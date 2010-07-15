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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil MacBook Air, 11.6-inç ekrana sahip olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,2b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 4'teki sinyal sorunuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenlemeye hazırlanan Apple, kendi sınıfında çığır açan modellerden biri olan MacBook Air modelini güncellemeyi planlıyor. Digitimes'ın kıdemli analisti Mingchi Kuo'ya göre Apple, hali hazırda satışta olan 13.3-inç ekranlı mevcut modelden farklı olarak 11.6-inç boyutunda model hazırlıyor. Hacimli üretimini Quanta Computer'ın üstlenmesi beklenen dizüstü bilgisayarın, yerini alacağı mevcut modele kıyasla hem daha ince hem de daha hafif olacağı belirtiliyor.

Inetl'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ultra-düşük güç tüketimli Core ULV işlemcilerinden güç alması beklenen yeni nesil MacBook Air modelinin yıl sonuna doğru lanse edilmesi beklenirken, mevcut MacBook Air modelinin 400.000'den fazla sattığı tahmin ediliyor.


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vidoko 9 yıl
nekadar incelik okdar fiyat:==)
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DH Misafiri 9 yıl
Yine dunya para olur :D apple ın herseyı guzelde su ulkemızde bıraz adam gıbı fıyatdan satsalar
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Hayspat 9 yıl
İlk nesilin tasarımı ve zerafeti, performansıyla ters orantılıydı. Şuanda bile firefox donmalar yaşıyorum. Kullanacaksanız kesinlikle Mac kullanın, Windowsa bakmayın(İşi inter olan windows gözünün ucuyla bile bakmaz Maci gördükten sonra). Ama benim gibi bazı konularda Windowsa muhtaçsanız cazip olamktan çıkıyor. Kesinlikle iyi bir donanım güncelleştirmesi yapması lazım Applenin.
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xense 9 yıl
steve kardeşim işini bilir.. :)
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CoolnQuiet 9 yıl
İşlemci olarak sandybridge mimarisini baz alan uygun bir model kullanılması gerekirdi.
Daha önemli bir nokta ise, eğer 11+" olursa, bu hamle Apple'ın netbook segmentini de garanti altına almaya yönelik bir adım gibi gözüküyor. Netbook'a gerek yok diyen bir firmadan ilginç bir hamle olur o zaman, zira ipad'in bu iş için icat edildiğini bizzat söyleyen de aynı firma yetkilileriydi.
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mehmetgirgin 9 yıl
çok güzel ya hem ince hem hafif defter gibi
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Hobar 9 yıl
çok da iyi olur. çözünürlük zaten en az 1366*768 olur.
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usuph 9 yıl
Bence güzel olur. Netbooklara göre oldukça şık ve daha portable olacaktır.

Dogru bir karar bana göre.

Zaman neler gösterecek bakalım :).
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