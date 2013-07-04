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Yeni nesil Gorilla Glass ekranlar yansıtmasız ve antimikrobik olacak

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil Gorilla Glass ekranlar yansıtmasız ve antimikrobik olacak
Kendi halinde bir sağlam ekran paneli üreticisi iken Steve Jobs'un iPhone modellerinde Gorilla Glass cam kullanmaya karar vermesiyle bir anda yıldızı parlayan Corning, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dayanıklılık konusunda çıtayı Gorilla Glass 3 ile yükselten Corning, dokunmatik ekranların en büyük sorunlarından olan çizilmelere çözüm bulmaya çalışıyor.

Dokunmatik ekranlı mobil cihazların diğer sorunlarından olan güneş ışığında yansıma ve bakteri konusunda da firma önemli adımlar atıyor. Firma yaptığı açıklamada yeni nesil Gorilla Glass ekranlarında bu iki konuyu çözmek için çalışmalar yaptığını dile getirdi. 

Mobil cihazların ekranlarında yaşanan güneş ışığı altında yansıtma nedeniyle kullanıcıların görüşü azalıyor. Pek çok akıllı telefon modeli bu nedenle eleştiriliyor ve üreticiler buna çözüm bulmaya çalışıyor. Corning, bu konuda standartların da altında yansıtma oranı yakalamak istiyor. 

Dokunmatik ekranların diğer bir sorunu ise bakteri üremesi. Bazı otoriteler ekranlarda üreyen bakterinin tuvaletlerdeki bakteri oranı ile aynı olduğunu belirtiyor. Bu bakteriler konuşma esnasında yüz ve kulak bölgesine bulaşıyor ve hijyenik olmayan durumlar ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Corning, yeni teknolojilerin 2 yıl sonra hayata geçebileceğini ifade ediyor. Bu sayede Corning, rakiplerine karşı avantajlı konumunu sürdürmek istiyor. Zira dayanıklılık konusunda iddialı diğer bir cam olan Safir de maliyetlerin düşmesi ile birlikte mobil cihazlarda boy göstermeye başlayacak.

Yeni nesil Gorilla Glass ekranlar yansıtmasız ve antimikrobik olacak


http://androidheadlines.com/2013/07/future-gorilla-glass-displays-will-be-non-reflective-and-anti-microbial.html Yorum Yaz
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1 Yanıt Yanıtla +21
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karamelemre 5 yıl
Bakteri tutmaması hadi neyse de, yansıtmasız olması çok iyi. Malesef günümüz telefonlarının ekranlarının hepsi güneş ışığı altında yansıma yapıyor ve okuabilirliği kötü yönde etkiliyor. Neredeyse e-ink gibi bir ekran lazım bize.
Bakteri tutmaması hadi neyse de, yansıtmasız olması çok iyi. Malesef günümüz telefonlarının ekranlarının hepsi güneş ışığı altında yansıma yapıyor ve okuabilirl...
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alito 5 yıl
esqhia
Antibakteriyel duydum da, antimikrobik nedir ya :)

Antimikrobik tanımı doğrudur. Antimikrobikler, madde olarak tanımlanırlar. Bu maddeler camın içinde kullanılacağı için Antimikrobik cam doğru bir tanımdır. Antibakteriyeller, Antimikrobiklerin ilaç haline getirilmiş genel adıdır.
esqhiaAntibakteriyel duydum da, antimikrobik nedir ya :)Antimikrobik tanımı doğrudur. Antimikrobikler, madde olarak tanımlanırlar. Bu...
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aura7 5 yıl
Biz bunun üstünede 10 liraya aldığımız jelatinlerden yapıştırırız , bize antimikrobik falan kalmaz :D
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K.can.tas 5 yıl aura7
aura7

Biz bunun üstünede 10 liraya aldığımız jelatinlerden yapıştırırız , bize antimikrobik falan kalmaz :D

Katılıyorum.Ne kadar dayanıklı olursa olsun telefonu ilk aldığınız hevesle ekran koruyucu yapıştıracağız
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veteriner69 5 yıl
alito
esqhiaAntibakteriyel duydum da, antimikrobik nedir ya :)
Antimikrobik tanımı doğrudur. Antimikrobikler, madde olarak tanımlanırlar. Bu maddeler camın içinde kullanılacağı için Antimikrobik cam doğru bir tanımdır. Antibakteriyeller, Antimikrobiklerin ilaç haline getirilmiş genel adıdır.

