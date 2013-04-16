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Yeni nesil HP bilgisayar sistemleri için Leap Motion ile ortaklığa gidildi

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni nesil HP bilgisayar sistemleri için Leap Motion ile ortaklığa gidildi
İlk ortaya çıktığında çok büyük ilgi uyandıran ve Kinect benzeri üç boyutlu bir hareket kontrolcüsü olan Leap Motion, HP tarafından yapılan açıklama doğrultusunda ileriki dönemlerde daha fazla karşımıza çıkmaya başlayacak.
HP ile Leap Motion arasından gidilen ortaklık sonucunda gelecekteki yeni nesil HP bilgisayar sistemleri üzerinde yer alacağı ortaya çıkan üç boyutlu kontrol sistemi, ilk olarak önümüzdeki yaz aylarında hediye paketi halinde bilgisayar sistemlerinin yanında verilmeye başlanacak ve daha sonra model numaraları şimdilik belli olmayan HP bilgisayarlar içerisine gömülü olarak sunulmaya başlanacak. 
Windows ve Mac bilgisayar sistemlerine bağlanarak çalışan ve oldukça ufak boyutlarda bir ürün olan LeapMotion, el hareketleri yardımıyla bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlıyor. 290 fps gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yapabilen sistem, oldukça yüksek bir hassasiyet oranı sunarak kullanıcılara ilginç bir deneyim vaat ediyor.
Daha önce de yeni nesil Asus bilgisayarlar ile beraber olarak geleceği hakkında bilgiler gelen Leap Motion, tek başına 79$ fiyat etiketi ile 19 Mayıs 2013 tarihinde satışa çıkıyor. 

http://www.washingtonpost.com/blogs/innovations/post/leap-motion-teams-up-with-hp-to-bundle-and-embed-3d-motion-tech-in-products/2013/04/15/5e0fd190-a614-11e2-a8e2-5b98cb59187f_blog.html Yorum Yaz
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cibicibi 6 yıl
ben gamer filmindeki gibi oyun oynamak istiyorum. daha ne kadar bekleriz ki
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wolf silver 6 yıl
Zevkli ve güzel birşeye benziyor. Ayrıca 290 fps yüksek bir hız. Acaba sadece hp modellerinde mi gelecek. Bilgisi olan varsa alıntılasin...
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
yavas gel HP sen daha laptop yapmasini ogren bak Asus abine nasil guzel yapiyor

bir daha kesinlikle almicam HP laptop havalanacak gibi oluyor ucacak gibi sanki
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aslanemre58 6 yıl Guest-0DECB8E5A
Gurkαn

yavas gel HP sen daha laptop yapmasini ogren bak Asus abine nasil guzel yapiyor

bir daha kesinlikle almicam HP laptop havalanacak gibi oluyor ucacak gibi sanki

Şu kasası çatlayan, hoparlörleri patlayan, tuşları silinen, menteşeleri kırılan Asus'lardan mı bahsediyosun
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