ve bakteri konusunda da firma önemli adımlar atıyor. Firma yaptığı açıklamada yeni nesil Gorilla Glass ekranlarında bu iki konuyu çözmek için çalışmalar yaptığını dile getirdi.





Mobil cihazların ekranlarında yaşanan güneş ışığı altında yansıtma nedeniyle kullanıcıların görüşü azalıyor. Pek çok akıllı telefon modeli bu nedenle eleştiriliyor ve üreticiler buna çözüm bulmaya çalışıyor. Corning, bu konuda standartların da altında yansıtma oranı yakalamak istiyor.





Dokunmatik ekranların diğer bir sorunu ise bakteri üremesi. Bazı otoriteler ekranlarda üreyen bakterinin tuvaletlerdeki bakteri oranı ile aynı olduğunu belirtiyor. Bu bakteriler konuşma esnasında yüz ve kulak bölgesine bulaşıyor ve hijyenik olmayan durumlar ortaya çıkmasına sebep oluyor.





Corning, yeni teknolojilerin 2 yıl sonra hayata geçebileceğini ifade ediyor. Bu sayede Corning, rakiplerine karşı avantajlı konumunu sürdürmek istiyor. Zira dayanıklılık konusunda iddialı diğer bir cam olan Safir de maliyetlerin düşmesi ile birlikte mobil cihazlarda boy göstermeye başlayacak.









http://androidheadlines.com/2013/07/future-gorilla-glass-displays-will-be-non-reflective-and-anti-microbial.html