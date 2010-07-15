Yeni nesil MacBook Air, 11.6-inç ekrana sahip olabilir

iPhone 4'teki sinyal sorunuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenlemeye hazırlanan Apple, kendi sınıfında çığır açan modellerden biri olan MacBook Air modelini güncellemeyi planlıyor. Digitimes'ın kıdemli analisti Mingchi Kuo'ya göre Apple, hali hazırda satışta olan 13.3-inç ekranlı mevcut modelden farklı olarak 11.6-inç boyutunda model hazırlıyor. Hacimli üretimini Quanta Computer'ın üstlenmesi beklenen dizüstü bilgisayarın, yerini alacağı mevcut modele kıyasla hem daha ince hem de daha hafif olacağı belirtiliyor.

Inetl'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ultra-düşük güç tüketimli Core ULV işlemcilerinden güç alması beklenen yeni nesil MacBook Air modelinin yıl sonuna doğru lanse edilmesi beklenirken, mevcut MacBook Air modelinin 400.000'den fazla sattığı tahmin ediliyor.