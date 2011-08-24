Yeni nesil Porsche Carrera resmi olarak ortaya çıktı

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, yeni nesil 911 Carrera ve Carrera S modellerini "resmi" olarak gün ışığına çıkardı. 2012 model 911, yerini alacağı mevcut model ile kıyaslandığında agresifleştirilen arka tasarımın yanı sıra 100mm daha uzun dingil mesafesine sahip geliştirilmiş gövde ile geliyor. Akıllı Alüminyum-Çelik kullanılan yeni gövde yapısı ile hem ağırlığı azaltılan hem de rijitliği geliştirilen süper spor yol otomobiline 20-inç jantlar eşlik ediyor ve daha geniş lastikler kullanılıyor.

2012 model Porsche Carrera'ya 3.4 litre hacminde ve 345 beygir gücünde, Carrera S modeline ise 3.8 litre hacminde ve 394 beygir gücünde motor güç veriyor. Porsche cephesinden gelen bilgilere göre Carrera S, 0-100Km hızlanmasını PDK şanzıman ile 4.3 saniyede, opsiyonel Sport Chrono paketindeki Sport Plus fonksiyonuyla ise 4.1 saniyede tamamlarken, 911 Carrera içinse bu değerler sırasıyla 4.6 ve 4.4 saniye.

Yeni Carrera S'te Porsche ilk defa Dinamik Şasi Kontrol sistemini kullanmaya başlıyor ve bu teknoloji sayesinde, akıllı yanal kuvvet dağılımı ile optimize edilmiş viraj alma kabiliyeti sunularak aracın yüksek süratlerdeki yol tutuşunun geliştirildiği ifade ediliyor. Yeni Porsche 911'in global tanıtımı 13 Eylül tarihinde Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek ve araçların sevkiyatı Aralık ayında yapılacak ancak müşterilerden talep toplanmaya 1 Eylül'de başlanacak. Fiyatlara gelecek olursak; Almanya için 911 Carrera 88 bin Avro, Carrera S ise 102 bin Avro seviyesinden sunulacak.