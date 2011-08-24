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Yeni nesil Porsche Carrera resmi olarak ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
29b
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58
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil Porsche Carrera resmi olarak ortaya çıktı
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Alman spor otomobil üreticisi Porsche, yeni nesil 911 Carrera ve Carrera S modellerini "resmi" olarak gün ışığına çıkardı. 2012 model 911, yerini alacağı mevcut model ile kıyaslandığında agresifleştirilen arka tasarımın yanı sıra 100mm daha uzun dingil mesafesine sahip geliştirilmiş gövde ile geliyor. Akıllı Alüminyum-Çelik kullanılan yeni gövde yapısı ile hem ağırlığı azaltılan hem de rijitliği geliştirilen süper spor yol otomobiline 20-inç jantlar eşlik ediyor ve daha geniş lastikler kullanılıyor.
2012 model Porsche Carrera'ya 3.4 litre hacminde ve 345 beygir gücünde, Carrera S modeline ise 3.8 litre hacminde ve 394 beygir gücünde motor güç veriyor. Porsche cephesinden gelen bilgilere göre Carrera S, 0-100Km hızlanmasını PDK şanzıman ile 4.3 saniyede, opsiyonel Sport Chrono paketindeki Sport Plus fonksiyonuyla ise 4.1 saniyede tamamlarken, 911 Carrera içinse bu değerler sırasıyla 4.6  ve 4.4 saniye.
Yeni Carrera S'te Porsche ilk defa Dinamik Şasi Kontrol sistemini kullanmaya başlıyor ve bu teknoloji sayesinde, akıllı yanal kuvvet dağılımı ile optimize edilmiş viraj alma kabiliyeti sunularak aracın yüksek süratlerdeki yol tutuşunun geliştirildiği ifade ediliyor. Yeni Porsche 911'in global tanıtımı 13 Eylül tarihinde Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek ve araçların sevkiyatı Aralık ayında yapılacak ancak müşterilerden talep toplanmaya 1 Eylül'de başlanacak. Fiyatlara gelecek olursak; Almanya için 911 Carrera 88 bin Avro, Carrera S ise 102 bin Avro seviyesinden sunulacak.
Yeni nesil Porsche Carrera resmi olarak ortaya çıktı
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okanner48 8 yıl en beğenilen
65.300 Euro'dan fabrika karı konularak Türkiye'ye giriş yapan 0 km bir lüks araç 65.300 Euro + ÖTV Vergisi 54.800 Euro + KDV Vergisi 21.600 Euro + Tescil Bedeli 2750 Euro Toplam Fiyat 144.000 Euro
65.300 Euro değerindeki bir araca 78.700 Euro vergi alınan bir sistemin içinde yaşıyoruz. Ben bir adet araç aldığımda, bir tane de devlete hediye ediyorum. Üstelik 1 senelik yakıt masrafı ve diğer giderlere de fazlasıyla para kalıyor.
Üstüne birde Dünyanın en pahalı petrolünü kullanınca... neyse çok ağır konuşacağım devamını anladınız sanırım!
65.300 Euro'dan fabrika karı konularak Türkiye'ye giriş yapan 0 km bir lüks araç 65.300 Euro + ÖTV Vergisi 54.800 Euro + KDV Vergisi 21.600 Euro + Tescil Bedeli...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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rumelian 7 yıl
Dizeli de gelicek mi?
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k2fg9 7 yıl
Nedense aklıma şu geldi;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ogameci 7 yıl
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electrostatic 7 yıl
şu şaheserin turbo s ve GT2 modelini dört gözle bekliyorum.
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Somberlain 8 yıl
mükemmel bir marka; tasarımdaki çizgisini yıllardır bozmadı. bu arabanın 1998 modeline baksanız yeni zannedersiniz arabayı. porsche eskimeyen bir tasarım yakalamıştı yıllar öncesinden.
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Legolas Greenleaf 8 yıl
Oldum olası Porsche hastasıyım da Türkiyede yaşayınca alınması zor hale geliyor buluşmamış bir başka bahara inşallah.
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kıraslan 8 yıl
almanların otomobil konusunda profesyonel iş çıkardıkları bir gerçek.bu da o gerçeğin kanıtı...
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desiya 8 yıl
Aracın biraz olsun uzaması tasarıma ciddi manada katkı sağlamış.

Bu haliyle muazzam görünüyor.
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mehmetgirgin 8 yıl
ön farı hoşuma gitmiyo
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Cidelee 8 yıl
88.000 euro bedava ya, türkiyede kazanıp yurt dışında yiyeceksin arkadaş
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ozgurdurmaz85 8 yıl
Birakın Gitsin bu devleti sıfır vergi ile yaşatan cok ülke var somali, papayeni gine küba filan
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Fatih211 8 yıl ozgurdurmaz85
ozgurdurmaz85

Birakın Gitsin bu devleti sıfır vergi ile yaşatan cok ülke var somali, papayeni gine küba filan


NOKTA
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mcetindas 8 yıl
okanner48
65.300 Eurodan fabrika karı konularak Türkiyeye giriş yapan 0 km bir lüks araç 65.300 Euro + ÖTV Vergisi 54.800 Euro + KDV Vergisi 21.600 Euro + Tescil Bedeli 2750 Euro Toplam Fiyat 144.000 Euro65.300 Euro değerindeki bir araca 78.700 Euro vergi alınan bir sistemin içinde yaşıyoruz. Ben bir adet araç aldığımda, bir tane de devlete hediye ediyorum. Üstelik 1 senelik yakıt masrafı ve diğer giderlere de fazlasıyla para kalıyor.Üstüne birde Dünyanın en pahalı petrolünü kullanınca... neyse çok ağır konuşacağım devamını anladınız sanırım!

İyi güzel hoşta bu dengesizlige ragmen hala çogu ülkeye göre satış rekorları kırılan bir ülkedeysek yapacak hiç birşey yok. Bende devlet adamı olsam bende indirmem vergileri nede olsa halk alıyor bu sistemle diye.
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DH Misafiri 8 yıl
landrover.com.tr/...
land rover fiyatlarını ayrıntılı olarak göstermiş.
vergiler hariç 51000 euro olan bir modeli 112000 euro ya satışa sunuluyor :((
yazık halimize.
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Ex-Diesel 8 yıl
Yeni Porschenin 4-5 cm daha uzaması ileride Hibrid koyma ihtimalindenmiş
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