Tam doğru bir tanım olmadı sizinki.
Mikrop daha genel bir kavramdır, sadece bakterileri kapsamaz, virüsler, mayalar vs de vardır.
Antibakteriyel ise sadece bakterileri öldüren veya üremelerini durduran maddedir.
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Silent Guardian 5 yıl
Safir çabuk kırılır,zor çizilir.
Mineral cam zor kırılır,kolay çizilir.
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St Batuhan 5 yıl
İşte Z'nin farkı burada devreye giriyor, istediğimiz gibi yıkayıp dezenfekte ettiğimiz güzide ürünümüzde bakteri ve mikrop üremesini kontrol altında tutuyoruz. Neyse bu esprili kısmı geçtikten sonra Corning ciddi çalışmalar yapar halde, inşallah meyveleri güzel olur da kullanıcı olarak biz de faydalanırız.
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Hobar 5 yıl
yansıma olayı çok iyi olmuş. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla kimsenin mikroptan çekindiği yok[(D] Belki yağlanma sorununu da çözülmüştür.
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xpugur 5 yıl
erkan0075
Psydia Corning kendi halinde bir panel ureticisi miymis
bir DH editorunun dunyanin en buyuk seramik ureticilerinden birisinden habersiz olmasi normal mi acaba.
2012de 8 Milyar Dolar ciro yapan, kendi halinde bir üretici. 2008de de 6 milyar Dolar ciro yapmış. Kendi halinde bir şirket işte.

ilk iphone ne zaman çıktı? ... iphone dan ÖNCE diyor iyi okudunuz mu? 2012 yi deki 2008 deki(iphone çıktığı zaman diye hatırlıyorum) ciro su normal işte ondan öncesinden bahsediyor ... siz mi iyi okumuyorsunuz acaba?
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erkan0075 5 yıl xpugur
xpugur
erkan0075
Orijinalden alıntı: Psydia Corning kendi halinde bir panel ureticisi miymis
bir DH editorunun dunyanin en buyuk seramik ureticilerinden birisinden habersiz olmasi normal mi acaba.
2012de 8 Milyar Dolar ciro yapan, kendi halinde bir üretici. 2008de de 6 milyar Dolar ciro yapmış. Kendi halinde bir şirket işte.

ilk iphone ne zaman çıktı? ... iphone dan ÖNCE diyor iyi okudunuz mu? 2012 yi deki 2008 deki(iphone çıktığı zaman diye hatırlıyorum) ciro su normal işte ondan öncesinden bahsediyor ... siz mi iyi okumuyorsunuz acaba?

1. İlk iphone yanılmıyorsam 2007'de yaz dönemi çıkmıştı.
2. Bu nedenle 2008 cirosuna da yazdım. Internet'ten bulduğum doküman 2007 öncesini vermiyordu.
3. Beş yıllık dönem içinde %33'lük ciro artışını görür görmez (yıllık %6 eder) bunu akıllı telefonlarda kullanılan ekranlara bağlamak için iyi değil, hiç okumamış olmak gerekir.
Yıllık %6 büyüme olağanüstü bir sıçrama değil.
4. Iphone yıllık satış rakamlarını da ekleyelim: 2007: 1.4M, 2008: 11.6 M, 2009: 20M, 2010: 40 M, 2011: 72 M, 2012:125 M. Eğer sizin ve editörün dediği doğru olsaydı, Corning'in 2011 ve 2012'de uçuşa geçmesi gerekirdi, çünkü Apple harici diğer Corning müşterilerinin de satış rakamları uçuşa geçti, örneğin Samsung.
Kaldı ki yüzyıldan uzun bir geçmişi olan, dünya devi bir kimya şirketinden sözederken editörün de, sizin de çok iddialı ifadeler kullanmanız doğru değil
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erkan0075 5 yıl
Psydia

Corning kendi halinde bir panel ureticisi miymis
bir DH editorunun dunyanin en buyuk seramik ureticilerinden birisinden habersiz olmasi normal mi acaba.


2012'de 8 Milyar Dolar ciro yapan, kendi halinde bir üretici. 2008'de de 6 milyar Dolar ciro yapmış. Kendi halinde bir şirket işte.
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kımyasal 5 yıl
Esnek oled ekranlar yaygınlaştığında gorilla glass üreticisine kapı görünecek gibi.
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Solid State Disk 5 yıl
Antibakteriyel demek şuna ifâde eder: yâni telefonun camı üzerinde hiçbir hayat unsuru bırakılmayacak. Arkadaşlar, bakteri olmayan yerde insan ve hayvanlarda yaşayamaz. Sâdece son bir asırda dünyâya yayılan ve tâmirden çok ' kes ve biç ' mantığı ile hareket eden batı tıbbının bakterilere düşmanlığını hepimiz biliyoruz. Eskiden bu kadar hastalık mı vardı ?
Bir insanın dişleri arasında takrîben yüzlerce ya da daha fazla sayıda faydalı bakteri bulunmaktadır, bunlar diş sağlığı için vazîfelidir. Fakat bunu çoğumuz bilmeyiz.
Bu habere konu olan Corning firması da sözde antibakteriyel telefon camı üretecekmiş. Peki bunu hangi madde ile yapacak ? Tahmînim Titanyum DiOksik ile. Bu maddeyi bir araştırmanızı tavsiye ederim. Durum çok vahim.
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orhanyıldız 5 yıl
Parmak izinide dusunun.
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Guest-73A8A7D1E 5 yıl
telefonun tüm dış kısmını gorilla glass'tan neden yapmıyorlar ki
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