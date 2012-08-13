Yeni nesil Kinect'e ait olduğu iddia edilen görüntü internete sızdı





Microsoft'un Durango kod adlı yeni nesil Xbox oyun konsoluyla birlikte kullanıma sunulması beklenen yeni nesil Kinect'e ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf Twitter üzerinden paylaşıldı.





Twitter üzerinden paylaşılan fotoğrafta Kinnect ile etkileşim içinde olan iki kullanıcıya ait arttırılmış derinlik ve hareket verileri yer alıyor. Söz konusu fotoğrafın doğruluğuna dair kesin bir bilgi bulunmasa da birçok kaynak fotoğrafın gerçek olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Durango geliştirici araç kitini kullananlar fotoğraftaki arayüzün kitteki ile aynı olduğunu ifade ediyor. Fotoğraftan anlaşılacağı üzere yeni nesil Kinect, derinlik ve hareket verilerine odaklanmış durumda. Cihaz ile ilgili daha önce sızan bilgilere bakıldığında ise dört kişiye kadar destek, stereo görüntüleme ve gelişmiş ses tanıma gibi özelliklerin yer alacağı belirtilmişti.





Yeni nesil Kinect'e ait olduğu iddia edilen bu fotoğrafın birçok kaynak tarafından gerçekliği doğrulanmış olsa da şu an için resmi kaynaklar tarafından herhangi bir açıklama gelmediğini belirtmekte fayda var.

https://twitter.com/superDaE/status/233754001693343746/photo/1?ystatv