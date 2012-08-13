Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Kinect'e ait olduğu iddia edilen görüntü internete sızdı

6 yıl
290
1
Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un Durango kod adlı yeni nesil Xbox oyun konsoluyla birlikte kullanıma sunulması beklenen yeni nesil Kinect'e ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf Twitter üzerinden paylaşıldı.

Twitter üzerinden paylaşılan fotoğrafta Kinnect ile etkileşim içinde olan iki kullanıcıya ait arttırılmış derinlik ve hareket verileri yer alıyor. Söz konusu fotoğrafın doğruluğuna dair kesin bir bilgi bulunmasa da birçok kaynak fotoğrafın gerçek olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Durango geliştirici araç kitini kullananlar fotoğraftaki arayüzün kitteki ile aynı olduğunu ifade ediyor. Fotoğraftan anlaşılacağı üzere yeni nesil Kinect, derinlik ve hareket verilerine odaklanmış durumda. Cihaz ile ilgili daha önce sızan bilgilere bakıldığında ise dört kişiye kadar destek, stereo görüntüleme ve gelişmiş ses tanıma gibi özelliklerin yer alacağı belirtilmişti. 

Yeni nesil Kinect'e ait olduğu iddia edilen bu fotoğrafın birçok kaynak tarafından gerçekliği doğrulanmış olsa da şu an için resmi kaynaklar tarafından herhangi bir açıklama gelmediğini belirtmekte fayda var.

https://twitter.com/superDaE/status/233754001693343746/photo/1?ystatv Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung 900X3C-A01 video inceleme "Yeni nesil Ultrabook" 6 yıl 1e1: Creative'in taşınabilir ses sitemleri video inceleme 6 yıl TTeSports Meka G Unit oyuncu klavyesi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim